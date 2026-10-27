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देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे खड़गे, यूपी भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष ने उठाई मांग

लखनऊ/बलिया: पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने निंदा की है. मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग करना न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की गरिमा को भी ठेस पहुँचाता है. वहीं, बलिया में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने खड़गे के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.



सरोज कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास और जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनके लिए अपमानजनक टिप्पणियों के माध्यम से राजनीतिक विमर्श को दूषित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है. कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि राजनीति में विरोध का अधिकार है, लेकिन अपमान की छूट नहीं.





ठोस तर्क न होने पर विपक्ष की भाषा गिरने लगती है

सरोज कुशवाहा ने कहा कि जब विपक्ष के पास जनहित के मुद्दों पर ठोस तर्क नहीं होते, तब उसकी भाषा का स्तर गिरने लगता है. खड़गे को अपने बयान पर आत्ममंथन करना चाहिए और देश की जनता से सार्वजनिक रूप से क्षमा माँगनी चाहिए. बता दें कि पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने गहरी नाराजगी जताई है. इस टिप्पणी को अमर्यादित बताते हुए खड़गे से माफी की मांग की है.