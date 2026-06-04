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बैठक में पहुंचे विधायक उमेश कुमार, सभासद नहीं मिले तो हुए आग बबूला, फाड़कर फेंका एजेंडा

बीती 15 मई को आनन-फानन में प्रशासन ने शौचालय को ध्वस्त करा दिया. इसके बाद अब विधायक उमेश कुमार ने यहां खाली पड़ी जमीन का सौंदर्यीकरण कराए जाने का प्रस्ताव एसडीएम को भेजा. एसडीएम ने विधायक के प्रस्ताव को एनओसी के लिए नगर पालिका को भेजा है.

क्या है पूरा मामला? गौर हो कि लक्सर में रोडवेज बस अड्डे के पास साल 2019 में एक शौचालय का निर्माण कराया गया था. साल 2025 में यहां खानपुर विधायक उमेश कुमार के प्रस्ताव पर महाराजा भगीरथ की प्रतिमा लगाई गई थी. इसके बाद से यहां शौचालय हटाए जाने की मांग की जा रही थी.

लक्सर: बस अड्डे के पास तोड़े गए शौचालय की भूमि पर सौंदर्यीकरण कराए जाने को लेकर अहम बैठक बुलाई गई, लेकिन खानपुर विधायक उमेश कुमार के प्रस्ताव पर बुलाई गई नगर पालिका बोर्ड की इस बैठक में कोई भी सभासद नहीं पहुंचा. ऐसे में कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक को स्थगित करना पड़ा. जिस पर विधायक उमेश कुमार का पारा चढ़ गया. विधायक ने बैठक का एजेंडा फाड़ दिया और अपने दम पर काम कराने की बात कहकर वहां से वापस लौट गए.

बैठक में 11 सभासदों में से कोई भी नहीं पहुंचा: इस पर निर्णय लेने के लिए नगर पालिका बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी. दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक में खानपुर विधायक और नगर पालिका के अध्यक्ष संजीव कुमार पहुंचे, लेकिन नगर के 11 सभासदों में से कोई सभासद बैठक में नहीं पहुंचा. करीब एक घंटा तक सभासदों का इंतजार करने के बाद कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर दिया गया.

विधायक उमेश कुमार का चढ़ा पारा, एजेंडा फाड़कर चलते बने: इस पर विधायक उमेश कुमार का पारा चढ़ गया. विधायक ने नाराजगी जताते हुए सभागार में ही बैठक का एजेंडा फाड़ दिया. एजेंडे को फाड़कर उसके टुकडे़ हवा में फेकते हुए सभासदों के नहीं आने पर नाराजगी जताई. साथ ही अपने दम पर काम कराने की बात कहते हुए चलते बने.

"एजेंडा जारी कर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर दिया गया."- मोहम्मद कामिल, ईओ, लक्सर नगर पालिका

बता दें कि लक्सर नगर में बने शौचालय को तोड़े जाने से आमजन और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसे लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है. अब सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर पालिका की भूमि पर निर्माण को लेकर भी लोगों में रोष व्याप्त है. सभासदों के बैठक में शामिल नहीं होने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है.

वर्तमान में लक्सर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के मुहम्मद शहजाद विधायक हैं. उमेश कुमार अभी खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं.

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