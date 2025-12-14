ETV Bharat / state

रोहतक के ASI संदीप लाठर खुदकुशी मामले में हुई खाप पंचायत, अब तक की कार्रवाई से असंतुष्ट, 17 दिसंबर को CM से मिलेंगे

हरियाणा के रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी के मामले में खाप पंचायत हुई जिसमें सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया गया.

Khap Panchayat held in Rohtak in the suicide case of ASI Sandeep Lathar
रोहतक के ASI संदीप लाठर खुदकुशी मामले में हुई खाप पंचायत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 14, 2025

रोहतक : हरियाणा की रोहतक पुलिस की साइबर सेल में तैनात रहे एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी मामले में रविवार को जींद के जुलाना से आई खापों की रोहतक के लाढौत मोड़ स्थित फार्म हाउस पर पंचायत हुई. इस पंचायत में जानकारी दी गई कि प्रदेश सरकार ने परिवार से किया कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं किया. पंचायत में मांग की गई कि एएसआई संदीप लाठर को शहीद का दर्जा दिया जाए. इसके अलावा बच्चों के पालन पोषण के लिए आर्थिक मदद दी जाए, संदीप की पत्नी को क्लास वन की सरकारी नौकरी और एफआईआर के अनुसार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. आखिर में पंचायत में तय हुआ कि 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 17 दिसंबर को पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेगा.

बैठक में ये लोग रहे मौजूद : पंचायत में जुलाना से लाठर खाप के प्रधान बसाऊ लाठर, पूर्व पार्षद वेदपाल लाठर, शादीपुर के पूर्व सरपंच कुलवंत लाठर, किरसौला के पूर्व सरपंच एवं मंडी एसोसिएशन प्रधान राजपाल लाठर, मास्टर पूर्ण सिंह दलाल, जुलाना बार के प्रधान जोगेंद्र शर्मा के बेटे सुशील शर्मा, राजेंद्र लाठर, कलकल खाप के प्रधान राजपाल कलकल, देशवाल खाप के प्रधान संजय देशवाल व अन्य लोग मौजूद रहे.

संदीप लाठर ने खुदकुशी की थी : गौरतलब है कि एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को रोहतक के लाढौत गांव स्थित खेत में बने कमरे में खुदकुशी कर ली थी. खुदकुशी से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और 5 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें दिवंगत आईजी वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे. इससे पहले वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को गोली मारकर खुदकुशी की थी. वाई पूरन कुमार की खुदकुशी से एक दिन पहले रोहतक पुलिस ने एक शराब कारोबारी से ढाई लाख रूपए मंथली मांगने के आरोप में उनके गनमैन सुशील के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था. सुशील को गिरफ्तार करने वाली टीम में एएसआई संदीप लाठर भी शामिल थे.

सीएम आए थे मिलने : संदीप लाठर की खुदकुशी के बाद ग्रामीणों ने संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था. इस मामले में वाई पूरन कुमार, उनकी आईएएस पत्नी पी अमनीत कुमार, गनमैन रहे सुशील कुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. इसके बाद ही पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार हुआ. वहीं, पुलिस के समय पर चार्जशीट पेश ना करने के चलते सुशील कुमार को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. संदीप लाठर की मौत के बाद खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाढौत गांव पहुंचे थे.

चचेरे भाई ने क्या कहा ? : चचेरे भाई भूप सिंह लाठर ने बताया कि 5 दिन पहले संदीप की पत्नी संतोष के मोबाइल फोन पर कॉल आई थी जिसमें कहा गया कि अगर एचकेआरएन के तहत नौकरी ज्वाइन करनी है तो कागजात लेकर आ जाएं. इसके बाद संदीप के ममेरे भाई संजय लाढ़ौत के पास फोन आया जबकि मुख्यमंत्री व सरकार से एमडीयू के कैंपस स्कूल में पीजीटी लेक्चरर के तौर पर नौकरी देने पर बात हुई थी. बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद के लिए अब तक घर पर कोई नहीं आया है. अब तक ये नहीं बताया गया कि किस-किस से क्या पूछताछ हुई है.

