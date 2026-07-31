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खंडवा में बारिश बनी आफत, 4 युवक हांडी कुंडी टापू पर फंसे, सुबह 5 बजे तक चला रेस्क्यू

खंडवा : मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है. इसी बीच गुरुवार शाम जोरदार बारिश के बाद खंडवा के कई इलाके जलमग्न हो गए और नदी-नाले उफान पर आ गए. वहीं, क्षेत्र की हांडी कुंडी में चार युवक टापू पर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा. इसके अलावा अहमदपुर खैगांव और अंजटी के बीच भी कुछ युवक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत नदी में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस व प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और उन्हें भी रेस्क्यू किया गया.

अचानक पानी बढ़ने से नहीं निकल पाए बाहर

ग्राम अमलपुरा के पास हांडी कुंडी में बारिश में घूमने आए युवकों की जान उस समय आफत में आ गई जब वे टापू पर बैठे मस्ती कर रहे थे. देखते-देखत पानी इतना बढ़ गया कि वे चारों ओर से घिर गए. तेज बहाव के बीच चार युवकों को टापू पर फंसा देख कुछ लोगों ने जावर थाना प्रभारी श्याम सिंह भादले को सूचना दी. तत्काल थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से युवकों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया लेकिन बहाव तेज होने से युवकों तक रस्सी नहीं पहुंच पा रही थी. इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और एसडीइआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची. रात 12 बजे तक युवकों को रेस्क्यू जारी रहा.