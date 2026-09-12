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अंकित बालियान हत्याकांड: खाप चौधरियों ने गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

खाप चौधरियों का प्रशासन को 5 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम.

खाप चौधरियों का प्रशासन को अल्टीमेटम
खाप चौधरियों का प्रशासन को अल्टीमेटम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 6:02 PM IST

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शामली: जनपद सदर कोतवाली क्षेत्र में गत 26 अगस्त को हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले के दो आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से मृतक के परिजनों और खाप चौधरियों में आक्रोश है.

अंकित बालियान हत्याकांड (VIDEO Credit; ETV Bharat)

एक दिन पहले हुई पंचायत के बाद, शनिवार को अंकित बालियान के पिता और खाप चौधरियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की. बैठक के दौरान खाप चौधरियों और मृतक के पिता ने पुलिस-प्रशासन को 5 अक्टूबर तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया.


इसके बाद पुलिस अधिकारी ने जल्द से जल्द कार्रवाई कर फरार शूटरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को पहले ही मुठभेड़ में मार गिराया गया था, जबकि दो शूटर सत्यम और आर्यन अभी फरार हैं, मृतक के परिजन और खाप प्रतिनिधियों ने फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.


बैठक में खाप चौधरियों ने मृतक अंकित बालियान के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग प्रशासन से की है. परिजनों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा.

प्रशासन के साथ बैठक के बाद, नरेश टिकैत ने बताया कि अधिकारियों ने फरार आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है और हमने अधिकारियों को 5 अक्टूबर तक का समय दिया है, अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो, आगे क्या करना है हम तय करेंगे.

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