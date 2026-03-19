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खटीमा में थारू जनजाति की मरी होली की धूम, महा महोत्सव का आयोजन, सांस्कृतिक दलों ने बांधा समां

खटीमा: उत्तराखंड के सीमांत खटीमा इलाके में इन दिनों थारू जनजाति द्वारा होली के आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत खटीमा के ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख द्वारा थारू होली महा महोत्सव का आयोजन किया गया. इस आयोजन में थारू जनजाति समाज के प्रमुख सांस्कृतिक दलों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया. खटीमा में थारू जनजाति समाज देश की इकलौती ऐसा जनजाति है जो देश भर में होली पर्व को जिंदा एवं मरी होली के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनाती है.

पूरे देश में भले ही होली का पर्व बहुत पहले समाप्त हो चुका हो लेकिन उत्तराखंड के थारू जनजाति समाज में इस पर्व की अभी भी धूम मची हुई है. खटीमा के ब्लॉक परिसर में थारू होली महा महोत्सव का आयोजन किया गया. इस महोत्सव में थारू जनजाति के विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने शिरकत कर थारू जनजाति के पारंपरिक गीतों एवं नृत्य का जोरदार प्रदर्शन किया. सुबह से लेकर देर रात तक चलने वाले इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी आने की संभावना थी, लेकिन व्यस्तता के चलते सीएम इस आयोजन में नहीं पहुंच सके.

थारू जनजाति के थारू होली महा महोत्सव के आयोजन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्र राणा ने बताया थारू जनजाति में होली पर्व को होलिका दहन से 15 दिन पहले जिंदी होली पर होलिका दहन के 15 दिन बाद तक मरी होली के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. थारू जनजाति के इस महापूर्व को संरक्षित करने व उल्हासपूर्वक इस पर्व को मनाने के लिए खटीमा ब्लॉक परिसर में थारू होली महा महोत्सव का आयोजन किया गया है. इस आयोजन में थारू जनजाति के विभिन्न सांस्कृतिक होली दलों ने जनजाति समाज की प्रमुख होली नृत्य व गीतों को गाकर हर्षोल्लास पूर्वक इस पर्व को मनाया.