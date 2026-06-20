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ट्रेनों की मेंटेनेंस सुविधाओं को अत्याधुनिक और उत्कृष्ट बनाएगा खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल

उत्तर पश्चिम रेलवे पर पहली बार बोगी ड्रॉप पिट मशीन लगाई गई है जिससे रेक मेंटेनेंस समय में बचत होगी.

Mega Coaching Terminal, Khatipura
मेगा कोचिंग टर्मिनल खातीपुरा (Source - NWR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: ट्रेनों की मेंटेनेंस सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए खातीपुरा स्टेशन पर 205 करोड़ रुपए की लागत से मेगा कोचिंग टर्मिनल का निर्माण किया गया है. मेगा कोचिंग टर्मिनल के निर्माण से सभी प्रकार की ट्रेनों जैसे वंदे भारत, डेमू, एलएचबी रेक और अन्य सभी प्रकार की ट्रेनों के रेक का अनुरक्षण कार्य एक ही स्थान पर किया जा सकेगा.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि खातीपुरा स्टेशन पर कोचिंग मेंटेनेंस सुविधाओं के विस्तार के तहत व्यापक कार्य किए गए हैं. नवनिर्मित मेगा कोचिंग टर्मिनल नई रेल लाइनों, वॉशिंग पिट, स्टेबलिंग लाइनों तथा आधुनिक तकनीकी संसाधनों के साथ इस परिसर को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है. यह कार्य न केवल ट्रेनों के रखरखाव की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि जयपुर जंक्शन पर बढ़ते परिचालन दबाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

2 washing lines at the coaching terminal
कोचिंग टर्मिनल में 2 वॉशिंग लाइन (Source - NWR)

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अमित सुदर्शन ने बताया कि मेगा कोचिंग टर्मिनल में 2 वॉशिंग लाइन, 2 इंस्पेक्शन बे लाइन, भारी मरम्मत के लिए 2 लाइन का कवर्ड शेड, 7 स्टेबलिंग लाइन तथा 1 व्हील लेथ लाइन का निर्माण किया गया है. ये सभी सुविधाएं ट्रेनों के अनुरक्षण कार्य को अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और समयबद्ध बनाएंगी. मेंटेनेंस सुविधाओं को अत्याधुनिक टेक्नोलाजी का उपयोग कर उत्तर पश्चिम रेलवे पर पहली बार बोगी ड्रॉप पिट (Bogie Drop Pit) मशीन लगाई गई है जिससे रेक मेंटेनेंस समय में बचत होगी तथा कार्य सुगम होगा. इसके साथ ही रिट्रैक्टेबल ओ एच ई (Retractable OHE) की स्थापना से रखरखाव संबंधी गतिविधियों में तेजी आएगी.

Train set testing shed
ट्रेन सेट परीक्षण शेड (Source - NWR)

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मेगा कोचिंग टर्मिनल में चार-स्तरीय परीक्षा प्रणाली (four tier examination system) स्थापित किया गया है. इसके साथ ही सिंक्रोनाइज्ड कोच लिफ्टिंग सिस्टम (Synchronized Coach Lifting System) आधुनिक एवं मॉडर्नाइज्ड क्रेन, व्हील लेथ, आटोमैटिक कोच वाशिंग प्लांट और Body under gear scanning system जैसी एडवांस टेक्नोलाजी युक्त मशीनें भी उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे मेंटेनेंस की गुणवत्ता बढ़ेगी और संरक्षा में और अधिक सुधार आएगा.

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अमित सुदर्शन ने बताया कि इन सभी अत्याधुनिक तकनीकों और सुविधाओं के समावेश से मेगा कोचिंग टर्मिनल रेलवे अनुरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा. बेहतर गुणवत्ता, अधिक संरक्षा और कम समय में अधिक रेकों के अनुरक्षण की क्षमता भविष्य में इस क्षेत्र में अधिक ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी. उन्होंने बताया कि भारतीय रेल आधुनिक अवसंरचना, तकनीकी नवाचार और उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा अनुभव देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. मेगा कोचिंग टर्मिनल इसी संकल्प का एक सशक्त प्रतीक है, जो भविष्य की रेल सेवाओं को नई दिशा और नई गति प्रदान करेगा.

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मेगा कोचिंग टर्मिनल खातीपुरा
MEGA COACHING TERMINAL IN KHATIPURA

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