अभय हत्याकांड केस सॉल्व, जिगरी दोस्त ही निकला कातिल, नशे के इंजेक्शन को लेकर हुआ था विवाद
उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस ने अभय की हत्या की गुत्थी सुलझाई और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 5:41 PM IST
खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा में 20 वर्षीय युवक अभय उर्फ लल्लू की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. नशे के इंजेक्शन को लेकर हुए विवाद में युवक के करीबी दोस्त ने ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव गटर में छिपा दिया. पुलिस ने आरोपी संजय गुप्ता को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव और हत्या में प्रयुक्त नाड़ा बरामद कर लिया है. एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड का खुलासा किया.
पुलिस के मुताबिक, वार्ड नंबर 17 शिव कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय अभय उर्फ लल्लू 7 नवंबर की रात करीब 9 बजे घर से बिना बताए चला गया था. काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर 9 नवंबर को उसके बड़े भाई रवि ने कोतवाली खटीमा में गुमशुदगी दर्ज कराई.
युवक की तलाश में जुटी पुलिस को उसके परिचित संजय गुप्ता (25) पर शक हुआ. बताया गया कि आरोपी ने मृतक का मोबाइल फोन उसके परिजनों को यह कहते हुए लौटाया था कि उसे मोबाइल पड़ा हुआ मिला है. संदेह के आधार पर पुलिस ने संजय को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया, जहां पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की.
इंजेक्शन गिरने पर बिगड़ी बात, गला घोंटकर हत्या: पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और अभय पुराने दोस्त थे और दोनों नशे के आदी थे. 7 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे दोनों शिव कॉलोनी चौराहे पर मिले और फिर कॉलोनी के पीछे एक खाली मैदान में चले गए.
पुलिस के मुताबिक, दोनों स्मैक का सेवन करने के लिए इंजेक्शन तैयार कर रहे थे. इसी दौरान एक इंजेक्शन गिरने और बचे हुए इंजेक्शन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पहले अभय का गला दबाया और फिर उसके लोअर के नाड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
2300 रुपए और मोबाइल लेकर शव गटर में छिपाया: आरोपी ने कथित तौर पर हत्या के बाद मृतक के पास मौजूद 2,300 रुपए और मोबाइल फोन अपने पास रख लिए. इसके बाद शव को घटनास्थल से करीब 15 से 20 मीटर दूर एक गटर में फेंककर छिपा दिया. पुलिस के मुताबिक, पकड़े जाने के डर से आरोपी ने 8 नवंबर को मृतक का मोबाइल उसके बड़े भाई रवि को लौटा दिया.
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से मृतक का शव और हत्या में इस्तेमाल किया गया नाड़ा बरामद किया. घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने और आवश्यक कार्रवाई के लिए फील्ड यूनिट एवं एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. पुलिस ने आरोपी की पहचान संजय गुप्ता पुत्र बालकिशन गुप्ता, निवासी शिव कॉलोनी, खटीमा, उम्र 25 वर्ष के रूप में की है. आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं.
-अजय गणपति, एसएसपी, उधम सिंह नगर-
ये भी पढ़ें: