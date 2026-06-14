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खंडवा में जर्जर स्कूल! छत से झड़ रहा सीमेंट, सरिए निकले बाहर, खतरे में सैकड़ों बच्चों की जान

मोहना संकुल के अंतर्गत स्कूल में कक्षा पहली से पांचवीं तक करीब 40 बच्चे पढ़ाई करते हैं. 15 जून से स्कूल सत्र शुरू होने वाला है. इस साल भी बच्चों को इसी जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई करना होगा. स्थानीय ग्रामीण केशव अटूडे का कहना है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और तेज हवा, आंधी और लगातार बारिश के चलते भवन की स्थिति और अधिक खराब हो गई है. बारिश में किसी भी समय छत का हिस्सा गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है.

खंडवा: ग्राम बिहारीपुरा खुर्द स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है. स्कूल की छत से लगातार सीमेंट झड़ रही है और कई स्थानों पर सरिए बाहर दिखाई देने लगे हैं. बारिश और तेज हवा के दौरान किसी भी समय बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है. इससे पालकों और ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है. कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक मरम्मत या नए भवन निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

बारिश और तेज हवा में बड़े हादसे का खतरा (ETV Bharat)

शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं

बच्चों के परिजनों ने बताया कि, स्कूल भवन की खराब स्थिति को लेकर कई बार ग्राम पंचायत, पुनासा बीआरसी कार्यालय तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है. इसके बावजूद अब तक न तो भवन की मरम्मत कराई गई और न ही बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. शिकायतों के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है.

डर के साए में शिक्षा

पालकों का कहना है कि, वे अपने बच्चों की पढ़ाई भी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है. जब स्कूल भवन ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे हालात में बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाए. ग्रामीणों ने मांग की है कि तत्काल भवन का निरीक्षण कराया जाए और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जल्द से जल्द मरम्मत या नए भवन की व्यवस्था की जाए.

208 स्कूलों की तत्काल मरम्मत की आवश्यकता (ETV Bharat)

383 स्कूलों की होना है मरम्मत

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में 1400 से अधिक स्कूल हैं, जिसमें 383 स्कूलों में मेंटेनेंस एवं मरम्मत की जरूरत है. इसमें भी 10 से 20 साल के बीच के अधिकांश स्कूल शामिल हैं. 208 स्कूलों की तत्काल मरम्मत करने की जरूरत हैं. इन स्कूलों के मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए करीब 6 करोड़ 20 लाख रुपए की आवश्यकता है. इसके लिए करीब आठ करोड़ की जरूरत पड़ेगी. इसमें ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल भी शामिल हैं.

जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी ने कहा, "बिहारीपुरा खुर्द में प्राथमिक स्कूल भवन को लेकर ग्रामीण और पालकों ने शिकायत की है. भवन को जर्जर बताया जा रहा है. स्कूल का जायजा लेकर मरम्मत की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर बच्चों के लिए भवन की अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे."