14 नहीं 16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास; जानिए राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, साल 2026 में कब-कब बजेगी शहनाई?

वाराणसी : खरमास 14 नहीं बल्कि 6 दिन बाद 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है. इसी के साथ शादियों का सिलसिला भी थम जाएगा. 14 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद खरमास की समाप्ति हो जाएगी. ज्योतिर्विद के अनुसार वैवाहिक लग्न शुक्र के अस्त होने के साथ ही खत्म हो चुके हैं. इससे खरमास लगने से पहले ही शहनाई का शोर थम गया है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडेय ने बताया कि 9 दिसंबर से शुक्र के अस्त होने के कारण शुभ कार्यों को खरमास से पहले ही ब्रेक लग गया है. शुक्र शुभ और विशिष्ट कार्यों के ग्रह माने जाते हैं.

उन्होंने बताया कि खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है. यह 14 जनवरी साल 2026 की रात 9:39 बजे तक रहेगा. अगले दिन 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्य काल प्राप्त होगा. इसके बाद फिर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा.

एक महीने तक नहीं होंगी शादियां. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)

साल 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त

फरवरी : 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26

मार्च : 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 (14 मार्च से दूसरा खरमास शुरू)

अप्रैल : 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 (13 अप्रैल तक खरमास)

मई : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 (17 मई से 15 जून तक ज्येष्ठ अधिकमास, फिर 16 जून से 14 जुलाई तक भी अधिकमास. इसमें शादियां नहीं होंगी)

हर महीने बदलती है सूर्य ग्रह की राशि : ज्योतिषाचार्य विमल जैन ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्यग्रह का नवग्रहों में प्रमुख स्थान है. सूर्यग्रह को ग्रहों का राजा माना गया है. सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है. जन्मकुण्डली में शुभ सूर्य की स्थिति अन्य ग्रह की दोषों को हर लेती है. सूर्यग्रह प्रत्येक मास अपनी राशि बदलते हैं. उन्होंने बताया कि सूर्यग्रह वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे.

साल में 2 बार पड़ता है खरमास : सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से खरमास प्रारंभ हो जाएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यग्रह धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास माना जाता है. इस प्रकार वर्ष में दो बार खरमास पड़ता है. खरमास में समस्त मांगलिक कृत्य जैसे उपनयन, शुभ विवाह, द्विरागमन, वधू प्रवेश, प्रसूति का खानादि, शिशु नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारम्भ, व्यापारारम्भ, गृहप्रवेश आदि वर्जित रहते हैं.



ज्योतिर्विद विमल जैन ने बताया कि सूर्यग्रह का राशि परिवर्तन सोमवार 15 दिसंबर को अर्द्धरात्रि के बाद 4 बजकर 20 मिनट पर होगा, स्वाति नक्षत्र सोमवार, 15 दिसम्बर को दिन में 11 बजकर 09 मिनट से मंगलवार, 16 दिसंबर को दिन में 2 बजकर 10 मिनट तक रहेगा. सूर्यग्रह बुधवार 14 जनवरी 2026 को दिन में 3 बजकर 07 मिनट तक धनु राशि में रहेंगे.

इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे. संक्राति का विशेष पुण्यकाल मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को दिन में 10 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. इसके तहत स्नान-ध्यान, देवदर्शन एवं दानादि करना शुभ फलदायी रहेगा.

ग्रहों के योग से कई घटनाएं होने की संभावना : धनु संक्रांति के दिन नवग्रहों की स्थिति सूर्य-धनु राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल-धनु राशि में, बुध, शुक्र वृश्चिक राशि में, गुरु-मिथुन राशि में, शनि-मीन राशि में, राहु कुम्भ राशि में, केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे. मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि गुरु एवं शनि ग्रह पर रहेगी जो कि विषमता का सूचक है. ग्रहों के योग के अनुसार खरमास के दौरान विश्व में अकल्पित व अप्रत्याशित घटनाएं एवं राजनीतिक उथल-पुथल, देश-विदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में अचानक से विशेष गतिविधियां देखने को मिलेगी.