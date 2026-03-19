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खटीमा में थारू जनजाति की मरी होली की धूम, महा महोत्सव का आयोजन, सांस्कृतिक दलों ने बांधा समां

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली आयोजन को संबोधित कर थारू जनजाति समाज को मरी होली की शुभकामनाएं दी.

KHATIMA THARU TRIBE MARI HOLI
खटीमा में थारू जनजाति की मरी होली की धूम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 19, 2026 at 10:01 AM IST

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खटीमा: उत्तराखंड के सीमांत खटीमा इलाके में इन दिनों थारू जनजाति द्वारा होली के आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत खटीमा के ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख द्वारा थारू होली महा महोत्सव का आयोजन किया गया. इस आयोजन में थारू जनजाति समाज के प्रमुख सांस्कृतिक दलों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया. खटीमा में थारू जनजाति समाज देश की इकलौती ऐसा जनजाति है जो देश भर में होली पर्व को जिंदा एवं मरी होली के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनाती है.

पूरे देश में भले ही होली का पर्व बहुत पहले समाप्त हो चुका हो लेकिन उत्तराखंड के थारू जनजाति समाज में इस पर्व की अभी भी धूम मची हुई है. खटीमा के ब्लॉक परिसर में थारू होली महा महोत्सव का आयोजन किया गया. इस महोत्सव में थारू जनजाति के विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने शिरकत कर थारू जनजाति के पारंपरिक गीतों एवं नृत्य का जोरदार प्रदर्शन किया. सुबह से लेकर देर रात तक चलने वाले इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी आने की संभावना थी, लेकिन व्यस्तता के चलते सीएम इस आयोजन में नहीं पहुंच सके.

थारू जनजाति के थारू होली महा महोत्सव के आयोजन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्र राणा ने बताया थारू जनजाति में होली पर्व को होलिका दहन से 15 दिन पहले जिंदी होली पर होलिका दहन के 15 दिन बाद तक मरी होली के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. थारू जनजाति के इस महापूर्व को संरक्षित करने व उल्हासपूर्वक इस पर्व को मनाने के लिए खटीमा ब्लॉक परिसर में थारू होली महा महोत्सव का आयोजन किया गया है. इस आयोजन में थारू जनजाति के विभिन्न सांस्कृतिक होली दलों ने जनजाति समाज की प्रमुख होली नृत्य व गीतों को गाकर हर्षोल्लास पूर्वक इस पर्व को मनाया.

इस अवसर पर थारू जनजाति समाज की महिला होल्यारों ने बताया जनजाति समाज में होली पर्व सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है.जिसे जनजाति समाज जिंदा एवं मरी होली के रूप में मनाता है. खटीमा के उत्तर दिशा के थारू जनजाति गांव होलिका दहन से पहले जिंदा होली पर्व को मनाते हैं. दक्षिण दिशा के जनजाति गांव होलिका दहन के उपरांत 15 बीस दिनों तक मरी होली के उत्सव को मनाते हैं.

जनजाति समाज में होल्यारों की टोलिया गांवों में घूम कर राधा कृष्ण,अवध शिव भगवान के धार्मिक होली गीतों के अलावा उल्लास पूर्व होली के सांस्कृतिक पर्व का आयोजन करते हैं. ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के खटीमा विधायक काल के दौरान विलुप्त होली परंपरा को संरक्षित करने के लिए उस वक्त जनजाति समाज को पारंपरिक वस्त्र देकर इस विधा को खटीमा के विभिन्न इलाकों में आयोजित करने की बात कही. तभी से थारू समाज नए जोश के साथ होली आयोजनों को लगातार कर रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली आयोजन को संबोधित कर थारू जनजाति समाज को उक्त आयोजन की शुभकामनाएं दी.

पढे़ं- थारू जनजाति का एक दिवसीय सम्मेलन, सीएम धामी की पत्नी ने किया शुभारंभ

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