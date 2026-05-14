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खरगोन में हल्दी रस्म के बाद शरीर में खतरनाक रिएक्शन, बारात के दिन उठी दुल्हन की अर्थी

कसरावद निवासी राखी की शादी 26 अप्रैल को होनी थी. शादी से पहले 22 अप्रैल को घर में पारंपरिक हल्दी (उबटन) की रस्म आयोजित की गई. परिवार और रिश्तेदार खुशी के माहौल में शादी की तैयारियों में जुटे थे. इसी दौरान दुल्हन राखी को हल्दी लगाई गई. परिजनों के अनुसार हल्दी लगने के कुछ ही समय बाद राखी के शरीर में अचानक रिएक्शन शुरू हो गया. उसके शरीर पर लाल दाने उभर आए और तेज एलर्जी जैसी स्थिति बनने लगी. धीरे-धीरे उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई. परिजन पहले उसे स्थानीय स्तर पर उपचार के लिए लेकर गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया.

खरगोन : खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र में शादी की खुशियां, उस समय मातम में बदल गईं, जब हल्दी रस्म के बाद दुल्हन की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उसे तुरंत इंदौर रेफर किया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया. प्रशासन ने अब कसरावद क्षेत्र की दुकानों से हल्दी के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे हैं.

इंदौर के एमवाय अस्पताल में दुल्हन का दो दिन इलाज चला. हालत नहीं सुधरने पर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां भी तबीयत में सुधार नहीं होने पर परिजन उसे फिर से एमवाय अस्पताल ले जा रहे थे कि 25 अप्रैल की रात को उसकी मौत हो गई. 26 अप्रैल को कसरावद में उसका अंतिम संस्कार किया गया. दुल्हन की मौत के बाद परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हल्दी के सैंपल जांच के लिए भेजे

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीएस चौहान ने बताया "प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुल्हन के साथ करीब 15 अन्य लोगों ने भी वही हल्दी लगाई थी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुई. केवल दुल्हन के शरीर में गंभीर रिएक्शन हुआ. यह हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन का मामला हो सकता है, लेकिन वास्तविक कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा."

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एचएल अवास्या ने बताया "मामले को गंभीरता से लेते हुए खरगोन और कसरावद क्षेत्र की दुकानों से हल्दी के नमूने लिए गए हैं. सभी सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित लैब भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी." इस घटना के बाद जिले में हल्दी और अन्य खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. पीड़ित परिजनों ने बताया कि हल्दी रस्म के लिए खुली हल्दी बाजार से खरीदी गई थी.

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

हल्दी लगाने से दुल्हन की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर भव्या मित्तल ने पूरे जिले में जहां-जहां हल्दी बेची जा रही है, वहां से सैंपल लेने के आदेश दिए हैं. इसके लिए खाद्य विभाग की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो दुकानों पर पहुंचकर हल्दी के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज रही हैं.