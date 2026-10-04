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लटकी खरीफ फसल गणना की प्रक्रिया, पटवारियों के बाद कृषि विस्तार अधिकारियों का गिरदावरी से इंकार

कोरबा: जिले और राज्य में खरीफ फसलों की गिरदावरी (फसल का रकबा और विस्तृत जानकारी) को लेकर प्रशासनिक संकट गहरा गया है. पटवारियों के बाद अब ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने भी नए पीवी एप (PVApp) के माध्यम से गिरदावरी की प्रक्रिया को पूर्ण करने से साफ इंकार कर दिया है. कृषि अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उन्हें इस अतिरिक्त कार्य से मुक्त नहीं किया गया, तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे. कृषि अधिकारियों ने जिला कृषि अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है. ज्ञापन के जरिए इस काम में किसी भी तरह का दायित्व न देने का निवेदन किया है.

शुरुआत में पटवारियों ने तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए इस एप से काम करने से मना कर दिया. इसके बाद लंबित गिरदावरी का जिम्मा कृषि विभाग के मैदानी अमले (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों) को सौंप दिया गया.

​नियमों और परंपरा के अनुसार, हर साल फसल की गिरदावरी राजस्व विभाग के मैदानी अमले यानी पटवारियों के माध्यम से कराई जाती है. इसके आधार पर खसरा-वार खेत में बोई गई फसलों का सटीक डेटा तैयार होता है. जिससे आगे चलकर धान खरीदी, फसल नुकसान का आकलन और कृषि से जुड़े अन्य सरकारी आंकड़े तय किए जाते हैं. ​इस वर्ष शासन ने 18 सितंबर को नए पीवी एप के माध्यम से गिरदावरी करने के निर्देश जारी किए थे.





​कृषि अधिकारियों ने दर्ज कराई आपत्ति

​कृषि विस्तार अधिकारियों का कहना है कि फसल गिरदावरी मुख्य रूप से राजस्व विभाग का कार्य है. उनका तर्क है कि वे पहले से ही कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निभा रहे हैं. जिनमें ​किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देना, ​शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना, ​फसल सुरक्षा, कृषि आदानों की मांग और विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करना शामिल है. ​इन भारी-भरकम विभागीय जिम्मेदारियों के बीच कृषि अधिकारियों का मानना है कि उन्हें गिरदावरी जैसी राजस्व विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपना गलत है.

गिरदावरी से इनकार (ETV Bharat)



​किसानों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

​पटवारियों और कृषि विस्तार अधिकारियों दोनों ही प्रमुख विभागों के मैदानी अमले द्वारा काम के बहिष्कार से खरीफ फसलों की गिरदावरी की पूरी प्रक्रिया बीच में ही अधर में लटक गई है. ​यदि यह गतिरोध जल्द दूर नहीं होता है, तो इसका सीधा असर आने वाले दिनों में किसानों पर पड़ेगा. समय पर गिरदावरी न होने से किसानों को धान खरीदी पंजीयन, सरकारी योजनाओं का लाभ, फसल बीमा और प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के मुआवजे के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.





क्यों महत्वपूर्ण कार्य है गिरदावरी

गिरदावरी राजस्व विभाग द्वारा पूर्ण की जाने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. पटवारी द्वारा हर फसल सीजन (खरीफ, रबी और जायद) में खेतों में जाकर भौतिक सत्यापन किया जाता है. इसके जरिए प्रत्येक किसान का डाटा दर्ज किया जाता है. किस खसरा नंबर की जमीन पर कौन सी फसल बोई गई है, फसल की स्थिति कैसी है और सिंचाई का साधन क्या है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, और कृषि अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ पाने के लिए सत्यापित गिरदावरी का होना अनिवार्य होता है.

शासन की ओर से मिलता है मुआवजा

इसके अलावा किसी भी कारणवश फसल खराब होने पर शासन द्वारा इसी डेटा के आधार पर किसानों को राहत राशि और मुआवजा दिया जाता है. समर्थन मूल्य पर धान या अन्य फसल बेचने के लिए पंजीयन कराते समय गिरदावरी विवरण का मिलान किया जाता है. कई बार मैदानी अमले द्वारा भौतिक तौर पर बिना मौके मुआयना किये ही अनुमान के आधार पर डाटा एंट्री कर दी जाती है. जिससे गलत आंकड़े दर्ज हो जाते हैं. इससे किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है.

आंकड़ों पर डालें नजर प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार कोरबा जिले में पंजीकृत किसानों की कुल संख्या लगभग 52,689 ​जिले में खेती-किसानी से जुड़े कृषि मजदूरों की कुल संख्या लगभग 2,21,806, इसमें लघु और सीमांत किसान भी शामिल कोरबा जिले की 68% से अधिक ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर निर्भर जिले की मुख्य फसल धान है, जो यहां वर्षा आधारित परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर उगाई जा रही ​जिले के अंतर्गत कुल 5 विकासखंड और 10 तहसीलें आती हैं, जहां कृषि का विस्तार कार्य होता है संचालित ​जिले में कुल राजस्व गांवों की संख्या 746 है, जहां गिरदावरी और फसल आकलन का कार्य किया जाता है



अतिरिक्त कलेक्टर का बयान

अतिरिक्त कलेक्टर(एडीएम) देवेंद्र पटेल का कहना है कि गिरदावरी का काम राजस्व विभाग द्वारा ही किया जाता है. इसमें कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारियों को भी शामिल किया गया था. सॉफ्टवेयर के संबंध में कुछ शिकायतें हैं. जिसे दूर किया जा रहा है. प्रक्रिया चल रही है, समन्वय बनाकर जल्द गिरदावरी का काम पूरा किया जाएगा.

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