14 नहीं 16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास; जानिए राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, साल 2026 में कब-कब बजेगी शहनाई?

साल 2026 में 14 जनवरी की रात 9:39 बजे तक रहेगा खरमास, सूर्य भगवान की उपासना होगी फलदायक.

इस बार 16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास.
(Photo Credit; ETV Bharat)
वाराणसी : खरमास 14 नहीं बल्कि 6 दिन बाद 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है. इसी के साथ शादियों का सिलसिला भी थम जाएगा. 14 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद खरमास की समाप्ति हो जाएगी. ज्योतिर्विद के अनुसार वैवाहिक लग्न शुक्र के अस्त होने के साथ ही खत्म हो चुके हैं. इससे खरमास लगने से पहले ही शहनाई का शोर थम गया है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय ने बताया कि 9 दिसंबर से शुक्र के अस्त होने के कारण शुभ कार्यों को खरमास से पहले ही ब्रेक लग गया है. शुक्र शुभ और विशिष्ट कार्यों के ग्रह माने जाते हैं.

उन्होंने बताया कि खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है. यह 14 जनवरी साल 2026 की रात 9:39 बजे तक रहेगा. अगले दिन 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्य काल प्राप्त होगा. इसके बाद फिर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा.

एक महीने तक नहीं होंगी शादियां.
(Photo Credit; ETV Bharat Archive)

साल 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त

फरवरी : 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26
मार्च : 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 (14 मार्च से दूसरा खरमास शुरू)
अप्रैल : 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 (13 अप्रैल तक खरमास)
मई : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 (17 मई से 15 जून तक ज्येष्ठ अधिकमास, फिर 16 जून से 14 जुलाई तक भी अधिकमास. इसमें शादियां नहीं होंगी)

हर महीने बदलती है सूर्य ग्रह की राशि : ज्योतिषाचार्य विमल जैन ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्यग्रह का नवग्रहों में प्रमुख स्थान है. सूर्यग्रह को ग्रहों का राजा माना गया है. सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है. जन्मकुण्डली में शुभ सूर्य की स्थिति अन्य ग्रह की दोषों को हर लेती है. सूर्यग्रह प्रत्येक मास अपनी राशि बदलते हैं. उन्होंने बताया कि सूर्यग्रह वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे.

साल में 2 बार पड़ता है खरमास : सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से खरमास प्रारंभ हो जाएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यग्रह धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास माना जाता है. इस प्रकार वर्ष में दो बार खरमास पड़ता है. खरमास में समस्त मांगलिक कृत्य जैसे उपनयन, शुभ विवाह, द्विरागमन, वधू प्रवेश, प्रसूति का खानादि, शिशु नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारम्भ, व्यापारारम्भ, गृहप्रवेश आदि वर्जित रहते हैं.

ज्योतिर्विद विमल जैन ने बताया कि सूर्यग्रह का राशि परिवर्तन सोमवार 15 दिसंबर को अर्द्धरात्रि के बाद 4 बजकर 20 मिनट पर होगा, स्वाति नक्षत्र सोमवार, 15 दिसम्बर को दिन में 11 बजकर 09 मिनट से मंगलवार, 16 दिसंबर को दिन में 2 बजकर 10 मिनट तक रहेगा. सूर्यग्रह बुधवार 14 जनवरी 2026 को दिन में 3 बजकर 07 मिनट तक धनु राशि में रहेंगे.

इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे. संक्राति का विशेष पुण्यकाल मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को दिन में 10 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. इसके तहत स्नान-ध्यान, देवदर्शन एवं दानादि करना शुभ फलदायी रहेगा.

ग्रहों के योग से कई घटनाएं होने की संभावना : धनु संक्रांति के दिन नवग्रहों की स्थिति सूर्य-धनु राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल-धनु राशि में, बुध, शुक्र वृश्चिक राशि में, गुरु-मिथुन राशि में, शनि-मीन राशि में, राहु कुम्भ राशि में, केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे. मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि गुरु एवं शनि ग्रह पर रहेगी जो कि विषमता का सूचक है. ग्रहों के योग के अनुसार खरमास के दौरान विश्व में अकल्पित व अप्रत्याशित घटनाएं एवं राजनीतिक उथल-पुथल, देश-विदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में अचानक से विशेष गतिविधियां देखने को मिलेगी.

दैवीय आपदाएं भी प्रभावी रहेंगी : ज्योतिर्विद के अनुसार खरमास माह में शेयर, धातु बाजार में विशेष उतार-चढ़ाव रहेगा. जलयान-वायुयान के दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी. कई देशों में सत्ता परिवर्तन की भी खींचतान चलेगी. आंधी, वर्षा, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप आदि को नकारा नहीं जा सकता. मौसम में भी अजीबो-गरीब परिवर्तन होगा. दैवीय आपदाएं भी प्रभावी रहेंगी. आर्थिक व राजनीतिक घोटाले भी शासक प्रशासक पक्ष के लिए सिरदर्द बनेंगे.

खरमास माह में कई राशियों पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव.
(Photo Credit; ETV Bharat Archive)

12 राशियों पर पड़ेगा ये असर

मेष : स्वास्थ्य प्रभावी, परिवारिक संबंधों में कटुता, विरोधियों का वर्चस्व, पठन-पाठन में अरुचि, धनहानि की आशंका
वृषभ : आपसीजनों से मतभेद विरोधी प्रभावी होने की दिशा में प्रयासरत, लाभ का मार्ग अवरुद्ध, वाहन से चोट-चपेट संभव.
मिथुन : धनलाभ में कमी, उलझनें प्रभावी, कर्ज से परेशानी, वाहन से चोट-चपेट दुर्घटना की आशंका. मान-हानि.
कर्क : दाम्पत्य जीवन सुखद, धर्म अध्यात्म में रुचि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, निजी इच्छापूर्ति, शुभ समाचार से खुशी.

सिंह : आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति, मानसिक अशांति, लापरवाही हानिकारक, पारिवारिक कठिनाइयां, अकेलेपन की अनुभूति.

कन्या : स्वास्थ्य में प्रतिकूलता, पारिवारिक अशांति, विरोधी प्रभावी होने की दिशा में प्रयासरत, वाहन से चोट चपेट संभव.

तुला : आय के नवीन स्रोत, बौद्धिक क्षमता का विकास, किसी मुद्दे की उपस्थित तनाव समाप्त, व्यापारिक वातावरण मनोनुकूल.

वृश्चिक : कार्यों में निराशा, आत्मविश्वास में कमी, इच्छा के प्रतिकूल घटनाएं घटित हो सकती हैं, यात्रा अकुशल, समस्या से परेशानी.
धनु : आरोग्य सुख में कमी, परिवारिक संबंधों में कटुता, विरोधियों का वर्चस्व, पठन-पाठन में अरुचि, क्रोध की अधिकता

मकर : स्वास्थ्य शिथिलता, स्पष्टवादिता घातक, मित्रों से मनमुटाव, आर्थिक हानि की आशंका, भाग्योदय में बाधा, व्यय की अधिकता
कुम्भ : व्यावसायिक प्रगति, शुभ समाचार की प्राप्ति, आकस्मिक लाभ, स्पष्टवादिता हितकर, मनोरंजन में रुचि.

मीन : धनागम का सुअवसर, शुभ समाचार मिलने से खुशी, बहुप्रतीक्षित कार्य बनने से प्रसन्नता, आत्मीयजनों से अपेक्षित सहयोग.

खरमास में सूर्य की उपासना करना होगा फलदायक.
(Photo Credit; ETV Bharat Archive)



सूर्यग्रह को ऐसे करें अनुकूल : ज्योतिर्विद के अनुसार अपने देवी-देवता की आराधना के साथ सूर्यग्रह की पूजा-अर्चना नियमित करनी चाहिए. सूर्य भगवान को प्रातः काल स्नान-ध्यान के बाद ताम्रपात्र में शुद्ध जल या गंगाजल, लाल फूल, रोली, चीनी, गुड़ आदि पूर्व दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य अर्पित करना चाहिए.

रविवार के दिन नमकरहित फलाहार करना उचित रहता है. सूर्यग्रह की महिमा में सूर्य मंत्र का जप, श्रीआदित्यहृदय स्तोत्र, श्रीआदित्य कवच, सूर्य सहस्रनाम, सूर्य चालीसा आदि का पाठ भी करना चाहिए. सूर्यग्रह की अनुकूलता के लिए रविवार के दिन संकल्प के साथ मध्याह्न के समय सूर्यग्रह से संबंधित लाल रंग की वस्तुएं जैसे लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, तांबा, लाल फूल, चन्दन आदि विविध वस्तुएं, नकद दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए.

संपादक की पसंद

