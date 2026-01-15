ETV Bharat / state

स्वतंत्रता संग्राम नायक टंट्या मामा की मूर्ति संगमरमर या धातु की नहीं फाइबर की

खरगोन में स्वतंत्रता संग्राम नायक क्रांति सूर्य टंट्या मामा भील की आदमकद प्रतिमा से खिलवाड़. कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के आदेश.

TANTYA MAMA STATUE FIBER
टंट्या मामा की मूर्ति संगमरमर या धातु की नहीं फाइबर की (ETV BHARAT)
खरगोन : शहर के बिस्टान नाका तिराहा पर स्थापित की गई टंट्या मामा की मूर्ति संगमरमर या धातु की बजाय फाइबर की मूर्ति लगाने का मामला सामने आया है. मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया गया. मामले की पुष्टि होते ही जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने कड़ा रुख अपनाते हुए मूर्ति को तत्काल बदलने और दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

इधर, गुरुवार को इस मामले को लेकर नगरपालिका ने बैठक लेकर मूर्ति लगाने के लिए दोबारा टेंडर जारी करने का फैसला किया है, इसके अलावा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

खरगोन में टंट्या मामा की मूर्ति पर विवाद गर्म (ETV BHARAT)

15 नवंबर 2025 को मूर्ति का लोकार्पण

खरगोन में आदिवासी जननायक क्रांति सूर्य टंट्या मामा की मूर्ति के साथ किए गए खिलवाड़ में नगरपालिका अधिकारियों पर गंभीर सवाल हैं. मामला उजागर होने पर कागजों में ब्रॉन्ज, मार्बल, संगमरमर की मूर्ति क्रय करने के आदेश दिए गए थे लेकिन बाद में जब मूर्ति लगी तो पता चला मूर्ति एफआरपी मटेरियल यानी फाइबर निर्मित निकली.

15 नवंबर 2025 को टंट्या मामा की मूर्ति का लोकार्पण विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी और भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्रह्माणे ने समारोह पूर्वक कर भी दिया.

मामला गर्माते ही जिला प्रशासन के होश उड़े

जब इस मामले में जमकर विरोध और बवाल हुआ तो नगर पालिका और जिला प्रशासन को पूरे मामले में यू-टर्न लेना पड़ा है. अब मूर्ति संगमरमर की या अन्य पत्थर की लगेगी. नगर पालिका परिषद सम्मेलन में 24 सितंबर 25 को पारित निर्णय में टंट्या मामा तिराहे का सौंदर्यीकरण कार्य कराने के लिए विचार विमर्श कर अनुमानित राशि 40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिली थी. स्वीकृत आदेश में टंट्या मामा तिराहे पर सौन्दर्यकरण का उल्लेख है मगर क्या क्या कार्य होने हैं इसका उल्लेख नहीं किया.

खरगोन कलेक्टर को भी किया गुमराह

कार्यालय कलेक्टर एवं दंडाधिकारी जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 11106/जी ए डी/2025, दिनांक 12/11/2025 के अनुसार दिए गए मूर्ति स्थापना (लोकार्पण) अनुमति आदेश में कालम नंबर 1, प्रतिमा का निर्माण पक्के पत्थर अथवा धातु से होना लिखा है, लेकिन नगरपालिका द्वारा फाइबर की प्रतिमा का क्रय किया गया. कलेक्टर खरगोन द्वारा स्थापना के पूर्व संबंधित विभागों से एनओसी लेने के आदेश 12 नवम्बर 25 को दिए लेकिन नगरपालिका के जिम्मेदार अपने कार्य के प्रति कितने संवेदनशील थे कि वे आदेश के पहले ही फॉर्मेलिटी पूरी कर चुके थे.

यहां तक के कलेक्टर के आदेश के पूर्व ही जीईएम पोर्टल पर टेंडर जारी कर दिया. इस मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी खरगोन कमला कौल का कहना है "गलती ठेकेदार की है. ठेकेदार ने गलती स्वीकार भी की है. इसी बारे में मीटिंग बुलाई गई थी."

