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अभय हत्याकांड केस सॉल्व, जिगरी दोस्त ही निकला कातिल, नशे के इंजेक्शन को लेकर हुआ था विवाद

अभय हत्याकांड केस सॉल्व, जिगरी दोस्त ही निकला कातिल ( PHOTO-ETV Bharat )

खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा में 20 वर्षीय युवक अभय उर्फ लल्लू की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. नशे के इंजेक्शन को लेकर हुए विवाद में युवक के करीबी दोस्त ने ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव गटर में छिपा दिया. पुलिस ने आरोपी संजय गुप्ता को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव और हत्या में प्रयुक्त नाड़ा बरामद कर लिया है. एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड का खुलासा किया.

पुलिस के मुताबिक, वार्ड नंबर 17 शिव कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय अभय उर्फ लल्लू 7 नवंबर की रात करीब 9 बजे घर से बिना बताए चला गया था. काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर 9 नवंबर को उसके बड़े भाई रवि ने कोतवाली खटीमा में गुमशुदगी दर्ज कराई.