खरखौदा एसडीएम विवादों में, पटवारियों को गाली-गलौज और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप

एसडीएम निर्मल नागर एक बार फिर पटवारियों से गाली गलौज और अभद्र भाषा में बात करने के आरोप लगा है.

SDM Nirmal Nagar has been accused
एसडीएम निर्मल नागर और नायब तहसीलदार अचिन पर गाली गलौच का आरोप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 6:38 PM IST

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा तहसील में कार्यरत पटवारियों ने एसडीएम निर्मल नागर और नायब तहसीलदार अचिन पर गाली गलौच और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है. परेशान पटवारियों ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसके विरोध में पटवारी सोनीपत लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गए हैं. वहीं एसडीएम निर्मल नागर ने फोन पर कहा कि "उन पर जो आरोप लगे हैं, वो गलत है. उन्होंने किसी पटवारी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया."

पटवारियों की मांग-माफी मांगे दोनों अधिकारीः धरना दे रहे ये पटवारियों ने दोनों अधिकारियों से माफी मांगने की मांग की है. साथ ही राज्य सरकार से दोनों अधिकारियों के तबादले की मांग की है. ऐसा नहीं करने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है. पटवारियों ने आरोप लगाया है कि "हम लोग सोनीपत खरखोदा में तैनात एसडीएम निर्मल नागर और नायब तहसीलदार अचिन की गाली गलौज से परेशान हैं." सीनियर अधिकारियों के द्वारा वरीय अधिकारियों के व्यवहार के कारण हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा रहा है.

खरखौदा एसडीएम निर्मल नागर विवादों में (Etv Bharat)

राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनीः दोनों अधिकारियों पर पटवारियों को बंद कमरे में गाली गलौच के आरोप लग रहे हैं. पटवारियों ने यहां तक कह डाला अगर सरकार ने इन दोनों का तबादला यहां से नहीं किया तो वो प्रदेशव्यापी प्रदर्शन यहां शुरू करेंगे और दोनो अधिकारी के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर ही यह मामला शांत होगा.

केवल रसूखदारों का काम करने का दबावः पटवारियों ने कहा कि "इससे पहले भी साल 2016 में जब एसडीएम निर्मल नागर गन्नौर में तैनात थे तो तब तभी उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी. इसके बाद वहां से उनका तबादला हुआ था, दोनों अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को केवल रसूखदारों के काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है और आम आदमी को अपने कामों के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया जाता है."

संपादक की पसंद

