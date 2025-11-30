ETV Bharat / state

16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, 1 महीने तक बंद रहेंगे विवाह और सगाई जैसे शुभ कार्य

पंचांग के मुताबिक साल 2025 में खरमास 16 दिसंबर से शुरू होगा और यह 14 जनवरी 2026 तक रहेगा. सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो खरमास की शुरुआत होगी. 14 जनवरी 2026 को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा. तब खरमास को समाप्त माना जाएगा. हर खरमास की समाप्ति मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2026 को होगी. खरमास को पूजा पाठ भक्ति आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है.

रायपुर: हिंदू धर्म में खरमास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है. सूर्य किसी भी राशि में एक महीने तक रहते हैं, तब खरमास लगता है. इस 1 महीने की अवधि को खरमास कहा जाता है. इस दौरान शादी गृह प्रवेश मुंडन जैसे सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है. ज्योतिष के मुताबिक साल में दो बार खरमास आता है.

सूर्य देव के सात घोड़े लगातार यात्रा करते-करते थक जाते हैं, इसलिए सूर्य देव उन्हें आराम देने के लिए एक तालाब के किनारे रोक देते हैं और घोड़ों को पानी पीने और विश्राम करने देते हैं. इस दौरान, घोड़ों की जगह सूर्य रथ में दो गधों को, जिन्हें 'खर' भी कहा जाता है, जोत लेते हैं. गधों की धीमी गति के कारण सूर्य के रथ की गति भी धीमी हो जाती है. जब रथ की गति धीमी हो जाती है, तब घोड़ों को आराम मिलता है और वे फिर से रथ खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं: पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद

कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं

ज्योतिष एवं वास्तुविद, पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं कि खरमास के दौरान नित्य और नैमित्त कर्म किए जाते हैं, लेकिन काम्य कर्मों का निषेध होता है. इसका मतलब हम विवाह नहीं कर सकते. यज्ञोपवित नहीं कर सकते. घर खरीदने के लिए घर देखने जा सकते हैं. विवाह के लिए लड़की देखने जा सकते हैं. नित्य और नैमित्त कर्म किए जा सकते हैं. पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं कि धनु का सूर्य हमेशा लगभग 14 और 15 दिसंबर से लेकर लगभग 14 और 15 जनवरी तक रहता है. जिस दिन आप मकर संक्रांति मनाते हैं, उस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं. उस खरमास खत्म हो जाता है.



क्या है हिंदू धर्म में मान्यता



ज्योतिष एवं वास्तुविद, पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं कि खरमास में भगवान सूर्य और विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ फल देने वाला होता है. अगर दान पुण्य भी करना है तो उसके लिए भी खरमास का समय शुभ माना जाता है. सनातन धर्म में खरमास का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. इस महीने में भले ही मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते, लेकिन धार्मिक कार्य किया जा सकते हैं. धार्मिक कार्यों को करने के लिए यह महीना बहुत ही शुभ माना जाता है. पूजा पाठ करने के साथ-साथ इस महीने में धार्मिक ग्रंथो का पाठ और पवित्र नदी में स्नान भी किया जा सकता है.



खरमास में वर्जित कार्य

शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते

विवाह और सगाई नहीं होती

नए घर का गृह प्रवेश नहीं होता

मुंडन और जनेऊ संस्कार नहीं किया जाता.



