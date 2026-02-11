ETV Bharat / state

जोरों पर खटीमा वनखंडी शिवरात्रि मेले की तैयारियां, जानिए इस साल क्या कुछ होगा खास?

खटीमा: चकरपुर स्थित घने जंगल से लगे प्राचीन वन खंडी महादेव मंदिर में शिवरात्रि से लगने जा रहे दस दिवसीय मेले की तैयारी युद्धस्तर पर की जा रही है. इस मेले में यूपी के कई जनपदों दुकानदारों के आने का सिलसिला जारी है. खटीमा के सबसे विशाल एवं सबसे अधिक समय तक चलने वाले इस शिवरात्रि मेले में दस दिनों में लाखों श्रद्धालु वनखंडी महादेव में जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

सीमांत खटीमा के चकरपुर इलाके में स्थित प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर में शिवरात्रि मेले की तैयारियां जोरों पर हैं. उत्तराखंड यूपी के विभिन्न जनपदों से पहुंचे दुकानदारों के द्वारा मेले में अपनी दुकानों को लगाया जा रहा है. इस अवसर पर मेला परिसर में मौत का कुआं, झूले, सर्कस सहित तमाम मनोरंजन के साधन जहां लग रहे हैं. सैकड़ों दुकानदार इस मेले में 15 फरवरी शिवरात्रि से अगले 10 दिनों तक रहेंगे.

पांडव कालीन बनखंडी महादेव मंदिर में ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन इस मंदिर का शिवलिंग सात रंग बदलता है. जिस पर शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक रुद्राभिषेक करने भारत ही नहीं भारत नेपाल से भी श्रद्धालु इस मंदिर परिसर में पहुंचते हैं. खटीमा क्षेत्र के सबसे विशाल एवं सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले शिवरात्रि मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं.