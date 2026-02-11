ETV Bharat / state

जोरों पर खटीमा वनखंडी शिवरात्रि मेले की तैयारियां, जानिए इस साल क्या कुछ होगा खास?

भोले के भक्तों को साल भर से वनखंडी मेले का इंतजार रहता है. यहां यूपी और नेपाल से भी लोग आते हैं.

खटीमा: चकरपुर स्थित घने जंगल से लगे प्राचीन वन खंडी महादेव मंदिर में शिवरात्रि से लगने जा रहे दस दिवसीय मेले की तैयारी युद्धस्तर पर की जा रही है. इस मेले में यूपी के कई जनपदों दुकानदारों के आने का सिलसिला जारी है. खटीमा के सबसे विशाल एवं सबसे अधिक समय तक चलने वाले इस शिवरात्रि मेले में दस दिनों में लाखों श्रद्धालु वनखंडी महादेव में जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

सीमांत खटीमा के चकरपुर इलाके में स्थित प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर में शिवरात्रि मेले की तैयारियां जोरों पर हैं. उत्तराखंड यूपी के विभिन्न जनपदों से पहुंचे दुकानदारों के द्वारा मेले में अपनी दुकानों को लगाया जा रहा है. इस अवसर पर मेला परिसर में मौत का कुआं, झूले, सर्कस सहित तमाम मनोरंजन के साधन जहां लग रहे हैं. सैकड़ों दुकानदार इस मेले में 15 फरवरी शिवरात्रि से अगले 10 दिनों तक रहेंगे.

पांडव कालीन बनखंडी महादेव मंदिर में ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन इस मंदिर का शिवलिंग सात रंग बदलता है. जिस पर शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक रुद्राभिषेक करने भारत ही नहीं भारत नेपाल से भी श्रद्धालु इस मंदिर परिसर में पहुंचते हैं. खटीमा क्षेत्र के सबसे विशाल एवं सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले शिवरात्रि मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं.

सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी हर साल इस मेले के शुभारंभ अवसर पर इस मेले में पहुंच वन खंडी महादेव के दर्शन प्राप्त करते हैं. मंदिर समिति द्वारा मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं एवम मेले की तमाम व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है. इस प्राचीन मंदिर का कुमाऊं के इतिहास में भी वर्णन है,इसलिए लाखों श्रद्धालु अपार आस्था के साथ शिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में पहुंच भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर मेले का आनंद उठाते हैं.

