प्रवासियों को दिवाली का तोहफा: जयपुर-सांतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी
जयपुर के खातीपुरा से सांतरागाछी के बीच नई एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू हो गई है.
Published : October 26, 2026 at 8:01 PM IST
जयपुर: खातीपुरा जयपुर से सांतरागाछी नई एक्सप्रेस रेल सेवा का सोमवार को शुभारंभ हो गया. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खातीपुरा-टाटानगर-सांतरागाछी नई एक्सप्रेस रेलसेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वहीं जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर सांसद मंजू शर्मा और महापौर सुनील कोठारी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी सहित सांतरागाछी, जयपुर और टाटानगर से जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से जुड़े. इस नई रेलसेवा से शिक्षा, रोजगार, व्यापार और पर्यटन के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा.
रेल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: रेल यात्रियों की सुविधा और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में सोमवार को खातीपुरा से टाटानगर होते हुए सांतरागाछी के लिए नई एक्सप्रेस रेलसेवा का शुभारम्भ किया गया. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खातीपुरा-टाटानगर-सांतरागाछी उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया. जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में जयपुर के महापौर सुनील कोठारी और जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा को हरी झंडी दिखाई.
इस मौके पर खातीपुरा स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. नई रेलसेवा के शुभारम्भ के अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने उद्बोधन में कहा कि खातीपुरा (जयपुर) से टाटानगर होते हुए सांतरागाछी के लिए नई एक्सप्रेस रेलसेवा प्रारम्भ होने से राजस्थान और पूर्वी भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. यह रेलसेवा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए यात्रियों को आवागमन का सुगम साधन उपलब्ध कराएगी. इस ट्रेन की लंबे समय से मांग थी, जो आज पूरी हो गई है. खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल बनने से कोच हैंडलिंग क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, जिसके फलस्वरूप और अधिक ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ है.
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अमृत भारत स्टेशन योजना और बजट आवंटन: रेलवे स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छोटे स्टेशनों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. देश भर के 1300 से अधिक स्टेशनों का 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है. रेल मंत्री ने कोलकाता मेट्रो के विकास में सहयोग के लिए पश्चिम बंगाल के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद किया. इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को बहुत से प्रोजेक्ट मिले हैं. रेल कार्यों के लिए 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है. उन्होंने सांतरागाछी को जयपुर से टाटानगर होकर जोड़ने और बंगाल में अमृत भारत स्टेशनों के तहत पुनर्विकास कार्यों से यात्रियों को सौगात देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में व्यापार और रोजगार के सिलसिले में 40 लाख से अधिक राजस्थान के निवासी रह रहे हैं, जिनके लिए यह रेल सेवा बेहद उपयोगी साबित होगी. उन्होंने आस्था के महाकेंद्र गंगासागर को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेलमंत्री से अनुरोध किया.
यात्रियों को लंबी दूरी का नया विकल्प: खातीपुरा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि इस रेलसेवा का लाभ केवल जयपुर और सांतरागाछी के यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मार्ग में स्थित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा. इससे यात्रियों को विभिन्न शहरों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा के साथ लंबी दूरी की यात्रा का एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध होगा. जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर खातीपुरा जयपुर से सांतरागाछी पश्चिम बंगाल तक नई रेलसेवा का तोहफा दिया है. यह ट्रेन करीब 20 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को कवर करते हुए जाएगी. पश्चिम बंगाल के काफी लोग जयपुर में निवास करते हैं, जिससे बंगाल आने-जाने वाले यात्रियों को एक अच्छी सुविधा मिल गई है. देशभर में आधुनिक सुविधाओं के साथ रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है. यह सब नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है. जब किसी प्रदेश में आवागमन के साधन अच्छे होते हैं, तो वहां पर व्यापार बढ़ता है और साथ ही विकास को भी गति मिलती है.
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देश भर में रेल नेटवर्क का विकास: जयपुर महापौर सुनील कोठारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि 'विकसित भारत 2047' के विजन को लेकर देश भर में रेल नेटवर्क का विकास हो रहा है. बंगाल के काफी लोग राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान के भी काफी लोग बंगाल में रहते हैं. नई रेल सेवा शुरू होने से दोनों प्रदेशों के बीच आवागमन सुलभ होगा. रेल एक-दूसरे को जोड़ने का माध्यम है, जिससे राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए आवागमन की अच्छी कनेक्टिविटी मिली है.
इन स्टेशनों पर होगा ठहराव: यह रेलसेवा अपने मार्ग में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करते हुए संचालित होगी. गाड़ी संख्या 09701 खातीपुरा-सांतरागाछी उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा मार्ग में दौसा, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, खेड़ली, ईदगाह आगरा जंक्शन, टूंडला जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, जपला, गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार, टोरी, लोहरदगा, रांची, मुरी, पुरुलिया, चांडिल, टाटानगर एवं खड़गपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इन ठहरावों से यात्रियों को विभिन्न प्रमुख शहरों और क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध होगी.
व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा: नई रेलसेवा के शुभारम्भ से खातीपुरा (जयपुर) और सांतरागाछी के बीच रेल संपर्क को मजबूती मिलेगी. साथ ही मार्गवर्ती स्टेशनों के यात्रियों को भी इस रेलसेवा से सीधा लाभ मिलेगा. यह पहल लंबी दूरी की रेल यात्रा के विकल्पों को बढ़ाने और विभिन्न राज्यों के बीच आवागमन को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह नई रेलसेवा शिक्षा, रोजगार, व्यापार, पर्यटन और पारिवारिक कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. राजस्थान और पूर्वी भारत के बीच बेहतर रेल संपर्क से लोगों की आवाजाही को सुविधा मिलेगी, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक गतिविधियों, पर्यटन और सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
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