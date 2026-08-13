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झारखंड में खरीफ की खेती ने पकड़ी रफ्तार! धान की रोपाई में आई तेजी, मक्का-दलहन की बुवाई में भी इजाफा

झारखंड में मानसूनी बारिश कम होने के बावजूद धान की रोपाई के काम में तेजी देखी जा रही है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 5:30 PM IST

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रांची: झारखंड में पूरे जुलाई महीने और अगस्त के शुरुआती 12 दिनों में सामान्य से कम मानसूनी बारिश होने के बावजूद राज्य में धान एवं अन्य खरीफ फसलों का आच्छादन में इजाफा हुआ है. कृषि निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य में खरीफ के लिए लक्षित 28 लाख 53 हजार 908 हेक्टेयर में से 18 लाख 43 हजार 242 हेक्टेयर (64.59%) क्षेत्र में खरीफ फसलों का आच्छादन पूरा हो चुका है और हर जगह तेजी से धान रोपनी एवं अन्य फसल लगाई जा रही है.

कम बारिश के बावजूद ड्राई स्पेल का ना होना कृषि के लिए अच्छा साबित हो रहा है. झारखंड में 30 अगस्त तक धान रोपनी की जाती है, ऐसे में बहुत संभावना है कि हम धान रोपनी के लिए इस साल निर्धारित लक्ष्य के करीब पहुंच जाएं: अमृतेश कुमार सिंह, प्रभारी, उप कृषि निदेशक

धान है झारखंड की मुख्य फसल

कृषि निदेशालय में उप कृषि निदेशक अमृतेश कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड की मुख्य खरीफ फसल 'धान' है. यहां कुल 28 लाख 53 हजार 908 हेक्टेयर में से अकेले 18 लाख 1 हजार 400 हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है. ऐसे में 12 अगस्त 2026 तक के आच्छादन से जुड़े आंकड़े यह बताते हैं कि झारखंड में धान के लक्षित 18 लाख 1 हजार 400 हेक्टेयर में से 12 लाख 52 हजार 920 हेक्टेयर (69.55%) में धान रोपनी हो चुकी है लेकिन कई जिले ऐसे हैं, जहां अभी भी धान रोपनी बेहद कम हुई है, ऐसे कम धान रोपनी वाले जिलों में पलामू में 16%, गढ़वा में 30%, गिरिडीह में 38% और कोडरमा में 48.5% ही धान रोपनी हो सकी है.

जानकारी देते हुए प्रभारी उप कृषि निदेशक अमृतेश कुमार सिंह (Etv Bharat)

मक्का में लक्ष्य का 75% आच्छादन

उप कृषि निदेशक अमृतेश कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में इस साल 3 लाख 13 हजार 840 हेक्टेयर में मक्के की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी तुलना में 13 अगस्त तक 2 लाख 36 हजार 840 हेक्टेयर में खरीफ मक्का की फसल लगाई जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 75.47% है.

Paddy Transplantation
धान के खेत में दो महिलाएं (Etv Bharat)

दलहन में भी अब बढ़ रहा है रकबा

12 अगस्त 2026 तक के खरीफ आच्छादन के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में इस साल खरीफ दलहन के लिए 6 लाख 12 हजार 900 हेक्टेयर में दलहन की खेती का लक्ष्य निर्धारित था, जिसकी तुलना में 2 लाख 98 हजार 577 हेक्टेयर में दलहन की फसल लगाई जा चुकी है. उप कृषि निदेशक ने बताया कि आने वाले दिनों में इसका भी आच्छादन का रकबा बढ़ेगा.

तिलहन और मोटे अनाज के आच्छादन की क्या है स्थिति

झारखंड में इस साल के लिए 60 हजार 290 हेक्टेयर में तिलहन और 65 हजार 478 हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके एवज में 27596 हेक्टेयर (45.77%) में तिलहन और 27291 हेक्टेयर (41.68%) में मिलेट (मोटे अनाज) की फसल लगाई जा चुकी है.

झारखंड राज्य कृषि निदेशालय की 12 अगस्त 2026 तक की जिला-वार आच्छादन रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश जिलों में धान की रोपाई तेजी से बढ़ रही है. इसके साथ ही मक्का, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी तथा तिल, मूंगफली और सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों की बुवाई भी लगातार बढ़ रही है.

राज्य में मानसून की बारिश सामान्य के बेहद करीब

रांची स्थित मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड में 1 जून से 13 अगस्त तक सामान्य औसत बारिश 638.9 mm की तुलना में 501.8 mm बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षापात से 21% कम है. यहां यह ध्यान में रखना जरूरी है कि सामान्य वर्षापात से 19% ज्यादा या 19 % कम वर्षापात को सामान्य बारिश ही मानी जाती है.

राज्य भर का ओवरऑल सामान्य वर्षापात से भले ही 21% कम बारिश हुई हो लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से काफी कम बारिश हुई है, ऐसे जिलों में गढ़वा में सामान्य से 56% कम, चतरा और पाकुड़ में सामान्य से 53% कम, देवघर में सामान्य से 49% कम, कोडरमा में सामान्य से 46% कम, पलामू में सामान्य से 44 % कम, गिरिडीह में सामान्य से 42% कम मानसूनी बारिश हुई है.

वहीं हजारीबाग में सामान्य से 36% कम, बोकारो में सामान्य से 34% कम और गुमला में सामान्य से 30% कम मानसूनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जिलों में धान का आच्छादन कम हुआ है. पलामू में महज 16%, गढ़वा में 30%, गिरिडीह में 38% और कोडरमा में 48.5% ही आच्छादन हुआ है.

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