विधायक उमेश शर्मा ने गिनाए 4 साल के विकास कार्य, जटाशंकर महादेव मंदिर के जीणोद्धार के लिए हर साल देंगे दान
विधायक उमेश कुमार ने खानपुर क्षेत्र के विकासकार्यों को अपनी प्राथमिकता बताया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 16, 2026 at 9:49 AM IST
लक्सर: खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अपनी चार साल की उपलब्धियों को गिनाया. साथ ही युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की बीत कही है. खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मंदिर समिति को मंदिर के जीणोद्धार के लिए 51 हजार रुपये दान दिए. साथ ही विधायक द्वारा चार वर्षों में उनके द्वारा खानपुर क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी भी दी गई.
बता दें खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने उनके क्षेत्र में हुए 4 वर्षों के कार्यकाल के कार्यों को गिनाया. उन्होंने कहा कि जटाशंकर महादेव मंदिर का नाता महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, मंदिर के जीणोद्धार के लिए वो हर साल अपने जेब खर्च से 5 लाख रुपए देंगे. विधायक उमेश कुमार ने अपनी विधानसभा में कराए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि खानपुर क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकताओं में है.
विधायक ने कहा कि लक्सर बाईपास का कार्य क्षेत्र में यातायात सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है. सिडकुल में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य सेवाएं के लिए लक्सर में 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है. रजत पार्क (लंढौरा) में ₹1 करोड़ की लागत से बनने वाले पार्क के लिए ₹20 लाख की पहली किस्त जारी कर दी गई है. खानपुर से मोहने वाला बालावाली तक 17 किलोमीटर लंबी टू-लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है.
विधायक ने आगामी बड़ी परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बाणगंगा पर ₹184 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा. बांध के ऊपर एक पक्की सड़क भी बनाई जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि खानपुर क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, जिसमें विकास कार्य की काफी आवश्यकता है और मेरा मकसद विकास कार्यों के लिए है. क्षेत्र के नौजवान को नौकरी की तलाश में इधर-उधर बाहर जाना पड़ता है, उनको देखते हुए कार्य किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके. विधायक उमेश कुमार ने कहा कि तमाम कार्यों से क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे.
पढ़ें-हरिद्वार बने उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी, खानपुर विधायक उमेश कुमार ने खोला मोर्चा, जानिये क्या कहा