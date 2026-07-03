ETV Bharat / state

पिछले साल की बारिश ने बदली इस बार की खेती की रणनीति, संभाग में खरीफ बुवाई का लक्ष्य 1.11 लाख हेक्टेयर घटा

इस वर्ष कृषि विभाग को उम्मीद है कि सामान्य मानसून रहने पर फसलों का रकबा बढ़ेगा. खंडार में धान का रकबा बढ़ने की संभावना है.

Kharif sowing Targets In Bharatpur
खेत में ट्रैक्टर से जुताई करता किसान (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: पिछले वर्ष पूर्वी राजस्थान में हुई अत्यधिक बारिश ने खरीफ फसलों का गणित पूरी तरह बदल दिया. करौली और सवाई माधोपुर में तिल की फसल बर्बाद हुई, सवाई माधोपुर में उड़द को भारी नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में कपास अपेक्षित उत्पादन नहीं दे सकी. इन परिस्थितियों को देखते हुए कृषि विभाग ने इस बार खरीफ सीजन की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. वर्ष 2026 के लिए पूरे भरतपुर संभाग में खरीफ फसलों का कुल बुवाई लक्ष्य 9.54 लाख हेक्टेयर से घटाकर 8.43 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है. विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में 1 लाख 10 हजार 700 हेक्टेयर कम क्षेत्र में खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है.

पिछले साल की बारिश ने बदली इस बार की रणनीति: अतिरिक्त निदेशक कृषि (तिलहन) देशराज सिंह ने बताया कि मानसून में हुई देरी का असर खरीफ फसलों पर जरूर पड़ेगा, लेकिन इस बार फसलों के रकबे में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे. वर्ष 2025 के अनुभवों के आधार पर इस बार फसलवार लक्ष्य तय किए हैं. पिछले वर्ष अत्यधिक बारिश के कारण विशेषकर करौली और सवाई माधोपुर में तिल की फसल तथा सवाई माधोपुर में उड़द की फसल को भारी नुकसान हुआ था. इसके चलते किसानों ने इन फसलों की बुवाई कम कर दी थी. इस वर्ष विभाग को उम्मीद है कि सामान्य मानसून रहने पर इन फसलों का रकबा फिर बढ़ेगा. इसी तरह सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र में धान का रकबा भी बढ़ने की संभावना है.

पढ़ें: नहरी पानी की कटौती पर भड़के किसान, बैरिकेड्स तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता

इस बार इन फसलों पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस
बाजरा : 5.55 लाख हेक्टेयर
धान : 61 हजार हेक्टेयर
उड़द : 40 हजार हेक्टेयर
तिल : 54 हजार हेक्टेयर
कपास : अब तक केवल 8 हजार हेक्टेयर में बुवाई

इस बार कुल लक्ष्य 1.11 लाख हेक्टेयर घटा

कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भरतपुर संभाग में खरीफ फसलों का कुल लक्ष्य 9,54,170 हेक्टेयर था, जिसे इस वर्ष घटाकर 8,43,470 हेक्टेयर कर दिया गया है. यानी कुल लक्ष्य में 1,10,700 हेक्टेयर (करीब 11.6 प्रतिशत) की कमी की गई है.

जिला 2025 2026 (लक्ष्य हेक्टेयर में)
अलवर2,35,0201,98,020
भरतपुर1,90,000 1,65,000
डीग1,05,000 87,000
धौलपुर 1,00,050 98,250
करौली1,57,100 1,45,200
सवाई माधोपुर 1,67,000 1,50,000
कुल लक्ष्य 1,10,700 हेक्टेयर 11.6 प्रतिशत की कमी

फसलवार रणनीति में बड़ा बदलाव: अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि इस बार विभाग ने केवल कुल लक्ष्य ही नहीं बदले, बल्कि फसलवार प्राथमिकताओं में भी बदलाव किया है.

  • बाजरा: संभाग में सबसे बड़ा रकबा बाजरा का रहेगा. हालांकि लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में कम किया गया है, लेकिन खरीफ में किसानों का सबसे अधिक रुझान इसी फसल की ओर रहने की संभावना है.
  • तिल: करौली और सवाई माधोपुर में पिछले वर्ष अधिक बारिश से तिल की फसल खराब हुई थी. इस बार विभाग ने तिल की खेती को फिर बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है. पूरे संभाग में करीब 54 हजार हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है.
  • उड़द: सवाई माधोपुर में पिछले वर्ष उड़द को भारी नुकसान हुआ था. इस बार मौसम अनुकूल रहने पर उड़द का रकबा बढ़ने की उम्मीद है.
  • धान: सामान्य से बेहतर बारिश होने की स्थिति में विशेषकर सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र में धान का रकबा बढ़ सकता है. पूरे संभाग में लगभग 61 हजार हेक्टेयर धान की खेती का अनुमान है.
  • कपास: विभाग के अनुसार इस वर्ष कपास का रकबा घटने की संभावना है. अब तक केवल करीब 8 हजार हेक्टेयर में ही कपास की बुवाई दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें: समय से पहले हुई बारिश से खरीफ बुवाई को मिली रफ्तार: भरतपुर में 1.90 लाख हैक्टेयर में होगा फसल उत्पादन

बुवाई की मौजूदा स्थिति: अब तक पूरे संभाग में करीब 2.22 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई हो चुकी है. भरतपुर जिले में 62,385 हेक्टेयर, करौली में 45,473 हेक्टेयर, अलवर में 88,923 हेक्टेयर, डीग में 22,108 हेक्टेयर और धौलपुर में 3,579 हेक्टेयर में बुवाई दर्ज की गई है. सवाईमाधोपुर में मानसून देर से पहुंचने के कारण शुरुआती बुवाई अभी अपेक्षाकृत कम है. अतिरिक्त निदेशक सिंह ने बताया कि लगातार बदलते मौसम और अनिश्चित वर्षा के कारण अब खेती की रणनीति भी बदल रही है. विभाग अब केवल पारंपरिक फसल चक्र के आधार पर लक्ष्य तय नहीं कर रहा, बल्कि पिछले वर्षों के वर्षा आंकड़ों, फसल नुकसान और किसानों की प्रतिक्रिया को भी योजना का आधार बनाया जा रहा है. यही कारण है कि इस बार खरीफ की पूरी रणनीति में स्पष्ट बदलाव दिखाई देता है. विभाग का उद्देश्य कम जोखिम वाली और मौसम के अनुरूप फसलों को बढ़ावा देकर किसानों की आय को सुरक्षित करना है.

TAGGED:

KHARIF SOWING TARGET REDUCED
PADDY ACREAGE LIKELY TO INCREASE
भरतपुर में खरीफ बुवाई लक्ष्य घटा
KHARIF SOWING IN EASTERN RAJASTHAN
KHARIF SOWING TARGETS IN BHARATPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.