ETV Bharat / state

ठेला चोरी के शक में युवक की पिटाई, बीच सड़क पर मुर्गा बनाकर किया अपमान

खंडवा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है युवक की पिटाई का वीडियो, जांच में जुटी पुलिस. दीपक सपकाल की रिपोर्ट.

Khandwa Youth beaten suspicion of cart theft
खंडवा में ठेला चोरी के शक में युवक की पिटाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 11:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खंडवा: शहर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां हाथठेला चोरी के शक में कुछ लोगों ने एक युवक को बीच सड़क पर रोककर उसके साथ मारपीट की. युवक को लकड़ी से पीटने के साथ ही उसे काफी देर तक मुर्गा बनाकर रखा. इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ थाने ले गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

हाथ ठेला चोरी का होने के शक में लोगों ने पीटा

वायरल वीडियो शहर के तीन पुलिया क्षेत्र का है, जो गुरुवार की दोपहर का है. एक युवक हाथठेला धकेलते हुए तीन पुलिया से चिड़िया मैदान की ओर जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी. युवक के पास मौजूद हाथठेले को देखकर वहां मौजूद लोगों को हाथ ठेला चोरी का होने का शक हुआ. इसके बाद करीब पांच से छह युवकों ने उसे रोक लिया और हाथठेले के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी. उसने जब ठेले के बारे कुछ नहीं बताया तो युवकों ने उसे पीटना शुरू कर दिया. बीच चौराहों पर युवक उसे लकड़ी से पीटते रहे. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने का प्रयास नहीं किया. युवकों ने उसे मुर्गा बनाकर बैठाए रखा.

खंडवा में वायरल हो रहा है युवक की पिटाई का वीडियो (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

वहीं, इस बीच किसी ने डायल 112 में सूचना कर दी जिस पर कोतवाली थाने से डायल 112 के पुलिसकर्मियों आये और युवक को छुड़वाया. इस बीच पूरे घटनाक्रम का किसी ने मोबाइल से वीडियो रिकार्ड कर लिया. वीडियो में युवक को सड़क पर मुर्गा बना हुआ देखा जा रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है.

मारपीट करने वालों की तलाश की जा रही है

इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि "जिसके साथ मारपीट हुई है वह युवक अभी तक थाने नहीं आया है. वहीं, वायरल वीडियो के आधार पर युवक और उसके साथ मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है. वीडियो के आधार पर लोगों से पूछताछ कर युवकों को सर्च कर रहे हैं. मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

KHANDWA YOUTH SUSPICION CART THEFT
KHANDWA YOUTH INSULT MAKING ROOSTER
KHANDWA CRIME NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
KHANDWA YOUTH BEATEN BADLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.