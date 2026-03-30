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शादी लेट हो लेकिन लाइफ पार्टनर संस्कारी और नेक हो, मैरिज पर जया किशोरी की दिल की बात

जया किशोरी ने किया शिक्षण संस्थान का उद्घाटन जया किशोरी रविवार को खरगोन जिले के बड़वाह पहुंची थी. बड़वाह बायपास स्थित नवीन शिक्षण संस्थान रेवांचल हाइट्स का फीता काटकर शुभारंभ किया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभावकों और विद्यार्थियों को उन्होंने स्पीच दी. उन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ पारिवारिक मूल्यों के संतुलन पर विशेष जोर दिया.

खरगोन: मशहूर कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी आज किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं. देश भर में उनके लाखों-करोड़ों फॉलोवर्स हैं. वह अपनी कथा और मोटिवेशनल स्पीच के लिए जानी जाती हैं. इन दिनों जया किशोरी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. उन्होंने खरगोन जिले के बड़वाह में अपनी स्पीच में शादी पर खुलकर बात की. जया किशोरी ने कहा कि, ''शादी भले लेट करो लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए.''

शादी में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए

शादी को लेकर पूछे गए एक सवाल में जया किशोरी ने कहा कि, शादी जरूरी है, सबको करना चाहिए. मैं भी शादी करूंगी. लेकिन शादी के लिए अच्छे पार्टनर का चुनाव बहुत जरूरी है. क्योंकि शादी एक बार होती है इसलिए पार्टनर को चुनने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए. शादी भले लेट हो लेकिन अच्छे इंसान से होना चाहिए. इंसान अच्छा, समझदार और संस्कारी हो, तो जीवन सुखी रहता है. गलत इंसान आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है. केवल उम्र याद लोगों के दवाब के चलते आपने शादी को लेकर जल्दबाजी में निर्णय लिया तो शादी के बाद परेशानियां बढ़ सकती हैं. लड़का हो या लड़का जो भी लाइफ पार्टनर चुने वह उसे अच्छे से जांच परख ले उसके बाद ही शादी करना चाहिए.

शिक्षा के साथ संस्कार भी दें बच्चों को

अपनी स्पीच में जया किशोरी ने कहा कि, ''आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों को केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाना सिखा रही है, लेकिन उन्हें अच्छा इंसान बनने की शिक्षा कम मिल रही है.'' उन्होंने अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा कि, ''बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है लेकिन संस्कार भी उतने ही जरूरी हैं. संस्कारों की शुरुआत घर से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता-पिता को करते हुए देखते हैं.''

बच्चे की हर जिद पूरी करना जरूरी नहीं

बच्चों के पालन-पोषण पर उन्होंने कहा कि, ''मैंने देखा है गलती होने पर अकसर मां बाप बच्चों की पिटाई करना शुरु कर देते हैं. मेरा उनसे कहना है कि मारने-पीटने से बच्चा सुधरने की बजाय और बिगड़ता है. जरूरी है कि इन्हें प्यार से समझाया जाए और सही मार्गदर्शन दिया जाए.'' जया किशोरी ने कहा ''अगर बच्चे की जिद पूरी नहीं की तो वह थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं दिए तो जीवनभर पछताएगा. इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूर दें.''