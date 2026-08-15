पहले कमजोर मानसून, फिर खाद की किल्लत...12 लाख हेक्टेयर घटी खरीफ की बुवाई
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अनुसार, राजस्थान को केंद्र से 10 लाख टन गेहूं मांगना चाहिए,वरना जरूरत के अनुसार आपूर्ति में आएगी दिक्कत.
Published : August 15, 2026 at 4:28 PM IST
जयपुर: राजस्थान में इस बार खरीफ की फसल पर मौसम की मार के साथ खाद की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी. कमजोर बारिश के चलते बीते साल के मुकाबले करीब 12 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में खरीफ की बुवाई हुई है. जिन किसानों ने फसल बो दी, उन्हें अब यूरिया, DAP और NPK की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने की शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है.
10 लाख टन गेहूं मांगे सरकार: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने केंद्र सरकार से राजस्थान के हिस्से की खाद तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की. समय पर खाद नहीं मिलने से किसानों का उत्साह टूट रहा है. गुप्ता ने कहा, इस बार राजस्थान में बारिश काफी कम हुई और यूरिया की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है. ऐसे में राज्य सरकार को केंद्र से 10 लाख टन गेहूं मांगना चाहिए, ताकि कमजोर उत्पादन की स्थिति में खाद्य सुरक्षा और बाजार की जरूरतों को पूरा किया जा सके. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से खाद की आपूर्ति तत्काल बढ़ाने की मांग की.
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1.58 लाख मीट्रिक टन DAP की कमी: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान को 3.32 लाख मीट्रिक टन DAP आवंटित की गई, जबकि प्रदेश को केवल 1.74 लाख मीट्रिक टन की ही आपूर्ति हो सकी. करीब 1.58 लाख मीट्रिक टन DAP की कमी रही. इसी तरह NPK की 1.39 लाख मीट्रिक टन की जरूरत के मुकाबले करीब 66 हजार मीट्रिक टन ही सप्लाई हो पाई है. ग्रामीण क्षेत्रों में DAP और NPK की कमी का असर समितियों पर भी दिखाई दे रहा है.
कम बारिश से फसलों पर असर: इस बार राजस्थान में करीब 131 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही खरीफ की बुवाई हो सकी, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा करीब 143 लाख हेक्टेयर था. कम बारिश के कारण कई किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ी. बाजरा, मूंग, उड़द, मोठ और सोयाबीन जैसी फसलों पर भी मौसम का असर पड़ा है. अब फसल की बढ़वार के लिए खाद की जरूरत है, लेकिन पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ रही है.
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