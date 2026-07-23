दिल्ली में लाठीचार्ज के विरोध में एकजुट हुई खाप पंचायतें- सुरेश फोगाट बोले- 'कमेटी का गठन कर आंदोलन करेंगे तेज'
दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में चरखी दादरी की खाप पंचायतों ने मोर्चा खोल दिया है. कमेटी का गठन कर आंदोलन किया जाएगा तेज.
Published : July 23, 2026 at 6:10 PM IST
चरखी दादरी: दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में चरखी दादरी की खाप पंचायतों ने मोर्चा खोल दिया है. चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में अधिवक्ताओं की अगुवाई में जारी धरना अब खाप पंचायतों के समर्थन से बेहद उग्र रूप ले रहा है. धरनास्थल पर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है. धरने पर अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया.
फोगाट खाप ने किया दिल्ली में हुए लाठीचार्ज का विरोध: धरने पर फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट ने दिल्ली में बच्चों और बेटियों पर हुए दुर्व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि "पिछले चार-पांच दिनों से जंतर-मंतर पर हमारे छात्र-छात्राओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वैसा दुर्व्यवहार शायद अंग्रेजों के शासन में भी नहीं देखा गया होगा. बेटियों के साथ जो बदसलूकी हुई है, वो बेहद शर्मनाक है."
संयुक्त खापों की बैठक में लिया जाएगा बड़ा फैसला: सुरेश फोगाट ने बताया कि "सांगवान, फोगाट, हवेली, चिड़िया पचगामा, सतगामा और अठगामा सहित दादरी जिले की सभी खापों और सामाजिक संगठनों ने इस प्रदर्शन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है. खापें इस लड़ाई में युवाओं के साथ सबसे आगे खड़ी रहेंगी. सभी खापों की प्रतिनिधि कमेटी मिलकर ठोस निर्णय लेगी. चाहे दिल्ली जंतर-मंतर कूच करना हो, दादरी में बड़ा विरोध प्रदर्शन या जुलूस निकालना हो, कमेटी द्वारा बनाए गए हर फैसले पर शत-प्रतिशत अमल किया जाएगा."
'आंदोलन को और तेज किया जाएगा': इस मुद्दे पर सांगवान खाप के सचिव नरसिंह डीपी ने कहा कि विद्यार्थियों के साथ दिल्ली में हुआ व्यवहार बेहद अन्यायपूर्ण है. दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई और महिला छात्राओं को भी नहीं बख्शा गया. जंतर-मंतर से जो भी दिशा-निर्देश या आदेश मिलेंगे, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा. खाप पंचायतों ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से न्याय की इस लड़ाई में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है. अब क्षेत्र के सभी कॉलेजों और प्रतियोगी एकेडमियों के छात्र बड़ी संख्या में धरने में शामिल होंगे. छात्रों के साथ-साथ उनके अभिभावक भी आंदोलन में भारी तादाद में शिरकत करेंगे."
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