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Bhilwara Farmers : खरीफ की फसल की बुवाई, क्वालिटी कंट्रोल के लिए अधिकारियों को नमूने लेने के निर्देश

भीलवाड़ा जिले का कृषि विभाग ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले का कृषि विभाग आगामी दिनों किसानों द्वारा बड़ी उम्मीद के साथ बोई जाने वाली 3 लाख 98 हजार हेक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल की तैयारी में जुट गया है, जहां भीलवाड़ा जिले के किसान मुख्यतः खरीफ की फसल के रूप में मक्का, ज्वार, बाजार, मूंग, तिल, कपास और सोयाबीन की फसल की बुवाई करते हैं. भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मक्का की फसल की बुवाई होती है. वर्तमान में किसानों द्वारा कपास की फसल की बुवाई शुरू कर दी है. वहीं, कृषि विभाग के सयुक्त निदेशक ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद व बीज उपलब्ध है. किसानों को गुणवत्तापूर्ण कपास की फसल के लिए बीटी कपास उपलब्ध हो उसके लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया है जो फील्ड में बीटी कपास विक्रेता की दुकान पर पहुंच कर नमूने एकत्रित करने के साथ ही किसानों को भी बीज खरीद के समय बिल लेने की सलाह दे रहे हैं. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bhilwara) किसानों द्वारा रबी की फसल समेटने के बाद किसान खरीफ की फसल की तैयारियों मे जुट गए हैं, जहां वर्तमान में किसान खरीफ की फसल की बुवाई से पहले अपने खलिहानो की हकाई-जुताई कर रहे हैं. वहीं, जिन किसानों के पास भूमिगत जल स्रोत उपलब्ध है वह किसान कपास की बुवाई में जुट गए हैं.