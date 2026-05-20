मेरठ मंडल की हाईटेक नर्सरियां; मात्र 1 से 2 रुपए में पाएं सब्जियों-फूलों की कई वैरायटी के पौधे
जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि उद्यान विभाग की तरफ से ऐसी दो हाईटेक नर्सरियां चलाई जा रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 12:20 PM IST
मेरठ: जिला उद्यान विभाग की हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है. कोई भी किसान नर्सरी से खरीफ सीजन की सब्जियां, फूलों आदि के पौध तैयार कर सकता है. अपना बीज देकर या फिर उद्यान विभाग को अपनी डिमांड बताकर अपने मनपसंद वैरायटी का पौध तैयार कर सकते हैं.
जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि उद्यान विभाग की तरफ से जिले ऐसी दो हाईटेक नर्सरियां चलाई जा रही हैं. यहां किसान अपना बीज देकर पौध तैयार कराएंगे, तो उन्हें 1 रुपया प्रति पौध भुगतान करना होगा.
यदि किसान अपनी मनपसंद वैरायटी का पौध विभाग द्वारा तैयार कराना चाहते हैं, तो 2 रुपए प्रति पौध की दर से भुगतान कर बेहतर क्वालिटी का पौध पा सकते हैं. हाईटेक नर्सरी में 45 दिन में सब्जियों, सीजनल फसल और फूलों आदि के पौध तैयार करते हैं. एक बार की लोडिंग पर करीब 1.5 लाख पौधे तैयार हो जाते हैं. यह सिलसिला हर 45 दिन बाद लगातार चलता रहता है.
Soil Less तकनीक से तैयार हो रही पौध: जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मेरठ में एक हाईटेक नर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रोधोगिक विश्वविद्यालय परिसर में में है. दूसरी नर्सरी मछरी में स्थापित है.
किसान भाई किसी भी मौसम में अगर सब्जी की पौध तैयार कराना चाहते हैं, तो इन नर्सरी पर आ सकते हैं. इन हाईटेक नर्सरी को इसलिए स्थापित किया गया है, ताकि किसानों को किसी भी मौसम में पौध तैयार करने में आसानी हो.
उन्होंने बताया कि हाईटेक नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए 45 दिन का रोस्टर रहता है, जिसमें लगभग 40 दिन में ही पौध तैयार हो जाने के बाद संबंधित किसान पौध ले सकते हैं. यहां तैयार होने वाली पौध अधिक सुरक्षित रहती है.
बीज के जमने की संभावना बहुत ज्यादा होती है. इन नर्सरी में बिना मिट्टी यानी Soil Less विधि से पौध तैयार करते हैं. ट्रे में कोकोपिट की मदद से पौधे नर्सरी में तैयार करते हैं, जिससे उस की जड़ों में कोई भी वायरस या निमितोड़ नहीं होता.
इस प्रकार तैयार पौध का इस्तेमाल करके किसानों को लाभ होगा. पौधे स्वस्थ रहेंगे तो मुनाफा भी बढ़ेगा. सीधे जमीन में जो पौध तैयार की जाती है, उससे यह विधि 10 गुना अधिक फायदेमंद है. इन नर्सरी में गेंदा, गुलदावरी, रजनीगंधा आदि फूलों को भी तैयार करा सकते हैं.
स्वयं सहायता समूह को जोड़ा: उन्होंने बताया कि जो हाईटेक नर्सरी संचालित की जा रही है इसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को जोड़ा गया है, ताकि उन्हें भी एक रोजगार मिल सके. जो किसान सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें साथ जोड़ा जा सके. एक समूह में लगभग 10 महिलाएं होती हैं, इस प्रकार अलग-अलग महिलाओं के लिए रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं.
ट्रे का पैसा होता है रिफंड: जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जिस ट्रे में यह पौध तैयार होती है, उस प्रत्येक ट्रे का 25 रुपया किसान द्वारा देय होता है, लेकिन जब किसान इन ट्रे को वापस करते हैं, तो किसान को वह रकम वापस कर दी जाती है.
नर्सरी का संचालन करने वाले जो समूह हैं, वह उस कमाई में से उद्यान विभाग को एक निश्चित धनराशि देते हैं. बाकी को रख-रखाव के बाद आपस में बांट लेते हैं. इससे महिलाओं को भी काम मिल रहा है.
कहां-कहां हाईटेक नर्सरियां: उद्यान विभाग की मेरठ मंडल के 5 जिलों में खास हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं. मेरठ मंडल में मेरठ जिले के अलावा बुलंदशहर जिले में जो दो हाईटेक नर्सरी हैं. इनमें एक खुर्जा ब्लॉक के जाहिदपुर में है. दूसरी नर्सरी दानपुर ब्लॉक में स्थित है.
जाहिदपुर में उद्यान विभाग द्वारा बनाई गई नर्सरी को इजरायली तकनीक पर बनी है. हापुड़ जिले में एक बाबूगढ़ क्षेत्र में है और दूसरी हापुड़ में है. गाजियाबाद में उद्यान विभाग के प्रांगण के अलावा एक नर्सरी कविनगर में भी है. बागपत में भी दो नर्सरी हैं, इनमें से एक कृषि विज्ञान केंद्र में है. बुलंदशहर में दो नर्सरी हैं.
इन नर्सरियों में जाकर किसान अपनी पसंद बता सकते हैं, बीज भी उपलब्ध करा सकते हैं. इसके बाद सारी जिम्मेदारी नर्सरी को चलाने वाली टीम की होती है. अगर किसानों को कोई समस्या है, तो वह सीधे जिले में उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं.
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