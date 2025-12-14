खटीमा तुषार शर्मा हत्याकांड, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी घायल, फरार साथियों की तलाश तेज

ETV Bharat / state

खटीमा तुषार शर्मा हत्याकांड (PHOTO- ETV Bharat)
खटीमा: उधम सिंह नगर की खटीमा कोतवाली पुलिस ने तुषार शर्मा हत्याकांड मामले पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने शनिवार और रविवार की रात खटीमा के झनकट इलाके के ईंट भट्ठे में छिपे हत्याकांड का मुख्य आरोपी हाशिम को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया. पुलिस की घेराबंदी के दौरान हाशिम ने पुलिस पर तमंचे से फायर भी किया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली पैर में लगने से हाशिम घायल हो गया. जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. जबकि हत्याकांड में शामिल दो अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

दरअसल, खटीमा में 12 दिसंबर की रात बस स्टेशन के समीप दो गुटों में हुए संघर्ष और चाकूबाजी की घटना में युवक तुषार शर्मा की मौत हो गई थी. वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस घटना के बाद खटीमा में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है. पीड़ित पक्ष हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है. वहीं मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण शनिवार को खटीमा में स्थिति तनाव पूर्ण बनी रही.

पुलिस ने तुषार शर्मा हत्याकांड मामले पर मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया (VIDEO-ETV Bharat)

हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोशित लोगों के साथ खटीमा बस स्टेशन में हत्यारोपी के पिता की दुकान में आगजनी और तोड़फोड़ कर जमकर प्रदर्शन भी किया. पुलिस ने बिगड़ती स्थिति को संभालते हुए लाठीचार्ज और धारा 163 लगाकर हालातों को सामान्य किया. वहीं अब इन हालातों के बीच खटीमा कोतवाली पुलिस ने तुषार शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी इस्लामनगर निवासी हाशिम को खटीमा के झनकट ईंट भट्ठे में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.

मुख्य आरोपी हाशिम के झनकट ईंट भट्ठे में छिपे होने की खबर मिलते ही पुलिस टीम ने शनिवार और रविवार की रात एक बजे उसकी घेराबंदी की. इस दौरान पुलिस टीम पर हाशिम ने तमंचे से फायर भी झोंका. जबकि पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में हाशिम के पैर में गोली लगने से घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार किया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

एडिशनल एसपी उत्तम सिंह नेगी के अनुसार दो अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. स्थानीय सामाजिक राजनीतिक संगठनों के सहयोग से फिलहाल खटीमा में शांति बनी हुई है. तुषार हत्याकांड से जुड़े अन्य दो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है.

