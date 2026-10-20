आधी रात को निकली खप्पर यात्रा, हजारों भक्तों ने किए दर्शन, ड्रोन से हुई शहर की निगरानी
लोक कल्याण की भावना और मन्नत की पूर्ति के लिए खप्पर यात्रा दशकों से निकाली जा रही है. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 7:11 AM IST
कवर्धा: कबीरधाम में हर साल नवरात्र की महाअष्टमी की मध्य रात्रि को खप्पर यात्रा निकाली जाती है. इस साल भी भारी सुरक्षा के बीच धूमधाम से खप्पर यात्रा निकाली गई. देर रात निकाली गई खप्पर यात्रा में हजारों भक्त शामिल हुए. स्थानीय लोगों ने बताया कि पीढ़ियों से ये खप्पर यात्रा धार्मिक सदभाव के साथ निकाली जाती रही है, जिसका निर्वहन आज भी उसी उत्साह के साथ किया जा रहा है. सोमवार देर रात निकाली गई खप्पर यात्रा में शामिल भक्तों ने देवी स्वरूप खप्पर के दर्शन कर अपने जीवन में खुशहाली की कामना की. खप्पर यात्रा के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.
आधी रात को निकली खप्पर यात्रा
नगर के चंडी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर और परमेश्वरी मंदिर से मध्यरात्रि को खप्पर यात्रा निकाली गई. तीनों मंदिरों से निकली खप्पर यात्रा अपने तय रास्तों से होकर नगर भ्रमण करते हुए निकली. भक्तों ने बताया कि खप्पर यात्रा देवांगनपारा, गुरु घासीदास मंदिर, ठाकुरपारा, एकता चौक, सिग्नल चौक, डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक, राजमहल चौक और गुप्ता पारा सहित विभिन्न मार्गों से गुजरी. जिन-जन मार्गों से खप्पर यात्रा निकली उन-उन मार्गों पर बड़ी संख्या में भक्त पहले मां का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े थे.
ड्रोन से हुई यात्रा की निगरानी
शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, संवेदनशील स्थानों और जिन रास्तों से खप्पर यात्रा गुजरनी थी, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जवान रातभर मुस्तैद रहे. इसके साथ ही ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी यात्रा और भीड़ की निगरानी की जा रही थी. खप्पर यात्रा के निर्धारित मार्ग से गुजरने के बाद खप्पर अपने-अपने मंदिरों में पहुंचे. यहां पंडों की टीम ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देवी स्वरूप खप्पर को शांत कराया.
हजारों भक्तों ने किए आधी रात को मां के दर्शन
नवरात्र में धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ी इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक साथ बड़ी संख्या में वाहनों के सड़कों पर निकलने से नगर के कुछ हिस्सों में घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही. इसके बावजूद खप्पर यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने से प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली.
खप्पर यात्रा से जुड़ी धार्मिक भावनाएं
सनातन धर्म में खप्पर यात्रा का है बड़ा धार्मिक महत्व
- खप्पर भगवान शिव के भैरव रूप और माँ दुर्गा के काली रूप का मुख्य अस्त्र-पात्र है.
- माता काली ने रक्तबीज का वध कर उसका रक्त खप्पर में धारण किया था, इसलिए यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है.
मान्यता अनुसार नकारात्मक शक्तियों का होता है शमन
- इस यात्रा से नगर/गांव को बुरी नजर, महामारी और अकाल मृत्यु से बचाया जाता है.
- जलते अंगारों वाले खप्पर से क्षेत्र की नकारात्मक शक्तियां शांत होती हैं.
कठिन साधना और भक्ति का भक्त करते हैं पालन
- साधक कई दिनों तक उपवास, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत का पालन करते हैं.
- साधक सिर या हाथों पर जलते अंगारों वाला खप्पर धारण कर अपनी श्रद्धा और योग साधना दिखाते हैं.
लोक कल्याण की भावना के साथ होता है आयोजन
- यह यात्रा पूरे समाज की खुशहाली और सुख-समृद्धि के लिए निकाली जाती है.
- श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने पर माता के प्रति आभार के लिए भी इसका आयोजन कराते हैं.