ETV Bharat / state

Explainer: उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा में भी लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बनाने की मांग, जानें क्यों मचा है बवाल

चंडीगढ़: आधुनिक भारत में युवा पीढ़ी शादी की औपचारिकताओं से बचते हुए स्वतंत्र रूप से साथ रहना पसंद कर रही हैं. शायद यही वजह है कि लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा राह है, लेकिन इसकी वजह से कई वारदात भी सामने आई हैं. जिसके बाद इस पर सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही है. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत अनिवार्य पंजीकरण लागू होने के बाद हरियाणा में भी इस तरह के कानून की मांग उठ रही है.

बीजेपी विधायक ने विधानसभा में उठाई थी मांग: हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 में रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने इस मुद्दे को उठाया था. जिसके बाद से हरियाणा में इस पर कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही है. सदन में उन्होंने कहा था कि "इसकी वजह से सामाजिक ताना-बाना और पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं. मेरे इलाके में डेढ़ महीने में इस तरह के तीन मामले सामने आए हैं. पूरे प्रदेश में क्या हालत होंगे? इसी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. मैं सरकार से उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून बनाने की मांग करता हूं."

उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा में भी लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बनाने की मांग (Etv Bharat)

लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बनाने की मांग: बीजेपी विधायक ने कहा "सरकार को कमेटी का गठन कर लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बनाना चाहिए. जिससे ना सिर्फ इस पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण होने से सरकार के पास आंकड़ा भी आ जाएगा. इसकी वजह से हमारी पुरानी परंपरा का नुकसान हो रहा है. उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया है. वहां की सरकार पूरी फॉर्मेलिटी करवाती है. मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे तीन केस आए. जिसमें आज वो लोग जिंदा नहीं हैं. यदि कानून बन जाएगा, तो घर नहीं उजड़ेंगे."

क्या कहते हैं खाप प्रतिनिधि? लिव इन रिलेशनशिप को लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और सर्वजातीय महिला खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया ने कहा "लिव इन रिलेशनशिप आज भयानक बीमारी की तरह घर कर गया है. ये सिर्फ दो लोगों की पसंद या नापसंद का मुद्दा नहीं है. ये परिवारों के सामाजिक ताने-बाने के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है. जिसमें परिवार टूटते हैं और बच्चे हैं बिखर जाते हैं."

'बच्चों पर पड़ता है नकारात्मक असर': संतोष दहिया ने कहा "खासतौर पर महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं. उनके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं रह जाता. ज्यादातर महिलाएं कमाने वाली नहीं होती और वो आर्थिक तौर पर कमजोर होती हैं. जिसकी वजह से भी पति पर ही ज्यादातर निर्भर रहती हैं. पति अगर ऐसी हालत में बच्चों को किसी के पास बच्चों को छोड़कर लिव इन में रहने लग जाए, तो फिर वो महिला कहां जाएगी? इसकी वजह से बच्चों में भी आत्मविश्वास कम हो जाता है और वो टूट जाते हैं. इसका सीधा असर बच्चों पर भी पड़ता है. हम लंबे वक्त से इस पर काम कर रहे हैं. हमने इस संबंध में पीएम, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, सीजेआई और सीएम को भी पत्र लिखा है. इसके साथ ही सभी सांसद और विधायकों को भी हम पत्र लिखेंगे."

'लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं': इस मुद्दे पर अहलावत खाप के प्रधान जय सिंह ने कहा "लिव इन रिलेशनशिप कानून खोखला है. इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है. हमारी सभ्यता कहती है कि इस तरह के कोई रिश्ते नहीं होते. महिला हो या पुरुष कानूनी तौर पर अलग होने चाहिए. समाज और हमारी सभ्यता के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है. इसमें बदलाव होना चाहिए.

'लिव इन पर कानून नहीं, बैन लगे': सर्वजातीय पूनिया खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र छातर ने कहा "हम लक्ष्मण यादव के बयान का समर्थन और स्वागत करते हैं, लेकिन ये आधा अधूरा है. खापें लिव इन और समलैंगिकता कानून के खिलाफ हैं, इसकी विरोधी हैं. इस तरह की बातों से देश की सामाजिक समरसता खत्म हो जाएगी. हमारा मानना है कि लिव इन और समलैंगिक शादियों पर बैन होना चाहिए."

'लिव इन का जड़ से खात्मा हो': माजरा खाप के प्रवक्ता समुद्र फोर ने कहा "लक्ष्मण यादव ने आधी अधूरी बात उठाई है. खापें इससे सहमत नहीं है. वे इस कानून में समय सीमा की बात करते हैं, लेकिन इस बीच दोनों तरफ से कोई बात नहीं बनती तो फिर क्या होगा? ऐसे में अगर बच्चे होते हैं. उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खापें जड़ से इसके खात्मे की मांग करती हैं. हमारी संस्कृति इस तरह के रिश्तों को किसी भी तरह की सहमति नहीं देती. हमारी मांग लिव इन और समलैंगिकता को जड़ से खत्म करने की मांग है."

कांग्रेस नेता ने जानें क्या कहा: कांग्रेस नेता केवल ढींगरा ने इस मामले पर कहा कि "सरकार को सामाजिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने से ज्यादा अन्य अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. लिव इन रिलेशनशिप का मामला सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है. इसलिए उसको को ध्यान में रखकर ही कोई बात करनी चाहिए. जहां तक बीजेपी विधायक के विचार हैं और अगर सरकार इस पर कोई बात करती है, तो उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना रुख रखेगी."