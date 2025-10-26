एक नवंबर को धूमधाम से मनाएंगे खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव, दो दिन नो-व्हीकल जोन रहेगा रींगस-खाटू मार्ग
मेले में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. 1200 पुलिस जवान और 500 होमगार्ड की पड़ेगी जरूरत.
खाटूश्यामजी (सीकर): हारे के सहारे खाटू नरेश का जन्मोत्सव मेला एक नवंबर को श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा. देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के इस वार्षिक मेले में पहुंचने की संभावना है. पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व व्यवस्थाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया. सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
थाना परिसर में शनिवार शाम अहम बैठक में पुलिस उपाधीक्षक संजय बोथरा और थाना प्रभारी पवन चौबे ने खाटूधाम व्यापार मंडल, निजी बस यूनियन, धर्मशाला और होटल संचालकों के साथ मेला तैयारियों की समीक्षा की. मेले में सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा हुई. डीएसपी बोथरा ने बताया कि मेले में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी. दो आधुनिक ड्रोन पूरे मेला क्षेत्र और आसपास के रास्तों पर नजर रखेंगे. मेले के दौरान आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. किसी भी धर्मशाला, होटल या गेस्ट हाउस की छत पर पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे.
डीएसपी बोथरा ने बताया कि पुलिस विभाग ने इस बार तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 20 डिप्टी एसपी, 30 पुलिस निरीक्षक, 80 उप निरीक्षक, 160 हेड कॉन्स्टेबल, महिला कॉन्स्टेबल, 70 यातायात पुलिसकर्मी समेत कुल 1200 पुलिस जवान, 500 होमगार्ड और 1000 निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जरूरत उच्चाधिकारियों के पास भेजी है. पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. धर्मशालाओं और होटल संचालकों को भी अपने परिसरों में कैमरे लगाने और श्रद्धालुओं के पहचान पत्र रखने के निर्देश दिए हैं.
रींगस-खाटू मार्ग नो-व्हीकल जोन: भीड़ और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रींगस-खाटू मार्ग नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया. श्रद्धालुओं को वाहन पार्किंग स्थल पर छोड़ पैदल या सार्वजनिक साधनों से मेला स्थल तक पहुंचना होगा. यातायात पुलिस और स्वयंसेवक रास्तों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे. डीएसपी बोथरा ने बताया कि श्रद्धालुओं के छोटे वाहन एनएच-52 से शाहपुरा होकर 52 बीघा पार्किंग क्षेत्र में खड़े किए जाएंगे. रोडवेज और निजी बसें मंढा रोड से अपने तय स्टैंड तक पहुंचेंगी और वहीं से निकास होगा.
वैकल्पिक रास्तों से गुजारेंगे: बोथरा ने बताया कि यदि यातायात दबाव बढ़ता है तो बसों को अलोदा-गोवटी मार्ग से बाहर निकाला जाएगा. सभी निजी बस यूनियनों को कहा कि वे अपनी परमिटधारी बसों की सूची पुलिस को उपलब्ध कराएं. मंढा रोड पर अन्य वाहनों को सांवलपुरा सरकारी पार्किंग स्थल पर ठहराया जाएगा. यातायात नियंत्रण के लिए अलग-अलग टीमें बनाई है. यह पार्किंग, एंट्री और निकासी की व्यवस्था संभालेंगी. महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे.
स्वच्छता पर जोर: बैठक में धर्मशाला और होटल संचालकों ने कस्बे में नालियों की सफाई नहीं होने और गंदे पानी के सड़कों पर फैलने की शिकायत की. इस पर डीएसपी ने नगर पालिका को निर्देश दिए कि मेले से पहले संपूर्ण क्षेत्र में सफाई कराएं. कीटनाशक छिड़काव तथा पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. स्वच्छ शौचालय, पेयजल और लघुशंका स्थल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. नगर पालिका सफाईकमी बढ़ाएगी. रोटेशन से 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाएगी. मेले में चिकित्सा विभाग की मोबाइल यूनिट, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन दल पूरी तरह सक्रिय रहेंगे. खाटूधाम क्षेत्र में कंट्रोल रूम बनाएंगे.