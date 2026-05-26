बीएपी सांसद पर खराड़ी ने साधा निशाना, बोले, 'सीएम लोगों से मिले, समस्याएं सुनी, बीएपी को यह अच्छा नहीं लगा'
बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राजकुमार रोत उन लोगों के साथ खड़े होते हैं, जो अलगाववादी सोच रखते हैं.
Published : May 26, 2026 at 3:21 PM IST
डूंगरपुर: जिले के प्रभारी मंत्री व टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जिले की वागदरी पंचायत के तालाब पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीएपी सांसद राजकुमार रोत पर निशाना साधा. राजकुमार रोत के सीए भजनलाल शर्मा के दौरे पर सवाल उठाने के सवाल पर खराड़ी ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता के बीच जाएगा, उनकी समस्याएं सुनेगा. इसका विरोध करना समझ से परे है.
खराड़ी ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री को जनता के बीच नहीं आना चाहिए? प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते वे हर जगह जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे. लेकिन कुछ लोगों की आदत में न तो जनता के पास जाना है और न ही उनकी सुनना है. उन्होंने बीएपी सांसद राजकुमार रोत को उनके लंबे राजनीतिक सफर और जनता से दूरी को लेकर जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत पिछले सात सालों में वे 5 साल विधायक और 2 साल से सांसद हैं. वे खुद को पूरे हिंदुस्तान का नेता बताकर घूम रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनसे अपना क्षेत्र ही नहीं संभल रहा है.
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खराड़ी ने कहा कि रोत की राजनीतिक जमीन धीरे-धीरे खिसक रही है, जिससे घबराकर वे अब बहरुपिए की तरह अलग-अलग मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सांसद राजकुमार रोत के स्टैंड और उनकी राजनीतिक विचारधारा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वे उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो अलगाववादी सोच रखते हैं. वे देश और समाज को बांटने वाली भाषा बोलते हैं, जिसे क्षेत्र की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए साफ किया कि उस मामले में जितने भी मुकदमे दर्ज हैं, उन पर निश्चित रूप से नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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वागदरी तालाब पर हुआ श्रमदान कार्यक्रम: जिला प्रशासन की ओर से डूंगरपुर पंचायत समिति की वागदरी पंचायत के वागदरी तालाब पर वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया. मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने तालाब पर श्रमदान व पौधरोपण करते हुए आमजन को जलाशयों के संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण का सन्देश दिया. जिला कलेक्टर देशलदान, भाजपा नेता बंशीलाल कटारा, जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए.
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इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि पानी बचाना और वृक्षारोपण करना केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे हर नागरिक की जिम्मेदारी और एक जन-आंदोलन बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि जल बचाओ और पेड़-पौधे लगाओ का यह अभियान केवल कागजों या सरकारी विभागों तक सीमित न रहे. इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी होनी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तरफ से जलाशयों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है, जिससे क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश जा रहा है और लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है.