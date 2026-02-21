ETV Bharat / state

सरहद पर Kharga सैपर्स ने ड्रोन के जरिए दिखाई मारक क्षमता, भेदे लक्ष्य

जैसलमेर: भारतीय सेना की पश्चिमी कमान में Kharga Corps के खड़गा सैपर्स ने ड्रोन फायरिंग अभ्यास में अपनी मारक क्षमता दिखाई. खड़गा सैपर्स ने युद्धक्षेत्र जैसे वास्तविक हालात में सशस्त्र ड्रोन से अपनी सटीक लक्ष्यभेदन क्षमता का सफल प्रदर्शन किया. इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन का उपयोग कर अवरोध भेदने और दुश्मन की रक्षा संरचना निष्क्रिय करने की क्षमता को परखा गया. अभ्यास का उद्देश्य सैनिकों की तकनीकी दक्षता को बढ़ाना और बदलते युद्ध स्वरूप के अनुरूप उन्हें तैयार रखना था.

सेना की पश्चिमी कमान के अनुसार, अभ्यास के दौरान सैपर्स ने विभिन्न प्रकार की कृत्रिम बाधाओं और संरक्षित लक्ष्यों को चिह्नित कर सटीक प्रहार किए. ड्रोन के माध्यम से पहले लक्ष्य की पहचान की गई और फिर नियंत्रित तरीके से उसे ध्वस्त किया. इससे यह साबित हुआ कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन तकनीक कितनी प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभा सकती है. इससे अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को सुरक्षित दूरी से कार्रवाई करने में मदद मिलती है.

पढ़ें:जैसलमेर के रेगिस्तान में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन: 'ब्लेजिंग स्काईज' के जांबाजों ने आसमान में भेदे सटीक निशाने