Explainer: उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा में भी लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बनाने की मांग, जानें क्यों मचा है बवाल
उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा में भी लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बनाने की मांग उठी. जानें इस मुद्दे पर क्यों बवाल मचा है.
Published : December 31, 2025 at 2:15 PM IST
चंडीगढ़: आधुनिक भारत में युवा पीढ़ी शादी की औपचारिकताओं से बचते हुए स्वतंत्र रूप से साथ रहना पसंद कर रही हैं. शायद यही वजह है कि लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा राह है, लेकिन इसकी वजह से कई वारदात भी सामने आई हैं. जिसके बाद इस पर सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही है. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत अनिवार्य पंजीकरण लागू होने के बाद हरियाणा में भी इस तरह के कानून की मांग उठ रही है.
बीजेपी विधायक ने विधानसभा में उठाई थी मांग: हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 में रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने इस मुद्दे को उठाया था. जिसके बाद से हरियाणा में इस पर कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही है. सदन में उन्होंने कहा था कि "इसकी वजह से सामाजिक ताना-बाना और पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं. मेरे इलाके में डेढ़ महीने में इस तरह के तीन मामले सामने आए हैं. पूरे प्रदेश में क्या हालत होंगे? इसी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. मैं सरकार से उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून बनाने की मांग करता हूं."
लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बनाने की मांग: बीजेपी विधायक ने कहा "सरकार को कमेटी का गठन कर लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बनाना चाहिए. जिससे ना सिर्फ इस पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण होने से सरकार के पास आंकड़ा भी आ जाएगा. इसकी वजह से हमारी पुरानी परंपरा का नुकसान हो रहा है. उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया है. वहां की सरकार पूरी फॉर्मेलिटी करवाती है. मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे तीन केस आए. जिसमें आज वो लोग जिंदा नहीं हैं. यदि कानून बन जाएगा, तो घर नहीं उजड़ेंगे."
क्या कहते हैं खाप प्रतिनिधि? लिव इन रिलेशनशिप को लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और सर्वजातीय महिला खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया ने कहा "लिव इन रिलेशनशिप आज भयानक बीमारी की तरह घर कर गया है. ये सिर्फ दो लोगों की पसंद या नापसंद का मुद्दा नहीं है. ये परिवारों के सामाजिक ताने-बाने के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है. जिसमें परिवार टूटते हैं और बच्चे हैं बिखर जाते हैं."
'बच्चों पर पड़ता है नकारात्मक असर': संतोष दहिया ने कहा "खासतौर पर महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं. उनके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं रह जाता. ज्यादातर महिलाएं कमाने वाली नहीं होती और वो आर्थिक तौर पर कमजोर होती हैं. जिसकी वजह से भी पति पर ही ज्यादातर निर्भर रहती हैं. पति अगर ऐसी हालत में बच्चों को किसी के पास बच्चों को छोड़कर लिव इन में रहने लग जाए, तो फिर वो महिला कहां जाएगी? इसकी वजह से बच्चों में भी आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो टूट जाते हैं. इसका सीधा असर बच्चों पर भी पड़ता है. हम लंबे वक्त से इस पर काम कर रहे हैं. हमने इस संबंध में पीएम, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, सीजेआई और सीएम को भी पत्र लिखा है. इसके साथ ही सभी सांसद और विधायकों को भी हम पत्र लिखेंगे."
'लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं': इस मुद्दे पर अहलावत खाप के प्रधान जय सिंह ने कहा "लिव इन रिलेशनशिप कानून खोखला है. इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है. हमारी सभ्यता कहती है कि इस तरह के कोई रिश्ते नहीं होते. महिला हो या पुरुष कानूनी तौर पर अलग होने चाहिए. समाज और हमारी सभ्यता के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है. इसमें बदलाव होना चाहिए.
'लिव इन पर कानून नहीं, बैन लगे': सर्वजातीय पूनिया खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र छातर ने कहा "हम लक्ष्मण यादव के बयान का समर्थन और स्वागत करते हैं, लेकिन ये आधा अधूरा है. खापें लिव इन और समलैंगिकता कानून के खिलाफ हैं, इसकी विरोधी हैं. इस तरह की बातों से देश की सामाजिक समरसता खत्म हो जाएगी. हमारा मानना है कि लिव इन और समलैंगिक शादियों पर बैन होना चाहिए."
'लिव इन का जड़ से खात्मा हो': माजरा खाप के प्रवक्ता समुद्र फोर ने कहा "लक्ष्मण यादव ने आधी अधूरी बात उठाई है. खापें इससे सहमत नहीं है. वे इस कानून में समय सीमा की बात करते हैं, लेकिन इस बीच दोनों तरफ से कोई बात नहीं बनती तो फिर क्या होगा? ऐसे में अगर बच्चे होते हैं. उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खापें जड़ से इसके खात्मे की मांग करती हैं. हमारी संस्कृति इस तरह के रिश्तों को किसी भी तरह की सहमति नहीं देती. हमारी मांग लिव इन और समलैंगिकता को जड़ से खत्म करने की मांग है."
कांग्रेस नेता ने जानें क्या कहा: कांग्रेस नेता केवल ढींगरा ने इस मामले पर कहा कि "सरकार को सामाजिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने से ज्यादा अन्य अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. लिव इन रिलेशनशिप का मामला सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है. इसलिए उसको को ध्यान में रखकर ही कोई बात करनी चाहिए. जहां तक बीजेपी विधायक के विचार हैं और अगर सरकार इस पर कोई बात करती है, तो उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना रुख रखेगी."
इनेलो बोली- 'केंद्र बनाए कानून': इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेठा ने कहा "इस तरह के कानून कौन लेकर आया, पिछले ग्यारह साल में ही इस तरह की बातें हुई हैं. इस तरह के कानून केंद्र से बनेंगे, राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता, बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी. जब सोसाइटी में इस तरह के मामले आ रहे थे. तब ही इनको रोकने की जरूरत थी. अगर किसी को खुद का परिवार नहीं बसाना है, तो उसको किसी का परिवार उजड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है."
महिला आयोग की चेयरपर्सन की कड़ी प्रतिक्रिया: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि "लिव इन रिलेशनशिप में गलती चाहे पुरुष की हो या फिर महिला की, इसके चलते दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है. विशेष तौर पर महिलाओं को सावधान होने की जरूरत है. आजकल कुछ पुरुष शादीशुदा होते हुए भी झूठ बोलकर दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं, जबकि इस प्रकार के संबंधों का अंत बुरा ही होता है."
उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप कानून क्या है? उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत विनियमित किया जाता है, जो 27 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है. ये भारत का पहला राज्य है, जहां UCC लागू हुआ है और इसमें लिव-इन रिलेशनशिप के लिए विशेष प्रावधान हैं. लिव इन रिलेशनशिप शुरू होने के 30 दिनों के अंदर जोड़े को संबंध की जानकारी (statement of live-in relationship) संबंधित रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होती है. ये उत्तराखंड में रहने वाले जोड़ों के साथ-साथ राज्य के निवासियों जो बाहर रह रहे हैं, उन पर भी लागू होता है.
कौन कर सकता है पंजीकरण? केवल heterosexual (पुरुष-महिला) जोड़े, दोनों वयस्क (महिला 18+ और पुरुष 21+ वर्ष) अविवाहित. दोनों निकट संबंधी रिश्तों में ना हों. यदि कोई पहले से विवाहित है या अन्य लिव-इन में है, तो पंजीकरण नहीं कर सकता. 16 पेज का फॉर्म भरना पड़ता है. आधार कार्ड (अब कुछ संशोधनों में अनिवार्य नहीं), अन्य ID जैसे पासपोर्ट, वोटर ID मान्य, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, पिछले रिश्तों का विवरण आदि. इसका रजिस्ट्रार सत्यापन करता है, जिसमें संक्षिप्त जांच (summary inquiry) शामिल हो सकती है. यदि कोई पार्टनर 21 वर्ष से कम है, तो माता-पिता को सूचित किया जाता है. समाप्ति पर भी सूचना देनी हेती है. रिलेशनशिप खत्म होने पर भी 30 दिनों में सूचना देनी होती है.
लाभ: रजिस्टर्ड रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे को वैध माना जाता है और उन्हें संपत्ति में समान अधिकार मिलते हैं. यदि महिला को छोड़ा जाता है, तो वो भरण-पोषण (maintenance) मांग सकती है.
दंड: पंजीकरण ना करने, देरी करने या गलत जानकारी देने पर 3-6 महीने की जेल, ₹10,000 से ₹25,000 जुर्माना या दोनों. मकान मालिक को भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करना अनिवार्य है, नहीं तो जुर्माना.
संशोधन और वर्तमान स्थिति (दिसंबर 2025 तक): कानून लागू होने के बाद गोपनीयता की चिंताओं पर कुछ संशोधन हुए हैं, जैसे आधार अनिवार्य नहीं रहा, पुलिस जांच सीमित, और कुछ दस्तावेजों की जरूरत हटाई गई. हाईकोर्ट में इस प्रावधान को चुनौती दी गई है (गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन मानकर), लेकिन कानून अभी लागू है और पंजीकरण अनिवार्य बना हुआ है.
