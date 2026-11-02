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TI दिलीप पुरी के शव से लिपट पत्नी ने कही दिल की बात तो फफक पड़े सारे पुलिस अफसर

टीआई की डेडबॉडी इंदौर पहुंचते ही बिलख पड़े पुलिस अधिकारी ( ETV BHARAT )

इंदौर : देवास के खातेगांव में शराब तस्करों द्वारा ट्रक से कुचलकर टीआई दिलीप पुरी को मार दिया गया. इसके बाद डेडबॉडी उनके परिजन इंदौर स्थित ओमेक्स सिटी के निवास पर लाए. यहां दिलीप पुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस विभाग के कई अफसर मौजूद रहे. डेडबॉडी जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची तो पूरी कॉलोनी के लोग जमा हो गए. सभी के आंसू बह रहे थे. डेडबॉडी से लिपट कर पत्नी ने जब कहा "आपने दो दिन से कुछ खाया नहीं'. ये सुनकर पुलिस अफसर भी फफक उठे.

आईपीएस पुनीत गहलोत के छलके आंसू