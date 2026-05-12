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हजारों करोड़ रु से निहाल होंगे मध्य प्रदेश के किसान, खरीफ फसल के लिए ये है मोहन सरकार का प्लान

जून से पहले मोहन सरकार का खरीफ मास्टर प्लान, फर्टिलाइजर, बीज वितरण से लेकर पशुपालन तक में रियायत.

KHAREEF CROP SUBSIDY PLAN
हजारों करोड़ रु से निहाल होंगे मध्य प्रदेश के किसान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 6:20 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष घोषित किया था, जिसके बाद इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं. इसी कड़ी में खरीफ फसल के लिए सब्सिडी प्लान के साथ कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं, जो खेती को लाभ का धंधा बनाने में और मददगार साबित होंगी. फिर चाहे वह फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो, पशुपालन के लिए सब्सिडी हो, या फिर फसल बीमा.

केंद्र की ओर से खाद के लिए 41 हजार 533 करोड़ की सब्सिडी

मध्य प्रेदश की मोहन यादव सरकार ने खरीफ फसल 2026 के लिए भी किसानों को सब्सिडी देना शुरू कर दिया है. ये सब्सिडी सीधे तौर पर किसानों के खातों में भेजी जा रही है. खाद की समस्या से निपटने के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष की खरीफ फसल के लिए 41 हजार 533 करोड़ रु की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा.

MOHAN GOVT SUBSIDY PLAN
कृषि कल्याण के लिए 27,746 करोड़ (Getty Images)

जून से पहले मोहन सरकार का खरीफ प्लान

जून के आखिरी सप्ताह से खरीफ फसलों की बुवाई शुरू होने वाली है. इसे देखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना खरीफ प्लान शुरू कर दिया है. किसानों को खरीफ फसलों के लिए डीएपी, एनपीके, फॉस्फोरस और पोटाश का वितरण पहले ही किया जा चुका है. वहीं, बुवाई के 21 दिन बाद यूरिया की डिमांड बढ़ेगी, जिसके लिए सप्लाई चेन को दुरुस्त किया गया है.

कृषि कल्याण के लिए 27,746 करोड़

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था, '' इस पूरे साल को हमारी सरकार कृषि कल्याण वर्ष घोषित कर रही है. इसके तरह किसानों को उनका वैभव लौटाने का संकल्प हमने लिया है. किसानों की आमदनी बढ़ाने और लागत कम करने के लिए सरकार हर स्तर पर सब्सिडी भी दे रही है. इसके लिए 27,746 करोड़ रु का पैकेज रखा गया है.''

KHAREEF CROPS MP GOVT 2026
जून से पहले मोहन सरकार का खरीफ प्लान (Getty Images)

रियायती दरों पर मिलेंगे बीज व पौधे

मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष के तहत कई योजनाओं पर काम कर रही है. उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग 4,263 करोड़ की 3 योजनाओं पर काम करेगा. वहीं, राष्ट्रीय उ‌द्यानिकी मिशन के लिए 1150 करोड़ रु और पौधशाला उ‌द्यान के लिए 1,739 करोड़ रु का बजट है. इससे उच्च गुणवत्ता के पौध और बीज रियायती दरों पर खरीफ फसलों के लिए भी मिलेंगे.

उड़द उत्पादन पर भी 600 रु प्रति क्विंटल बोनस

कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल कहते हैं, ''इस बार ग्रीष्मकालीन मूंग के अलावा उड़द के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है. किसानों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे अधिक से अधिक मात्रा में उड़द का उत्पादन करें. इसके लिए प्रति किसान 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है. यह प्रोत्साहन राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त दी जाएगी .विपणन सत्र 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹8,200 प्रति क्विंटल प्रस्तावित किया है.''

खरीफ फसलों से पहले मिलने लगे सोलर पंप

मध्य प्रदेश सरकार का अगले तीन साल में 30 लाख से अधिक किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य है. इसमें से कई किसानों को खरीफ की बुवाई से पहले ही ये सोलर पंप मिलने लगे हैं. इसका सीधा फायदा खरीफ फसलों के उत्पादन में मिलेगा और खेती की लागत में भी कमी आएगी.

मध्य प्रदेश में ये हैं प्रमुख खरीफ फसलें

मध्य प्रदेश में सोयाबीन, धान, मक्का, अरहर (तूर) और उड़द प्रमुख खरीफ फसलें हैं. खरीफ की दलहन फसलों में जहां अरहर, मूंग और उड़द शामिल हैं, तो वहीं सोयाबीन राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल है. वर्ष 2026 की इन खरीफ फसलों के लिए मोहन सरकार ने किसी न किसी क्षेत्र में सब्सिडी देकर इनका उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है.

सोयाबीन पर भी बोनस दे रही मध्य प्रदेश सरकार

विभिन्न योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है. वहीं, कई फसलों पर बोनस का भुगतान भी किया जाएगा. सोयाबीन के लिए भावांतर भुगतान और गर्मी में उड़द की फसल पर मोहन सरकार 600 रु प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देगी.

यह भी पढ़ें- खरीफ सीजन से पहले खेतों में लगा दें ये अमृत फसल, डीपी यूरिया की हो जाएगी छुट्टी, बीज से भी कमाएं पैसे

दूध उत्पादन व गाय पालन के लिए 10 लाख रु तक की सब्सिडी

खेती को लाभ का धंधा बनाने के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने का भी लक्ष्य बनाया है. मध्य प्रदेश ने दूध उत्पादन में 50 लाख लीटर का उत्पादन लक्ष रख रहा है, जिससे वह उत्तरप्रदेश को पीछे छोड़ते हुए मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया बन सकता है. ऐसे में खरीफ सब्सिडी के साथ सरकार गौशाला स्थापित करने के लिए किसानों को 10 लाख रु तक की सब्सिडी दे रही है.

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