झालावाड़ : किसानों के मुद्दे पर विधायक गुर्जर का अनिश्चितकालीन धरना,सांसद दुष्यंत की पदयात्रा पर उठाए सवाल
खानपुर विधायक बोले-यदि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान हो रहा होता तो जनता को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती.
Published : May 12, 2026 at 5:19 PM IST
झालावाड़ : जिले की खानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा नेताओं का सियासी प्रदर्शन जारी है. सांसद दुष्यंत सिंह जहां क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर जनसंवाद पदयात्रा निकाल रहे हैं, वहीं खानपुर से कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने किसानों की बदहाली, जर्जर बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर मोर्चा खोल रखा है.
विधायक सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में मंगलवार को कृषि उपज मंडी से खानपुर मिनी सचिवालय तक किसानों, महिलाओं और युवाओं ने मार्च और प्रदर्शन किया. इसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए. उन्होंने सांसद दुष्यंत की जनसंवाद यात्रा पर सवाल उठाया. गुर्जर बोले-यदि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान हो रहा होता तो जनता को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती. विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जन संवाद यात्रा के दरमियान जिले के किसानों को 500 करोड़ रुपए मुआवजा मिलने के दावे को खारिज किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के किसानों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी नहीं मिला.
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ज्ञापन में ये मांगें: इससे पहले विधायक गुर्जर ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इसमें परवन सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों के पुनर्वास, फसल खराबे का मुआवजा, पीएम फसल बीमा क्लेम, समर्थन मूल्य केंद्रों पर अव्यवस्था, जल जीवन मिशन में अनियमितता और मेगा हाईवे टोल में राहत समेत एक दर्जन से अधिक मांगों के समाधान की मांग की गई. विधायक गुर्जर ने आरोप लगाया कि परवन सिंचाई परियोजना के तहत किसानों को नोटिस देकर घर खाली कराए जा रहे हैं, लेकिन अब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं किया गया.
गेहूं खरीद का मुद्दा उठाया: विधायक गुर्जर ने कहा कि पिछले वर्ष अतिवृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह खराब हो गई थीं, लेकिन आज तक किसानों को राहत राशि नहीं मिली. समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए विधायक बोले, गेहूं खरीद की तुलाई समय पर शुरू नहीं हो पाई. अब बारदाने की कमी से किसान परेशान हैं. टोकन व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण किसान कई दिन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ मंडियों के बाहर इंतजार को मजबूर हैं.
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