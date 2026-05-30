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खाद-बीज को लेकर बलौदाबाजार प्रशासन की गाइडलाइन, प्रति एकड़ 2 बोरी यूरिया, 1-1 बोरी डीएपी-एमओपी मिलेगी, नैनो यूरिया लेना पूरी तरह वैकल्पिक

प्रशासन ने कहा, समितियों में पर्याप्त भंडारण, किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं होगी, अतिरिक्त भंडारण भी किया जाएगा

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खाद-बीज को लेकर बलौदाबाजार प्रशासन की गाइडलाइन, प्रति एकड़ 2 बोरी यूरिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 5:30 PM IST

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बलौदाबाजार: खरीफ सीजन शुरू होने से पहले किसानों की खाद और बीज को लेकर चिंता दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. प्रशासन का कहना है कि सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध हैं. किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त भंडारण भी किया जाएगा.

समितियों में पर्याप्त खाद का स्टॉक

कृषि विभाग के अनुसार खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए जिले में 58,350 मीट्रिक टन उर्वरक भंडारण का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 24,299 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया जा चुका है. इनमें से 4,102 मीट्रिक टन किसानों को वितरित भी किया जा चुका है. वर्तमान में समितियों में 20,197 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है.

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प्रशासन ने कहा, समितियों में पर्याप्त भंडारण, किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं होगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीज की भी पर्याप्त उपलब्धता

जिले में 32,690 क्विंटल बीज भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके मुकाबले अब तक 6,593 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है, जबकि 3,338 क्विंटल बीज किसानों को वितरित किए जा चुके हैं. विभाग का कहना है कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाएगा.

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी खरीदना अनिवार्य नहीं

किसानों के बीच यह चर्चा थी कि खाद लेने के लिए नैनो यूरिया या नैनो डीएपी खरीदना जरूरी होगा. कृषि विभाग ने साफ किया है कि नैनो उर्वरकों का उपयोग पूरी तरह वैकल्पिक है. कोई भी किसान इन्हें अपनी इच्छा से खरीद सकता है, लेकिन किसी पर दबाव नहीं बनाया जाएगा.

प्रति एकड़ कितनी खाद मिलेगी

कृषि विभाग ने किसानों के लिए खाद वितरण की स्पष्ट व्यवस्था तय की है. प्रति एकड़ किसानों को 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) उपलब्ध कराई जाएगी. इस संबंध में सभी समितियों और विक्रय केंद्रों में जानकारी उपलब्ध कराई गई है.

वैज्ञानिक खेती और संतुलित पोषण पर जोर

कृषि विभाग ने किसानों को केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर नहीं रहने की सलाह दी है. किसानों को जैव उर्वरक, जैविक खाद, गोबर खाद, हरी खाद, नैनो उर्वरक और संतुलित एनपीके उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी.

पिछले साल के आधार पर होगा खाद वितरण

नई व्यवस्था के तहत किसानों को उनकी भूमि और पिछले वर्ष मिले उर्वरकों के आधार पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी. पिछले वर्ष मिले यूरिया का 80 प्रतिशत, पिछले वर्ष मिले डीएपी का 60 प्रतिशत प्रारंभिक रूप से दिया जाएगा. शेष 20 प्रतिशत यूरिया और 40 प्रतिशत डीएपी की पूर्ति के लिए एनपीके या नैनो उर्वरकों के उपयोग की सलाह दी जाएगी. हालांकि यह केवल सुझाव होगा, किसानों पर कोई बाध्यता नहीं रहेगी.

डीजल को लेकर भी प्रशासन ने दी स्पष्टता

प्रशासन ने कहा है कि ट्रैक्टरों के लिए डीजल लेने पर किसी तरह की रोक नहीं है. किसान अपनी जरूरत के अनुसार ट्रैक्टर में सीधे डीजल भरवा सकते हैं. डिब्बे या जरीकेन में भी डीजल ले जा सकते हैं. इससे खेती और जुताई के कार्य प्रभावित नहीं होंगे.

समितियों की लगातार निगरानी

जिला प्रशासन और कृषि विभाग लगातार समितियों में खाद और बीज के स्टॉक की निगरानी कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी क्षेत्र में खाद या बीज की कृत्रिम कमी नहीं होने दी जाएगी और मांग बढ़ने पर अतिरिक्त आपूर्ति की जाएगी.

किसानों से अपील

कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते खाद और बीज का उठाव करने की अपील की है. साथ ही मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग करने की सलाह भी दी है, ताकि बेहतर उत्पादन के साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे.

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