खंडवा में बारिश बनी आफत, 4 युवक हांडी कुंडी टापू पर फंसे, सुबह 5 बजे तक चला रेस्क्यू
टापू पर फंसे चार युवकों को बचाया गया, ड्रोन से लाइफ जैकेट और रस्सियां पहुंचाईं, शुक्रवार सुबह 5 बजे खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन. अजंटी में भी तीन युवकों को बचाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 7:11 AM IST
खंडवा : मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है. इसी बीच गुरुवार शाम जोरदार बारिश के बाद खंडवा के कई इलाके जलमग्न हो गए और नदी-नाले उफान पर आ गए. वहीं, क्षेत्र की हांडी कुंडी में चार युवक टापू पर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा. इसके अलावा अहमदपुर खैगांव और अंजटी के बीच भी कुछ युवक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत नदी में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस व प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और उन्हें भी रेस्क्यू किया गया.
अचानक पानी बढ़ने से नहीं निकल पाए बाहर
ग्राम अमलपुरा के पास हांडी कुंडी में बारिश में घूमने आए युवकों की जान उस समय आफत में आ गई जब वे टापू पर बैठे मस्ती कर रहे थे. देखते-देखत पानी इतना बढ़ गया कि वे चारों ओर से घिर गए. तेज बहाव के बीच चार युवकों को टापू पर फंसा देख कुछ लोगों ने जावर थाना प्रभारी श्याम सिंह भादले को सूचना दी. तत्काल थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से युवकों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया लेकिन बहाव तेज होने से युवकों तक रस्सी नहीं पहुंच पा रही थी. इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और एसडीइआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची. रात 12 बजे तक युवकों को रेस्क्यू जारी रहा.
Khandwa, Madhya Pradesh: All four youths stranded on a river island after heavy rainfall were rescued safely following an overnight operation. The rescue, which began around 6 pm, concluded at about 5 am, with SDRF teams from Indore and Khandwa jointly evacuating the youths by… pic.twitter.com/Had2sRL2DX— IANS (@ians_india) July 31, 2026
ड्रोन से लाइफ जैकेट और रस्सियां पहुंचाईं
एसडीआरएफ ने युवकों को बचाने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया और उसके जरिए युवकों तक लाइफ जैकेट और रस्सी पहुंचाई. देर रात तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शुक्रवार सुबह 5 बजे चारों युवकों को बचा लिया गया. वहीं, अजंटी में भी बाढ़ जैसे स्थिति के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली में फंसे युवकों को रेस्क्यू किया गया.
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प्रभारी कलेक्टर डॉ नागार्जुन बी गोंडा ने बताया, '' हांडी कुंडी में फंसे युवकों को रेस्क्यू किया जा रहा था. जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा सकती थी. सुबह करीब 5 बजे सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है. लोगों से अपील है कि उफनते नदी-नालों से दूरी बनाकर रखें.''