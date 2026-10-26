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प्रवासियों को दिवाली का तोहफा: जयपुर-सांतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी

खातीपुरा से सांतरागाछी के बीच नई एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: खातीपुरा जयपुर से सांतरागाछी नई एक्सप्रेस रेल सेवा का सोमवार को शुभारंभ हो गया. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खातीपुरा-टाटानगर-सांतरागाछी नई एक्सप्रेस रेलसेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वहीं जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर सांसद मंजू शर्मा और महापौर सुनील कोठारी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी सहित सांतरागाछी, जयपुर और टाटानगर से जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से जुड़े. इस नई रेलसेवा से शिक्षा, रोजगार, व्यापार और पर्यटन के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा.

रेल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: रेल यात्रियों की सुविधा और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में सोमवार को खातीपुरा से टाटानगर होते हुए सांतरागाछी के लिए नई एक्सप्रेस रेलसेवा का शुभारम्भ किया गया. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खातीपुरा-टाटानगर-सांतरागाछी उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया. जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में जयपुर के महापौर सुनील कोठारी और जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा को हरी झंडी दिखाई.