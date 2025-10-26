एक नवंबर को धूमधाम से मनाएंगे खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव, दो दिन नो-व्हीकल जोन रहेगा रींगस-खाटू मार्ग

ETV Bharat / state

खाटूश्यामजी (सीकर): हारे के सहारे खाटू नरेश का जन्मोत्सव मेला एक नवंबर को श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा. देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के इस वार्षिक मेले में पहुंचने की संभावना है. पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व व्यवस्थाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया. सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. थाना परिसर में शनिवार शाम अहम बैठक में पुलिस उपाधीक्षक संजय बोथरा और थाना प्रभारी पवन चौबे ने खाटूधाम व्यापार मंडल, निजी बस यूनियन, धर्मशाला और होटल संचालकों के साथ मेला तैयारियों की समीक्षा की. मेले में सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा हुई. डीएसपी बोथरा ने बताया कि मेले में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी. दो आधुनिक ड्रोन पूरे मेला क्षेत्र और आसपास के रास्तों पर नजर रखेंगे. मेले के दौरान आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. किसी भी धर्मशाला, होटल या गेस्ट हाउस की छत पर पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे. पढ़ें: खाटूश्यामजी मेले में श्रद्धा का सैलाब, आज सवा सौ किलो चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे खाटू नरेश डीएसपी बोथरा ने बताया कि पुलिस विभाग ने इस बार तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 20 डिप्टी एसपी, 30 पुलिस निरीक्षक, 80 उप निरीक्षक, 160 हेड कॉन्स्टेबल, महिला कॉन्स्टेबल, 70 यातायात पुलिसकर्मी समेत कुल 1200 पुलिस जवान, 500 होमगार्ड और 1000 निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जरूरत उच्चाधिकारियों के पास भेजी है. पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. धर्मशालाओं और होटल संचालकों को भी अपने परिसरों में कैमरे लगाने और श्रद्धालुओं के पहचान पत्र रखने के निर्देश दिए हैं.