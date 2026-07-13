खनेरी नर्सिंग संस्थान मामले में बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने रिकॉर्ड समेत अधिकारियों को किया तलब
माना जा रहा है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने को लेकर निर्णय ले सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 8:25 PM IST
शिमला: रामपुर बुशहर के एमजीएमएससी खनेरी स्थित जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े विवाद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. छात्राओं की शिकायतों, संस्थान में सामने आई अनियमितताओं और एसडीएम रामपुर की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद अब विभाग ने मामले की समीक्षा तेज कर दी है. इसी कड़ी में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, एमजीएमएससी खनेरी और प्रिंसिपल नर्सिंग ऑफिसर को 14 जुलाई को सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य निदेशालय, कुसुम्पटी (शिमला) में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को मामले से जुड़े सभी मूल रिकॉर्ड और संबंधित फाइलें भी साथ लाने के लिए कहा गया है.
रिपोर्ट के आधार पर मांगे गए मूल रिकॉर्ड
स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) एवं समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एसडीएम रामपुर द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान के संचालन को लेकर प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मामले की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. इसके लिए संस्थान से जुड़े सभी मूल अभिलेख, रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेज बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक बताते हुए तय समय पर उपस्थित होना अनिवार्य किया है.
डीएमईआर को भी दिए गए निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (DMER) को भी निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित शाखा का अधिकारी या कर्मचारी आवश्यक मूल रिकॉर्ड और फाइलों सहित बैठक में उपस्थित रहे. माना जा रहा है कि उपलब्ध दस्तावेजों और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने को लेकर निर्णय ले सकता है.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि मई महीने में खनेरी जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान उस समय चर्चा में आया था, जब दो प्रशिक्षु नर्सों में टीबी संक्रमण की पुष्टि हुई थी. उनके संपर्क में आई 17 अन्य छात्राओं को भी एहतियातन उपचार दिया गया था. इसके साथ ही छात्राओं और अभिभावकों ने संस्थान में खराब भोजन, अव्यवस्थाओं, मानसिक उत्पीड़न और अन्य गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए थे. एसडीएम रामपुर की प्रारंभिक जांच में भी कई कमियां सामने आई थीं. मामले के सामने आने के बाद संस्थान के तत्कालीन प्रिंसिपल को हटाया गया था. अब स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रकरण की गहन समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है.
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