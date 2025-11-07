ETV Bharat / state

हरिद्वार बने उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी, खानपुर विधायक उमेश कुमार ने खोला मोर्चा, जानिये क्या कहा

'उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी हरिद्वार को बनाया जाए' यह मांग खानपुर विधायक उमेश कुमार ने की है. इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है.

Khanpur MLA Umesh Kumar
खानपुर विधायक उमेश कुमार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read
लक्सर: खानपुर विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी बनाने की पैरवी की है. उनका साफतौर पर कहना है कि हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बनाई जाए. इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है. इसके अलावा उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथों लिया है.

दरअसल, लक्सर शुगर मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ मौके पर पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मोर्चा खोलते हुए कह डाला कि हमें हरिद्वार में अस्थायी राजधानी चाहिए. उनका कहना है कि हरिद्वार को पराया करने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में हरिद्वार को अस्थायी बनाया जाना चाहिए. क्योंकि, यहां पर काफी जमीन है. जिस पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर सकते हैं. गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर सरकार को सोचना चाहिए.

खानपुर विधायक उमेश कुमार का बयान (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

"जब सदन के भीतर पहाड़ को लेकर बयान दिया गया था. तब मैंने प्रेमचंद अग्रवाल को आईना दिखाया था. मैंने गैरसैंण की बात की. गैरसैंण के लिए आंदोलन की बात मैंने ही की थी, लेकिन हमें पराया करने की कोशिश की जा रही है. हरिद्वार अस्थायी राजधानी चाहिए. गैरसैंण आपका मुद्दा है, वो आपका ही रहेगा. आपके सरकार को सोचना चाहिए कि गैरसैंण राजधानी बनानी है या नहीं, लेकिन हरिद्वार में हमें अस्थायी राजधानी चाहिए. हरिद्वार में इतनी जमीन है कि हम 50 एयरपोर्ट भी खपा सकते हैं. 50 मेडिकल कॉलेज भी और 50 सचिवालय भी."- उमेश कुमार खानपुर विधायक

बता दें कि उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के मौके पर देहरादून स्थित विधानसभा में 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था. सत्र में सदन के भीतर कई मुद्दों पर चर्चा हुई. खासकर डेमोग्राफी चेंज, पलायन और मूल निवास आदि मुद्दों पर मैदानी विधायक भी लामबंद दिखे. खासकर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने डेमोग्राफी चेंज और मूल निवास पर बोलते हुए पहाड़ के विधायकों को घेरा. जिससे सभी विधायक असहज नजर आए.

मोहम्मद शहजाद ने मूल निवास और पहाड़ के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर सदन में कहा कि हमें पूरे उत्तराखंड की बात करनी चाहिए. पहाड़ से पलायन कम कैसे हो? इस पर चर्चा होनी चाहिए. पहाड़ में छोटे और लघु उद्योग कैसे लगे? इस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन पहाड़ के विधायक ही मैदान में बस गए.

विधायक विनोद चमोली और विधायक उमेश कुमार के बीच हुई थी बहस: इसके अलावा बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अपने वक्तव्य के दौरान गैरसैंण को लेकर भी अपनी बात रखी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाले वाली सरकार बीजेपी ही है. हालांकि, हमें इसे स्थायी राजधानी बनाने या फिर इसको फंक्शनल करने के लिए एसीएस यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को बैठाना चाहिए.

गैरसैंण के विकास को लेकर गंभीर होकर रोड मैप तैयार करना चाहिए. इसी बीच खानपुर उमेश कुमार ने बीच में कह डाला कि गैरसैंण पर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए. जिस पर विनोद चमोली भड़क उठे और कहा कि 'उत्तराखंड के चौधरी मत बने' हमें ना बताएं कि हमें पहाड़ के लिए क्या करना है और क्या नहीं? जिस पर जमकर बहस हुई. वहीं, अब खानपुर विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बनाने की मांग कर डाली है.

