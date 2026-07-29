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उत्तराखंड के हवलदार रोशन चंद का बीमारी से निधन, दिल्ली में ली अंतिम सांस

उत्तराखंड के खटीमा निवासी और 20 असम राइफल्स में तैनात हवलदार रोशन चंद का दिल्ली में निधन हो गया है. जिससे शोक की लहर है.

Havildar Roshan Chand
हवलदार रोशन चंद (फाइल फोटो- Family Members)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 29, 2026 at 4:31 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 4:52 PM IST

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खटीमा: उत्तराखंड के हवलदार रोशन चंद का लंबी बीमारी के बाद उपचार के दौरान निधन हो गया. वे खटीमा के रहने वाले थे, जो 20 असम राइफल्स में तैनात थे. उनके असामयिक निधन से परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर है. उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया जा रहा है. जहां से सैन्य सम्मान के साथ बनबसा शारदा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

लंबी बीमारी के बाद हवलदार रोशन चंद का निधन: दरअसल, 20 असम राइफल्स में तैनात खटीमा के ग्राम ऊंचीमहुवट निवासी हवलदार रोशन चंद का लंबी बीमारी के बाद उपचार के दौरान निधन हो गया. उनके निधन की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई. बुधवार को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ऊंचीमहुवट पहुंच जाएगा. इसके बाद सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पिछले एक साल से चल रहा था उपचार: जानकारी के मुताबिक, खटीमा के ऊंचीमहुवट निवासी हवलदार रोशन चंद (उम्र 56 वर्ष) वर्तमान में 20 असम राइफल्स में चारद्वार (असम) में तैनात थे. ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईटीबीपी रेफरल अस्पताल नोएडा में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले लगभग एक साल से उनका उपचार चल रहा था. सोमवार को उनकी स्थिति गंभीर होने पर उन्हें शारदा अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन मंगलवार को उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली.

बनबसा शारदा घाट पर होगा अंतिम संस्कार: हवलदार रोशन चंद के निधन की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. उनके साथ 20 असम राइफल्स में तैनात चकरपुर निवासी हवलदार मोहन चंद ने बताया कि दिवंगत हवलदार का पार्थिव शरीर बुधवार उनके पैतृक आवास ऊंचीमहुवट लाया जा रहा है, जिसके बाद पूरे सैनिक सम्मान के साथ बनबसा शारदा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा.

ऊंचीमहुवट में पहुंचने लगे लोग: वहीं, हवलदार रोशन चंद के निधन पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है. जबकि, सैन्य परिवार में भी शोक की लहर है. उनके आवास पर पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है. उम्मीद है कि देर शाम तक उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा. लोग अभी से ही उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे हैं. अंतिम दर्शन के बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, फिर उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा.

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Last Updated : July 29, 2026 at 4:52 PM IST

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