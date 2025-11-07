ETV Bharat / state

पिघलने लगी दुश्मनी की बर्फ! एक मंच पर नजर आए चैंपियन-उमेश कुमार, जानिए वजह

प्रणव चैंपियन के साथ नजर आए उमेश कुमार ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

कहां से दुश्मनी में बदली दोस्ती: हुआ कुछ यूं कि उमेश कुमार के खानपुर विधानसभा सीट जीतकर विधायक बनने के बाद से ही कुंवर प्रणव सिंह आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से उमेश कुमार पर कमेंट करने लगे. जिसका जवाब भी उमेश ने भी सोशल मीडिया के जरिए बखूबी दिया.

निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए दोनों विधायक लक्सर के शुगर मिल पेराई सत्र के शुभारंभ पर शामिल हुए. उन्हें देखकर क्षेत्र के लोग भी अचंभित थे. क्योंकि, दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी होने की बात कही जाती है. जो हाल में देखने को भी मिला था. पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? इससे आपको रूबरू करवाते हैं.

पॉलिटिकल 'गैंगवार' के बाद एक साथ नजर आए चैंपियन और उमेश कुमार: दरअसल, लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल के पेराई सत्र पर लक्सर शुगर मिल प्रबंधन की ओर से खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार को निमंत्रण पत्र भेजा गया था.

एक साथ दिखे खानपुर विधायक उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

कुछ महीने पहले ही पूरे देश ने राजनीति का शर्मसार चेहरा देखा था. जहां विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बीच की वर्चस्व की लड़ाई गुंडागर्दी तक पहुंच गई थी. सार्वजनिक मंचों पर गाली गलौज हुई. फिर हथियारों के इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया, लेकिन आज दोनों एक साथ नजर आए तो सब हैरान रह गए.

देखते ही देखते दोनों की सोशल मीडिया की कहा-सुनी दुश्मनी में बदल गई. इतना ही नहीं दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे. आए दिन कभी रोड पर समर्थकों की ओर से उलझने के किस्से सामने आए तो कई बार तो एक दूसरे को खरी-खोटी भी सुनाई देते दिखाई दिए.

हद तो तब हो गई, जब उमेश कुमार ने प्रणव चैंपियन के निवास पर जाकर चेतावनी दे डाली. जिसमें उमेश कुमार का कहना था कि 'मेरी मां को गाली दी गई है', जिसको लेकर उमेश कुमार काफी आग बबूला नजर आए. उन्होंने प्रणव चैंपियन को खरी-खोटी सुनाते हुए कुंवर प्रणव चैंपियन को आइंदा इस तरह की बदजुबानी पर कंट्रोल रखने के लिए कहा गया था.

गन्ना लेकर पहुंचे किसान (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

देखते-देखते हुआ यूं कि प्रणव चैंपियन अपने समर्थकों के साथ उमेश कुमार के रुड़की निवास पर पहुंचे. जहां खुलेआम कई राउंड हवाई फायरिंग की गई. इसकी जानकारी जब उमेश कुमार को लगी तो वो भी आग बबूला हुए और अपना आपा खोते हुए लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर गुस्से में भागे, लेकिन सिक्योरिटी ने उनको ऐसा करने से रोक दिया.

उमेश कुमार ने प्रणव चैंपियन को खिलाई जेल की हवा: उस दौरान उमेश कुमार की ओर से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया. जिसमें पुलिस ने प्रणव चैंपियन को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था. हालांकि, करीब 50 दिन तक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जेल में भी रहे. बाद में उन्हें हरिद्वार कोर्ट की ओर से जमानत मिली.

फिर भी आए दिन हल्का-फुल्का खानपुर विधानसभा को लेकर जुबानी जंग कम नहीं हुई, लेकिन आज यानी 7 नवंबर को लक्सर शुगर मिल के पेराई सत्र शुभारंभ पर दोनों को एक साथ देखकर क्षेत्र के लोग भी अचंभित हो गए. हालांकि, दोनों के एक साथ शुगर मिल के शुभारंभ मौके पर खड़ा देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था, जैसे इन दोनों में दुश्मनी हो.

पेराई सत्र के शुभारंभ मौके पर हवन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

4 बार के विधायक रह चुके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन: बता दें कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 4 बार के विधायक रह चुके हैं. जिसमें एक बार लक्सर से वो चुनाव जीते थे. तीन बार खानपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी रहे. हालांकि, पांचवीं बार उन्होंने अपनी पत्नी रानी देवयानी सिंह को खानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो उमेश कुमार से हार गईं.

खानपुर विधानसभा सीट से चुनाव परिणाम आने के बाद से ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग शुरू हो गई. जो बाद में धरातल पर भी नजर आने लगी. हालांकि, चुनाव लड़ने से पहले उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन काफी अच्छे दोस्त रहे हैं.

लक्सर शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से किसानों के खिले चेहरे: लक्सर शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू हो गया. इस दौरान मिल में सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे किसान को मिल प्रबंधन की ओर से कंबल व नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया.

