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झालावाड़ : किसानों के मुद्दे पर विधायक गुर्जर का अनिश्चितकालीन धरना,सांसद दुष्यंत की पदयात्रा पर उठाए सवाल

मंडी से खानपुर मिनी सचिवालय तक मार्च करते विधायक व किसान ( ETV Bharat Jhalawar )