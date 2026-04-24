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खरगोन में पैसों के मामूली लेनदेन में नाबालिग की हत्या, गुस्साई भीड़ ने आरोपी का घर फूंका

खरगोन के करही में 15 साल के लड़के की बेरहमी से मारपीट कर हत्या. पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.भारी संख्या में पुलिस बल तैनात.

KHARGONE MURDERED MONEY DISPUTE
खरगोन में पैसों के मामूली लेनदेन में नाबालिग की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
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खरगोन: करही कस्बे में पैसों के मामूली लेनदेन में गुरुवार को नाबालिग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. परिजन उसे शासकीय अस्पताल करही लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. नाबालिग की मौत की खबर के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और आरोपी के घर पर धावा बोल दिया. देखते ही देखते भीड़ ने घर में आग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हालात बेकाबू हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने बेकाबू होते हालात पर काबू किया.

पैसों के मामूली लेनदेन में नाबालिग की हत्या

करही कस्बे में एक दुकान के सामने पैसों के लेनदेन को लेकर शानू खान ने 15 साल के सोहन पिता उदल सिंह बंजारा को रोका और उससे विवाद करने लगा. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि शानू ने सोहन को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर घूसे और कोहनियों से ताबड़तोड़ वार किए. इतना ही नहीं, आरोपी ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

वहां मौजूद एक व्यक्ति सावन चावले ने बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन आरोपी ने उसे भी नहीं बख्शा और उस पर हमला कर घायल कर दिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

नाबालिग की मौत के बाद भीड़ ने आरोपी के घर लगाई आग (ETV Bharat)

नाबालिग ने खुद फोन करके परिजनों को दी जानकारी

मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल सोहन को पास ही एक गैरेज में बैठाया गया. जहां उसने अपने परिचितों और परिजन को फोन कर घटना की जानकारी दी. कुछ ही घंटों में उसकी हालत बिगड़ने लगी. परिजन उसे लेकर शासकीय अस्पताल करही पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

नाबालिग की मौत के बाद आरोपी के घर लगाई आग

नाबालिग की मौत की खबर जैसे ही कस्बे में फैली लोगों में आक्रोश बढ़ गया. गुस्साए परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में इकठ्ठे हो गए और आरोपी शानू खान के घर पर धावा बोल दिया. देखते ही देखते भीड़ ने घर में आग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

KHARGONE KARAHI VIOLENCE
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रविंद्र वर्मा, एडिशनल एसपी, बड़वाह एसडीओपी और मंडलेश्वर एसडीओपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. करही के साथ-साथ महेश्वर, मंडलेश्वर, बलवाड़ा, बड़वाह और सनावद से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. देर रात तक पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की गई.

'आरोपी शानू खान गिरफ्तार'

पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने बताया, "आरोपी शानू खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."

फिलहाल करही में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. प्रशासन ने नागरिकों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.

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