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खपरी अग्निकांड की जांच रिपोर्ट आई सामने, शार्ट सर्किट से नहीं गैस लीकेज से हुआ सिलेंडर ब्लास्ट

दुर्ग: 12 मई को कुम्हारी क्षेत्र के खपरी गांव में एक मकान धमाके के साथ जलकर राख हो गया. जिस मकान में धमाका हुआ उस मकान में हादसे के वक्त 4 लोग मौजूद थे. हादसे में सभी चार लोगों की जान चली गई थी. हादसा कैसे हुआ इस बात की जांच की गई. जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि गैस सिलेंडर में लीकेज था और उससे ही आग भड़की. आग जब भड़की तो सिलेंडर में धमाका हो गया. हादसे के वक्त घर के भीतर ही एक डीजल से भरी शीशी भी रखी थी. इसकी वजह से आग दोगुनी तेजी से फैली. घर में मौजूद लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला. कहा जा रहा है कि महज 2 से 3 मिनट के भीतर ही पूरा घर जलकर राख हो गया.

सिलेंडर लीकेज होने से हादसे की आशंका

जांच टीम ने बिजली के खंभे से निकली चिंगारी, मेडिकल हिस्ट्री, झोपड़ी में रखे ज्वलनशील पदार्थ, जमीन और मकान की स्थिति सहित आपराधिक पहलुओं की भी जांच की. आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए गए. टीम में नगर सेना, पुलिस, एफएसएल, स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारी शामिल थे. सभी अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार रवि विश्वकर्मा को सौंपी, जिसके बाद संयुक्त प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में जमा किया गया.