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जींद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर बरसे खाप प्रमुख, निंदा प्रस्ताव पारित कर मुकदमा दर्ज करवाने की दी चेतावनी

बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर बरसे खाप चौधरी ने एक बैठक कर निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की चेतावनी दी.

Khap leaders lash out at BJP MP Kangana Ranaut in Jind.
खाप पंचायतों के सम्मेलन में मौजूद खाप प्रतिनिधि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 8:53 PM IST

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जींदः गांव कंडेला के ऐतिहासिक सर्वजातीय खाप चबूतरे पर रविवार को खाप पंचायतों का सम्मेलन किया गया. सम्मेलन में कई महत्व पूर्ण निर्णय लिए गए. अभिनेत्री एवं बीजेपी सांसद कंगना रानौत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. खाप सम्मेलन की अध्यक्षता कंडेला खाप के प्रधान ओमप्रकाश ने की. खाप सम्मेलन में लगभग 40 खापों के चौधरियों ने भाग लिया.

लव मैरिज के खिलाफ एक्ट में संशोधन की मांगः वहीं लिव इन रिलेशन, लव मैरिज को लेकर सीएम और विपक्ष से एकजुट होकर एक्ट में संशोधन करने की मांग की गई. अश्लीलता फैलाने वालों और गंदा प्रचार करने वालों का सामाजिक बहिष्कार के साथ-साथ बिजली कर्मियों की मांगो का समर्थन किया गया. खाप पंचायत में खाप चौधरियों ने सामाजिक ताने-बाने, भाईचारे को बनाए रखने, परम्पराओ, रीति रिवाजों को बनाए रखने पर जोर दिया. समाज में फैली बुराइयों से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया गया.

Khap leaders lash out at BJP MP Kangana Ranaut in Jind.
कंगना रनौत पर भड़के खाप पंचायत (ETV Bharat)

'भाजपा सरकार के इशारे पर यह सब कर रही है कंगना रनौत': खाप पंचायत ने अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा की गई अभद्र भाषा प्रयोग करने पर निंदा प्रस्ताव पारित किया. खाप चौधरियों ने यह सब भाजपा सरकार के इशारे पर कर रही है. जरूरत पड़ी तो खापें कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से गुरेज नहीं करेगी. खाप चौधरियों का कहना था कि लिव इन रिलेशन और लव मैरिज कानून को संरक्षण ने समाज और भाई चारे को हासिए पर ला दिया है.

लिव इन रिलेशन से टूट रहे हैं घरः गांव गुहांड, खेड़ा और गौत्र में शादी को मान्यता नहीं देनी चाहिए. लिव इन रिलेशन से सामाजिक माहौल खराब हो रहा है, घर टूट रहे हैं. अश्लीलता और गंदगी भी विभिन्न प्लेट फार्मों से फैलाई जा रही है. जिसका बुरा असर समाज पर पड़ रहा है. समाज मे बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत पर बल दिया गया.

खाप पंचायत ने ये लिए महत्वपूर्ण निर्णयः सर्वजातीय कंडेला खाप के प्रधान ओमप्रकाश कंडेला ने बताया कि "सम्मेलन में छह निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं." सर्वजातीय खाप सम्मेलन में भाजपा सांसद कगना रनौत खिलाफ अभद्र भाषा बोलने पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. अश्लीलता और गंदा प्रसार करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. सभी खाप पंचायतें अपने-अपने गांव में कमेटी बनाएगी, जो समाज सुधार को लेकर आगे की रणनीति बनाएगी. खाप पंचायत ने बिजलीकर्मियों की मांगों और धरने का समर्थन किया. नशा के खिलाफ नरवाना और कैथल में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया गया. पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कर्रवाई करेगी तो खापें उसमें पुलिस का सहयोग देगी.

ये भी पढ़ें-हरियाणा IPS सुसाइड केस: नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में उतरी खाप पंचायत, SDM को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

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