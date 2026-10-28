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खानपुर विधायक उमेश कुमार ने दिया इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष ने की पुष्टि, चैंपियन ने बताया ड्रामेबाजी

खानपुर विधायक उमेश कुमार ने इस्तीफा दिया ( ETV Bharat )

गैरसैंण: खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान उनके इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है. इस्तीफे के बाद उमेश कुमार ने अपनी राजनीतिक रणनीति और आगे की योजना को लेकर स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि वह न तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और न ही कांग्रेस का दामन थामेंगे. उमेश कुमार के मुताबिक, वह आगामी विधानसभा चुनाव जन निर्माण पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे. उनके इस बयान से साफ है कि वह आने वाले चुनाव में अपनी अलग राजनीतिक पहचान के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.

उमेश कुमार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों को लेकर भी सफाई दी. उन्होंने कहा इन मुलाकातों को कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, नेताओं से मिलना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं. उन्होंने साफ किया कि उनकी राजनीतिक राह अलग रहेगी और वह अपनी पार्टी के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे. ऐसे समय में जब प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं, उमेश कुमार का यह ऐलान उनके अगले कदम को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है.