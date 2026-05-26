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बीएपी सांसद पर खराड़ी ने साधा निशाना, बोले, 'सीएम लोगों से मिले, समस्याएं सुनी, बीएपी को यह अच्छा नहीं लगा'

डूंगरपुर: जिले के प्रभारी मंत्री व टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जिले की वागदरी पंचायत के तालाब पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीएपी सांसद राजकुमार रोत पर निशाना साधा. राजकुमार रोत के सीए भजनलाल शर्मा के दौरे पर सवाल उठाने के सवाल पर खराड़ी ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता के बीच जाएगा, उनकी समस्याएं सुनेगा. इसका विरोध करना समझ से परे है.

खराड़ी ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री को जनता के बीच नहीं आना चाहिए? प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते वे हर जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे. लेकिन कुछ लोगों की आदत में न तो जनता के पास जाना है और न ही उनकी सुनना है. उन्होंने बीएपी सांसद राजकुमार रोत को उनके लंबे राजनीतिक सफर और जनता से दूरी को लेकर जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत पिछले सात सालों में वे 5 साल विधायक और 2 साल से सांसद हैं. वे खुद को पूरे हिंदुस्तान का नेता बताकर घूम रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनसे अपना क्षेत्र ही नहीं संभल रहा है.

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खराड़ी ने कहा कि रोत की राजनीतिक जमीन धीरे-धीरे खिसक रही है, जिससे घबराकर वे अब बहरुपिए की तरह अलग-अलग मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सांसद राजकुमार रोत के स्टैंड और उनकी राजनीतिक विचारधारा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वे उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो अलगाववादी सोच रखते हैं. वे देश और समाज को बांटने वाली भाषा बोलते हैं, जिसे क्षेत्र की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए साफ किया कि उस मामले में जितने भी मुकदमे दर्ज हैं, उन पर निश्चित रूप से नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.