ETV Bharat / state

खटीमा तुषार शर्मा हत्याकांड, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी घायल, फरार साथियों की तलाश तेज

खटीमा तुषार शर्मा हत्याकांड ( PHOTO- ETV Bharat )