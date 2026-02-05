ETV Bharat / state

खरखौदा एसडीएम विवादों में, पटवारियों को गाली-गलौज और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप

एसडीएम निर्मल नागर और नायब तहसीलदार अचिन पर गाली गलौच का आरोप ( Etv Bharat )