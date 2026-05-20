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मेरठ मंडल की हाईटेक नर्सरियां; मात्र 1 से 2 रुपए में पाएं सब्जियों-फूलों की कई वैरायटी के पौधे

मेरठ मंडल की हाईटेक नर्सरियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: जिला उद्यान विभाग की हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है. कोई भी किसान नर्सरी से खरीफ सीजन की सब्जियां, फूलों आदि के पौध तैयार कर सकता है. अपना बीज देकर या फिर उद्यान विभाग को अपनी डिमांड बताकर अपने मनपसंद वैरायटी का पौध तैयार कर सकते हैं. जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि उद्यान विभाग की तरफ से जिले ऐसी दो हाईटेक नर्सरियां चलाई जा रही हैं. यहां किसान अपना बीज देकर पौध तैयार कराएंगे, तो उन्हें 1 रुपया प्रति पौध भुगतान करना होगा. यदि किसान अपनी मनपसंद वैरायटी का पौध विभाग द्वारा तैयार कराना चाहते हैं, तो 2 रुपए प्रति पौध की दर से भुगतान कर बेहतर क्वालिटी का पौध पा सकते हैं. हाईटेक नर्सरी में 45 दिन में सब्जियों, सीजनल फसल और फूलों आदि के पौध तैयार करते हैं. एक बार की लोडिंग पर करीब 1.5 लाख पौधे तैयार हो जाते हैं. यह सिलसिला हर 45 दिन बाद लगातार चलता रहता है. जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) Soil Less तकनीक से तैयार हो रही पौध: जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मेरठ में एक हाईटेक नर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रोधोगिक विश्वविद्यालय परिसर में में है. दूसरी नर्सरी मछरी में स्थापित है. किसान भाई किसी भी मौसम में अगर सब्जी की पौध तैयार कराना चाहते हैं, तो इन नर्सरी पर आ सकते हैं. इन हाईटेक नर्सरी को इसलिए स्थापित किया गया है, ताकि किसानों को किसी भी मौसम में पौध तैयार करने में आसानी हो. उन्होंने बताया कि हाईटेक नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए 45 दिन का रोस्टर रहता है, जिसमें लगभग 40 दिन में ही पौध तैयार हो जाने के बाद संबंधित किसान पौध ले सकते हैं. यहां तैयार होने वाली पौध अधिक सुरक्षित रहती है. बीज के जमने की संभावना बहुत ज्यादा होती है. इन नर्सरी में बिना मिट्टी यानी Soil Less विधि से पौध तैयार करते हैं. ट्रे में कोकोपिट की मदद से पौधे नर्सरी में तैयार करते हैं, जिससे उस की जड़ों में कोई भी वायरस या निमितोड़ नहीं होता.