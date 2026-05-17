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Bhilwara Farmers : खरीफ की फसल की बुवाई, क्वालिटी कंट्रोल के लिए अधिकारियों को नमूने लेने के निर्देश

किसान मुख्यतः खरीफ की फसल के रूप में मक्का, ज्वार, बाजार, मूंग, तिल, कपास और सोयाबीन की फसल की बुवाई करते हैं...

KHARIF CROP IN BHILWARA
भीलवाड़ा जिले का कृषि विभाग (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 2:00 PM IST

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भीलवाड़ा: जिले का कृषि विभाग आगामी दिनों किसानों द्वारा बड़ी उम्मीद के साथ बोई जाने वाली 3 लाख 98 हजार हेक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल की तैयारी में जुट गया है, जहां भीलवाड़ा जिले के किसान मुख्यतः खरीफ की फसल के रूप में मक्का, ज्वार, बाजार, मूंग, तिल, कपास और सोयाबीन की फसल की बुवाई करते हैं. भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मक्का की फसल की बुवाई होती है. वर्तमान में किसानों द्वारा कपास की फसल की बुवाई शुरू कर दी है.

वहीं, कृषि विभाग के सयुक्त निदेशक ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद व बीज उपलब्ध है. किसानों को गुणवत्तापूर्ण कपास की फसल के लिए बीटी कपास उपलब्ध हो उसके लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया है जो फील्ड में बीटी कपास विक्रेता की दुकान पर पहुंच कर नमूने एकत्रित करने के साथ ही किसानों को भी बीज खरीद के समय बिल लेने की सलाह दे रहे हैं.

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bhilwara)

किसानों द्वारा रबी की फसल समेटने के बाद किसान खरीफ की फसल की तैयारियों मे जुट गए हैं, जहां वर्तमान में किसान खरीफ की फसल की बुवाई से पहले अपने खलिहानो की हकाई-जुताई कर रहे हैं. वहीं, जिन किसानों के पास भूमिगत जल स्रोत उपलब्ध है वह किसान कपास की बुवाई में जुट गए हैं.

भीलवाड़ा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में कृषि विभाग ने खरीफ की सीजन में 3 लाख 98 हजार हेक्टेयर भूमि में बुवाई का प्लान तैयार कर लिया है. पर्याप्त मात्रा में 4000 मीट्रिक टन डीएपी व 12 हजार मीट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध है. वहीं, पर्याप्त मात्रा में एनपीके व सुपर फास्फेट खाद भी उपलब्ध है.

पढ़ें : सरकार ने 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई, जानिए किस फसल पर कितना बढ़ा दाम

जिले में 25000 हेक्टेयर भूमि में राज्य सरकार से अनुमोदित बीटी कपास वैरायटी का लक्ष्य रखा है, यह सभी वैरायटी विक्री के लिए फील्ड में उपलब्ध है. क्वालिटी कंट्रोल के लिए कृषि विभाग के विभिन्न टीमों को गठन कर फील्ड में नमूने लेने का लक्ष्य दिया है. विभाग की टीम फील्ड में निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि अवैध बीज किसानों को नहीं मिले.

मैं किसानों को यही सलाह देना चाहता हूं कि किसान जिनके पास सिंचाई का साधन उपलब्ध है वो 15 मई के बाद कपास की फसल की बुवाई शुरू कर सकते हैं. सबसे पहले लंबी अवधि की फसल की बुवाई करें. वहीं, 15 जून के बाद बुवाई करते हैं तो कपास की कम समय की बीज की बुवाई करें, ताकि समय पर अच्छा उत्पादन हो सके. वहीं, फसल बुवाई के समय बैलेंस मात्रा में खाद का उपयोग करें, ताकि कपास की क्वालिटी चमक व धागे की लेंथ अच्छी आए.

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