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खरीफ फसल की टेंशन, सूरजपुर में बारिश न होने से किसानों की बढ़ी परेशानी

सूरजपुर जिले में कम बारिश होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है.

SURAJPUR FARMERS
सूरजपुर किसान परेशान (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 4:44 PM IST

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सूरजपुर: बारिश के इंतजार में किसान टकटकी लगाए बैठे हैं. सूखे खेतों ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी है. किसान आने वाले समय में अपनी आजीविका और रोजमर्रा की जरुरतों को लेकर हैरान परेशान नजर आ रहे हैं.

किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

सूरजपुर जिले में पिछले साल की तुलना में अबतक औसतन 50 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिससे बांध और तालाब भी सूख रहे हैं. किसानों की परेशानी बढ़ गई है. किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही है.

किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष इस समय तक रोपाई का काम हो गया था, लेकिन इस वर्ष अबतक ठीक से धान का थरहा तक नहीं हो पाया है. किसान नम आंखों से अपनी परेशानियां बयां करते हुए कहते हैं कि इसी खेती के भरोसे हमारे परिवार का भरण पोषण, बच्चों कि शिक्षा,शादी ब्याह सभी होती है, लेकिन खेती नहीं होने से किसानों के जीवन पर संकट आ गया है.

खरीफ फसल की टेंशन (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस साल बारिश नहीं होने की वजह से थरहा नहीं कर पाए हैं. खेत में अच्छी से जुताई नहीं हो पा रही है-किसान

बारिश नहीं होने से बहुत परेशानी है. इस बार फायदा तो छोड़िए, खेती के लिए जो पैसा लगाएंगे, वो भी शायद नहीं निकल पाएगा-किसान

किसानों का कहना है कि दूसरी फसल भी बिना बारिश के कैसे लगाएं, जबकि धान की खेती हमारे लिए त्योहार है. इसी से सारे त्योहार जुड़े हुए हैं. सरकार भी बीमा या अन्य माध्यमों से कितनी भी सहायता कर ले, लेकिन जब तक सही तरीके से खेती नहीं होगी, हमारी आजीविका अधर में लटकते रहेगी.

क्या कहते हैं अधिकारी

सूरजपुर जिले में हुई अल्प वर्षा को लेकर उप संचालक कृषि विभाग की अधिकारी संपदा पैकरा ने कहा कि जिले में अभी तक 1979 मिली मिटर बारिश हुई है, जो पिछले वर्ष कि तुलना में 50 प्रतिशत कम है. ऐसे में किसान अल्प अवधि की धान लगाएं, क्योंकि इस वर्ष अलिनो का असर रहने वाला है, जिससे खंड बारिश होने की सम्भावना है.

जल संरक्षण के लिए मेड़बंदी जरुर करें. किसान अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं. बारिश कि यही स्थिति रहती है तो दलहन और तिलहन की खेती कर लाभ ले सकते हैं- संपदा पैकरा,उप संचालक, कृषि, सूरजपुर

संकट के बादल

बहरहाल कम बारिश होने से किसानों के जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. वहीं शासन प्रशासन किसानों कि समस्याओं को देखते हुए वैकल्पिक खेती को अपनाने और बीमा कराने की सलाह दें रहे हैं.

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