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आधी रात को निकली खप्पर यात्रा, हजारों भक्तों ने किए दर्शन, ड्रोन से हुई शहर की निगरानी

आधी रात को निकली खप्पर यात्रा ( ETV Bharat )

कवर्धा: कबीरधाम में हर साल नवरात्र की महाअष्टमी की मध्य रात्रि को खप्पर यात्रा निकाली जाती है. इस साल भी भारी सुरक्षा के बीच धूमधाम से खप्पर यात्रा निकाली गई. देर रात निकाली गई खप्पर यात्रा में हजारों भक्त शामिल हुए. स्थानीय लोगों ने बताया कि पीढ़ियों से ये खप्पर यात्रा धार्मिक सदभाव के साथ निकाली जाती रही है, जिसका निर्वहन आज भी उसी उत्साह के साथ किया जा रहा है. सोमवार देर रात निकाली गई खप्पर यात्रा में शामिल भक्तों ने देवी स्वरूप खप्पर के दर्शन कर अपने जीवन में खुशहाली की कामना की. खप्पर यात्रा के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.



आधी रात को निकली खप्पर यात्रा नगर के चंडी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर और परमेश्वरी मंदिर से मध्यरात्रि को खप्पर यात्रा निकाली गई. तीनों मंदिरों से निकली खप्पर यात्रा अपने तय रास्तों से होकर नगर भ्रमण करते हुए निकली. भक्तों ने बताया कि खप्पर यात्रा देवांगनपारा, गुरु घासीदास मंदिर, ठाकुरपारा, एकता चौक, सिग्नल चौक, डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक, राजमहल चौक और गुप्ता पारा सहित विभिन्न मार्गों से गुजरी. जिन-जन मार्गों से खप्पर यात्रा निकली उन-उन मार्गों पर बड़ी संख्या में भक्त पहले मां का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े थे.