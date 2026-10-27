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खानपुर विधायक उमेश कुमार कल देंगे इस्तीफा! बोले विपक्ष ने किया निराश, बनायेंगे खुद की पार्टी

खानपुर विधायक उमेश कुमार ( ETV Bharat )

गैरसैंण: भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है. विधानसभा सत्र का पहला दिन ही हंगामे भरा रहा. भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के पहले ही दिन खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बड़ा ऐलान किया. खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भराड़ीसैंण में विधायकी से इस्तीफे का ऐलान किया.

ईटीवी भारत से उमेश कुमार ने खास बातचीत की. जिसमें उमेश कुमार ने कहा-