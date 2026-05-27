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ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के जलस्तर को लेकर अपडेट, डुबकी लगाने का है प्लान तो पढ़ लें ये खबर

ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के जलस्तर को लेकर अपडेट ( ETV Bharat )

इस समय पूरे देश और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप है. ऐसी गर्मी में नदियों का जलस्तर भी कम हो रहा है. वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर भी कम हुआ है. बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी का स्तर 15 से 20 फीट कम हो गया है. नर्मदा का जलस्तर कम होने से श्रद्धालुओं को स्नान में परेशानी हो रही है. एक तो श्रद्धालुओं को साफ पानी नहीं मिल रहा है, इसके साथ ही जलस्तर घटने से अक्सर लोग तैरते व स्नान करते वक्त नदी के बीच में चले जाते हैं और गहराई पता न होने से डूबने का खतरा बढ़ जाता है.

खरगोन: इस साल के अधिक मास की शुरुआत 17 मई से हो चुकी है, जो 14 जून तक चलेगा. इस दौरान पड़ने वाली सभी व्रत-त्योहारों का बहुत महत्व होता है. अधिकमास में आने वाली एकादशी का भी धार्मिक महत्व होता है. आज यानि 27 मई को अधिक मास की पहली एकादशी (पद्मिनी एकादशी) है. जिसे लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु खरगोन पहुंच रहे हैं. भगवान शिव के दर्शन से पहले श्रद्धालु मां नर्मदा नदी में डुबकी भी लगाते हैं, ऐसे में अगर आप खरगोन जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले नर्मदा नदी के जलस्तर के बारे में जान लें.

जलस्तर कम होने से घाट पर सीढ़ियों के नीचे अचानक गड्ढा हो जाता है, जिसकी जानकारी श्रद्धालुओं को नहीं होती है. ब्रह्मपुरी, गौमुख घाट, कोटि तीर्थ घाट, चक्रतीर्थ घाट को छोड़कर नागर घाट अभय घाट संगम घाट आदि पर चट्टानों में स्नान करने के लिए श्रद्धालु मजबूर हैं. वहीं गौमुख घाट पर तो श्रद्धालु नाले के पानी में स्नान कर रहे हैं.

अधिक मास में नर्मदा का जलस्तर सामान्य रखने की मांग

पार्षद प्रतिनिधि व नाविक कालूराम केवट ने प्रशासन से मांग कि है कि ओंकारेश्वर में नर्मदा का जलस्तर अधिक मास के चलते सामान्य रखा जाए, क्योंकि अधिक मास में पवित्र नदियों में स्नान महत्वपूर्ण माना गया है. इसलिए हजारों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं. जिसको देखते हुए ओंकारेश्वर बांध परियोजना को निचले हिस्से में जल स्तर सामान्य रखना चाहिए.

जलस्तर कम होने से घटा के नीचे पहुंचा पानी (ETV Bharat)

जिससे डूबने की घटनाएं कम हो व श्रद्धालु किसी खतरे से बच सकें और आसानी से स्नान कर सकें.बता दें ओंकारेश्वर में लगभग 300 नौकाओं का संचालन होता है. कम जलस्तर होने की वजह से नौका चालकों की रोजी-रोटी पर भी संकट आ गया है.

अधिक मास और अधिक मास की एकादशी का महत्व

वहीं बात अगर एकादशी की करें तो वैसे तो हर महीने दो एकादशी होती है. एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में. अधिकमास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को कमला व पद्मिनी एकादशी कहते हैं. ऐसी मान्यता है कि यह एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली होती है. इस दिन दान का भी बड़ा महत्व होता है. संतान प्राप्ति की चाह रखने वाली महिलाएं इस एकादशी का व्रत करती हैं. अधिकमास की एकादशी का महत्व ज्यादा होने से श्रद्धालु बड़ी संख्या में बड़े-बड़े तीर्थ स्थानों में पहुंचकर नदियों में स्नान करते हैं.