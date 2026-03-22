खारून नदी पर बना पुल होगा बंद, 1 महीने तक चलेगा मरम्मत का काम, वनवे ट्रैफिक का होगा संचालन
1 अप्रैल से ब्रिज को बंद कर रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाएगा. ब्रिज के मरम्मत में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 22, 2026 at 7:20 AM IST
रायपुर: खारून ब्रिज से होकर दुर्ग आने-जाने वाले मुसाफिरों को 1 अप्रैल से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. दरअसल लंबे वक्त से जर्जर हो चुके खारून नदी पर बने ब्रिज को दुरुस्त किए जाने का काम शुरू होने वाला है. बारिश का मौसम आने से पहले ब्रिज को ठीक-ठाक करने की कवायद है. इसको लेकर शनिवार को ट्रैफिक डीसीपी विवेक शुक्ला, यातायात एसीपी सतीश ठाकुर सहित कई अधिकारियों ने ब्रिज का निरीक्षण किया. प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 53 पर बने दुर्ग टू रायपुर खारून ब्रिज पर 1 अप्रैल 2026 से मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाना है, जिसमे लगभग एक महीने का समय लगना संभावित है.
खारून नदी बन पुल होगा बंद, शुरू होगा मरम्मत का काम
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 53 कुम्हारी टोल के पास खारून नदी ब्रिज जिला दुर्ग को रायपुर से जोड़ने का मुख्य मार्ग है. जहां प्रतिदिन लगभग डेढ़ लाख छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है. काफी संख्या में लोग दुर्ग से रायपुर प्रतिदिन आवागमन करते हैं. ब्रिज के मरम्मत कार्य से ट्रैफिक आवागमन में ब्रिज के दोनों तरफ लंबी कतार और जाम लगना संभावित है. लोगों की सुविधा हेतु निम्न स्थानों पर यातायात डायवर्सन कराया जाएगा.
दुर्ग से रायपुर की ओर डायवर्सन प्लान
- रायपुर एयरपोर्ट, नया रायपुर, मंत्रालय, पुलिसमुख्यालय, आरंग, अभनपुर, की ओर आने वाले वाहन चालक सेलूद पाटन अभनपुर मार्ग का उपयोग करेंगे.
- दुर्ग, भिलाई, रिसाली, उतई से रायपुर आने वाले वाहन चालक सेलूद फूंडा जामगांव मोतीपुर अमलेश्वर से रायपुर आने वाले मार्ग का उपयोग करेंगे.
- चरोदा, कुमारी भिलाई 3 से रायपुर की ओर आने वाले वाहन चालक सिरसा गेट मोतीपुर अमलेश्वर से रायपुर मार्ग का उपयोग करेंगे.
- कुम्हारी अहिवारा से रायपुर आने वाले वाहन चालक कुम्हारी उरला खमरिया अमलेश्वर मार्ग का उपयोग करना होगा.
- कुम्हारी टोल से रायपुर की ओर आने वाले वाहन चालक कुम्हारी टोल के बाद चन्दनीडीह तक वन वे मार्ग का उपयोग करना होगा.
- रायपुर से दुर्ग जाने वाले वाहन चालक जैसे कार चालक एवं बाइक चालक चन्दनीडीह ग्राम से लेफ्ट होकर पुराना पुल का प्रयोग कर कुम्हारी टोल तक जा सकेंगे.
- रायपुर से दुर्ग की ओर जाने वाले कार एवं मोटरसाइकिल भाटागांव से अमलेश्वर मोतीपुर होकर दुर्ग रायपुरा से अमलेश्वर मोतीपुर होकर भिलाई एवं दुर्ग जाने इस मार्ग का उपयोग करें.
ट्रैफिक पुलिस की अपील
ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सभी वाहन चालकों से अपील है कि वो परिवर्तित मार्ग का अधिक से अधिक उपयोग करें. आवश्यक कार्य जैसे एयरपोर्ट हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन प्रतियोगी परीक्षाएं, अन्य परीक्षाएं आदि के लिए रायपुर आने वाले उक्त वाहन चालक रिपेयरिंग कार्य के दौरान अतिरिक्त समय लेकर रायपुर की तरफ आना सुनिश्चित करें. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक चन्दनीडीह से कुम्हारी टोल प्लाजा एवं कुम्हारी टोल प्लाजा के बाद से चन्दनीडीह तक वन वे मार्ग पर ओवरटेक ना करें. इस सिंगल ब्रिज पर ही वन-वे यातायात संचालन होगा. यातायात संकेत एवं यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें.
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