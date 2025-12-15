खरमास 2025: शादी की शहनाई पर ब्रेक, मलमास में क्या न करें, जानिए
खरमास को मलमास भी कहते हैं. इस अवधि में विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश सहित मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 15, 2025 at 4:35 PM IST
रायपुर: खरमास की शुरुआत होते ही शादी विवाह में बजने वाली शहनाई पर ब्रेक लग गया है. खरमास के दौरान शादी विवाह के साथ ही उपनयन यानी यज्ञोपवीत और गृह प्रवेश जैसे कार्यों पर रोक लग गई है. खरमास 16 जनवरी 2026 तक रहेगा, लेकिन उसके बाद शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण भी शादी ब्याह जैसे कोई भी कार्य नहीं होंगे.
खरमास कब से कब तक
- 15 दिसंबर से खरमास आरंभ
- 16 जनवरी 2026 तक रहेगा खरमास
खरमास के चलते शादी विवाह पर रोक
1 फरवरी को शुक्र ग्रह का उदय होगा. 1 फरवरी को शुक्र ग्रह के उदय होने के साथ ही शादी विवाह जैसे आयोजन शुरू हो जाएंगे. इस साल शादी विवाह के मुहूर्त 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं. पूरे साल 2026 में शादियों के 33 मुहूर्त हैं. फरवरी और जून के महीने में विवाह करना श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है.
कब से शुरू होंगे मांगलिक आयोजन
- 1 फरवरी से शुक्र का उदय
- 1 फरवरी 2026 से शादी और मांगलिक कार्य शुरू होंगे
- 4 फरवरी से शादियों का मुहूर्त आरंभ होगा
- 2026 में शादियों के कुल 33 मुहूर्त
- फरवरी और जून माह में विवाह का श्रेष्ठ योग माना जाता है
धनु और मीन राशि में सूर्य के आने पर शादी विवाह, यज्ञोपवीत और गृह प्रवेश जैसे कार्य पर ब्रेक लग गया है. 15 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश होते ही खरमास शुरू हो गया. शहनाइयों पर रोक लग गई. गृह प्रवेश पर रोक लग गई. यज्ञोपवीत पर रोक लग गई. धनु की संक्रांति 15 दिसंबर से 16 जनवरी तक रहेगा, जो खरमास कहलाता है: पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद, रायपुर
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी कहते हैं, साल 2026 में 16 जनवरी के बाद भी शादियों के मुहूर्त नहीं है. जनवरी के आधे महीने तक खरमास लगा हुआ है. उसके बाद शुक्र ग्रह अस्त हो जाएंगे. अब ऐसे में सवाल यह उठता है की शहनाइयां कब बजेंगी. 1 फरवरी 2026 को शुक्र का उदय होगा. 4 फरवरी से गृह प्रवेश यज्ञोपवीत और वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होंगे. जिसमें सबसे ज्यादा मुहूर्त फरवरी और जून के महीने में है.
शादियों के लिए शुभ मुहूर्त कब
पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी कहते हैं, साल 2026 के मार्च अप्रैल और मई के महीने में शादियों के सीमित मुहूर्त है. इस दौरान इस तरह की रुकावट आ सकती है. होली में होलाष्टक लग जाएगा. मई जून में अधिक मास होगा. इस कारण से भी बहुत सारे शुभ कार्य रुक जाएंगे. इस साल दिसंबर में तीन दुर्लभ एकादशी है. 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी दूसरा 15 दिसंबर को सफला और 30 और 31 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी जैसे दुर्लभ संयोग बना है. एकादशी पितृ तर्पण सूर्य उपासन धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं.
इस महीने में नहीं है शादियों का कोई मुहूर्त
जनवरी 2026 में विवाह के कोई भी मुहूर्त नहीं है. ऐसे में 4 फरवरी से विवाह के मुहूर्त शुरू होंगे. साल 2026 में विवाह के कम मुहूर्त हैं. पूरे साल शादियों के लिए सिर्फ 33 मुहूर्त है. जबकि पिछले कुछ सालों की बात करें तो शादियों के 40 से 45 मुहूर्त रहे हैं. फरवरी और जून 2026 के महीने में विवाह करना श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है.
IED ब्लास्ट में 2 जवान जख्मी, बीजापुर में डीआरजी और कोबरा बटालियन सर्चिंग पर निकली थी
सूरजपुर में 'चिपको आंदोलन', बरगद पेड़ काटने का ग्रामीणों ने किया विरोध