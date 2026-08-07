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ठेला चोरी के शक में युवक की पिटाई, बीच सड़क पर मुर्गा बनाकर किया अपमान

खंडवा: शहर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां हाथठेला चोरी के शक में कुछ लोगों ने एक युवक को बीच सड़क पर रोककर उसके साथ मारपीट की. युवक को लकड़ी से पीटने के साथ ही उसे काफी देर तक मुर्गा बनाकर रखा. इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ थाने ले गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

हाथ ठेला चोरी का होने के शक में लोगों ने पीटा

वायरल वीडियो शहर के तीन पुलिया क्षेत्र का है, जो गुरुवार की दोपहर का है. एक युवक हाथठेला धकेलते हुए तीन पुलिया से चिड़िया मैदान की ओर जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी. युवक के पास मौजूद हाथठेले को देखकर वहां मौजूद लोगों को हाथ ठेला चोरी का होने का शक हुआ. इसके बाद करीब पांच से छह युवकों ने उसे रोक लिया और हाथठेले के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी. उसने जब ठेले के बारे कुछ नहीं बताया तो युवकों ने उसे पीटना शुरू कर दिया. बीच चौराहों पर युवक उसे लकड़ी से पीटते रहे. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने का प्रयास नहीं किया. युवकों ने उसे मुर्गा बनाकर बैठाए रखा.