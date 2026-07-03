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पिछले साल की बारिश ने बदली इस बार की खेती की रणनीति, संभाग में खरीफ बुवाई का लक्ष्य 1.11 लाख हेक्टेयर घटा

भरतपुर: पिछले वर्ष पूर्वी राजस्थान में हुई अत्यधिक बारिश ने खरीफ फसलों का गणित पूरी तरह बदल दिया. करौली और सवाई माधोपुर में तिल की फसल बर्बाद हुई, सवाई माधोपुर में उड़द को भारी नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में कपास अपेक्षित उत्पादन नहीं दे सकी. इन परिस्थितियों को देखते हुए कृषि विभाग ने इस बार खरीफ सीजन की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. वर्ष 2026 के लिए पूरे भरतपुर संभाग में खरीफ फसलों का कुल बुवाई लक्ष्य 9.54 लाख हेक्टेयर से घटाकर 8.43 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है. विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में 1 लाख 10 हजार 700 हेक्टेयर कम क्षेत्र में खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है.

पिछले साल की बारिश ने बदली इस बार की रणनीति: अतिरिक्त निदेशक कृषि (तिलहन) देशराज सिंह ने बताया कि मानसून में हुई देरी का असर खरीफ फसलों पर जरूर पड़ेगा, लेकिन इस बार फसलों के रकबे में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे. वर्ष 2025 के अनुभवों के आधार पर इस बार फसलवार लक्ष्य तय किए हैं. पिछले वर्ष अत्यधिक बारिश के कारण विशेषकर करौली और सवाई माधोपुर में तिल की फसल तथा सवाई माधोपुर में उड़द की फसल को भारी नुकसान हुआ था. इसके चलते किसानों ने इन फसलों की बुवाई कम कर दी थी. इस वर्ष विभाग को उम्मीद है कि सामान्य मानसून रहने पर इन फसलों का रकबा फिर बढ़ेगा. इसी तरह सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र में धान का रकबा भी बढ़ने की संभावना है.

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इस बार इन फसलों पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस

बाजरा : 5.55 लाख हेक्टेयर

धान : 61 हजार हेक्टेयर

उड़द : 40 हजार हेक्टेयर

तिल : 54 हजार हेक्टेयर

कपास : अब तक केवल 8 हजार हेक्टेयर में बुवाई

इस बार कुल लक्ष्य 1.11 लाख हेक्टेयर घटा