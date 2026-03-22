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खारून नदी पर बना पुल होगा बंद, 1 महीने तक चलेगा मरम्मत का काम, वनवे ट्रैफिक का होगा संचालन

रायपुर: खारून ब्रिज से होकर दुर्ग आने-जाने वाले मुसाफिरों को 1 अप्रैल से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. दरअसल लंबे वक्त से जर्जर हो चुके खारून नदी पर बने ब्रिज को दुरुस्त किए जाने का काम शुरू होने वाला है. बारिश का मौसम आने से पहले ब्रिज को ठीक-ठाक करने की कवायद है. इसको लेकर शनिवार को ट्रैफिक डीसीपी विवेक शुक्ला, यातायात एसीपी सतीश ठाकुर सहित कई अधिकारियों ने ब्रिज का निरीक्षण किया. प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 53 पर बने दुर्ग टू रायपुर खारून ब्रिज पर 1 अप्रैल 2026 से मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाना है, जिसमे लगभग एक महीने का समय लगना संभावित है.



खारून नदी बन पुल होगा बंद, शुरू होगा मरम्मत का काम

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 53 कुम्हारी टोल के पास खारून नदी ब्रिज जिला दुर्ग को रायपुर से जोड़ने का मुख्य मार्ग है. जहां प्रतिदिन लगभग डेढ़ लाख छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है. काफी संख्या में लोग दुर्ग से रायपुर प्रतिदिन आवागमन करते हैं. ब्रिज के मरम्मत कार्य से ट्रैफिक आवागमन में ब्रिज के दोनों तरफ लंबी कतार और जाम लगना संभावित है. लोगों की सुविधा हेतु निम्न स्थानों पर यातायात डायवर्सन कराया जाएगा.