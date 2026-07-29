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उत्तराखंड के हवलदार रोशन चंद का बीमारी से निधन, दिल्ली में ली अंतिम सांस

खटीमा: उत्तराखंड के हवलदार रोशन चंद का लंबी बीमारी के बाद उपचार के दौरान निधन हो गया. वे खटीमा के रहने वाले थे, जो 20 असम राइफल्स में तैनात थे. उनके असामयिक निधन से परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर है. उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया जा रहा है. जहां से सैन्य सम्मान के साथ बनबसा शारदा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

लंबी बीमारी के बाद हवलदार रोशन चंद का निधन: दरअसल, 20 असम राइफल्स में तैनात खटीमा के ग्राम ऊंचीमहुवट निवासी हवलदार रोशन चंद का लंबी बीमारी के बाद उपचार के दौरान निधन हो गया. उनके निधन की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई. बुधवार को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ऊंचीमहुवट पहुंच जाएगा. इसके बाद सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पिछले एक साल से चल रहा था उपचार: जानकारी के मुताबिक, खटीमा के ऊंचीमहुवट निवासी हवलदार रोशन चंद (उम्र 56 वर्ष) वर्तमान में 20 असम राइफल्स में चारद्वार (असम) में तैनात थे. ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईटीबीपी रेफरल अस्पताल नोएडा में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले लगभग एक साल से उनका उपचार चल रहा था. सोमवार को उनकी स्थिति गंभीर होने पर उन्हें शारदा अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन मंगलवार को उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली.