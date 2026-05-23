खपरी अग्निकांड की जांच रिपोर्ट आई सामने, शार्ट सर्किट से नहीं गैस लीकेज से हुआ सिलेंडर ब्लास्ट
महज 2 मिनट 47 सेकेंड में जलकर राख हो गया था घर, हादसे में गई थी चार लोगों की जान.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 23, 2026 at 5:50 PM IST
दुर्ग: 12 मई को कुम्हारी क्षेत्र के खपरी गांव में एक मकान धमाके के साथ जलकर राख हो गया. जिस मकान में धमाका हुआ उस मकान में हादसे के वक्त 4 लोग मौजूद थे. हादसे में सभी चार लोगों की जान चली गई थी. हादसा कैसे हुआ इस बात की जांच की गई. जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि गैस सिलेंडर में लीकेज था और उससे ही आग भड़की. आग जब भड़की तो सिलेंडर में धमाका हो गया. हादसे के वक्त घर के भीतर ही एक डीजल से भरी शीशी भी रखी थी. इसकी वजह से आग दोगुनी तेजी से फैली. घर में मौजूद लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला. कहा जा रहा है कि महज 2 से 3 मिनट के भीतर ही पूरा घर जलकर राख हो गया.
सिलेंडर लीकेज होने से हादसे की आशंका
जांच टीम ने बिजली के खंभे से निकली चिंगारी, मेडिकल हिस्ट्री, झोपड़ी में रखे ज्वलनशील पदार्थ, जमीन और मकान की स्थिति सहित आपराधिक पहलुओं की भी जांच की. आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए गए. टीम में नगर सेना, पुलिस, एफएसएल, स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारी शामिल थे. सभी अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार रवि विश्वकर्मा को सौंपी, जिसके बाद संयुक्त प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में जमा किया गया.
जांच दल का गठन किया गया था. इस जांच टीम में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे. स्पार्किंग के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं. शार्ट सर्किट की आशंका नहीं बताई गई है. आग की शुरूआत कैसे हुई ये पात नहीं चल पाया है. संभावना है कि सिलेंडर में लीकेज रहा होगा जिससे आग फैली: अभिजीत सिंह, कलेक्टर दुर्ग
चार लोगों की गई थी जान
अग्निकांड में अनिल वैष्णव, उनकी दो बेटियां लक्ष्मी और चांदनी और 2 वर्षीय नातिन गोपिका की मौत हुई थी. शुरुआती तौर पर बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई थी, लेकिन जांच में इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले. हादसे की खबर मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी घटना स्थल पहुंचे थे. शासन की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया था.
कंप्लीट जांच रिपोर्ट आना बाकी
जांच रिपोर्ट को लेकर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि बिजली मीटर और सर्विस वायर पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं. हालांकि आग लगने के कारण कई अहम साक्ष्य नष्ट हो गए. राख के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आना अभी बाकी है.
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