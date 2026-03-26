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खारून ब्रिज होगा बंद, ट्रैफिक पुलिस ने तैयार की योजना, इन बातों का रखना होगा लोगों को ध्यान

ट्रैफिक डायवर्जन किए जाने के संबंध में भिलाई के सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक आयोजित की गई. बैठक में एसएसपी विजय अग्रवाल भी मौजूद रहे. बैठक में पुलिस, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बीएसपी और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को भी शामिल होने के लिए बुलाया गया था.

दुर्ग: खारून नदी पर बने पुल को जल्द ही दुरुस्त करने का काम शुरू किया जाएगा. जर्जर हो चुके और हादसों को दावत दे रहे पुल की मरम्मत होनी है. 1 अप्रैल से रिपेयरिंग का काम शुरू होना है. पूरे 1 महीने तक पुल की मरम्मत की जाएगी. प्रस्तावित मरम्मत कार्य के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा व्यापक डायवर्सन योजना लागू की जाएगी.

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया की व्यापक डायवर्सन योजना के तहत हल्के, मध्यम और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं. दुर्ग से रायपुर जाने वाले हल्के वाहनों को नेवई-उतई-सेलूद-पाटन-अभनपुर मार्ग तथा सुपेला-रिसाली क्षेत्र से जाने वालों को उतई-सेलूद-ढौर-अमलेश्वर मार्ग उपयोग करने कहा गया है.

खारून ब्रिज होगा बंद (ETV Bharat)

दिए गए दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

रायपुर से दुर्ग आने वाले वाहनों को चंदनीडीह-पुराना रपटा पुल या रायपुरा-महादेवघाट-अमलेश्वर मार्ग से गुजरने की सलाह दी गई है. वहीं, भारी वाहनों के लिए भी विशेष समय और मार्ग तय किए गए हैं. कुछ रास्तों पर सुबह और शाम के समय भारी वाहनों की आवाजाही सीमित या प्रतिबंधित रखी जाएगी. राजनांदगांव और महासमुंद की ओर से आने वाले वाहनों को निर्धारित समय पर टोल प्लाजा और प्रमुख या चिन्हित जगहों पर रोका जाएगा.

निर्माण एजेंसी को 24 घंटे वालेंटियर तैनात करने, क्रेन उपलब्ध रखने और डायवर्सन पॉइंट्स पर स्पष्ट संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात रहेगा. जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि इस अवधि में कुम्हारी मार्ग से आने-जाने से बचें, निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन कर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें.

मुसाफिर इन बातों का रखें ध्यान

समय से पहले घर से निकलें

तय रूटों का इस्तेमाल करें

डायवर्जन से गुजरने के दौरान गाड़ी की गति सीमा धीमी रखें

मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहनों को पहले जाने दें

डायवर्जन के पास लगे बोर्ड पर लिखे नियमों का पालन करें

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